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Нанотехнология
область фундаментальной и прикладной науки и техники



02.02.2010 Открыт творческий тур интернет-олимпиады «Нанотехнологии - прорыв в Будущее»
07.04.2008 23 апреля состоится семинар «Нанотехнологии в строительных материалах и конструкциях»
14.12.2007 "Нанотехнологии - производству 2007": итоги конференции
12.11.2007 28 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - производству 2007»
04.09.2007 28 ноября откроется конференция «Нанотехнологии - производству 2007»
27.07.2007 Нанотехнологии в отечественной космической технике: итоги совещания
23.11.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
13.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
13.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
12.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры
12.09.2006 Новая нанопрограмма РФ: еще одна попытка пробиться в лидеры

Публикаций - 61, упоминаний - 87

Нанотехнология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3134 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
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