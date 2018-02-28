Аудиовизуальные решения AV-системы AV-решения Видеосистема
|28.02.2018
|Брайан Ино и Microsoft представили аудиовизуальный проект в смешанной реальности
|22.03.2017
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Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года
На бизнес-форуме определили лучшие видео-решения года Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции удостоена награды «Проект года 2017. Успех видеотехнологий». Ее вручение прошло накануне, 16 марта, в рамках форума «Бизнес-Видео 2017». Ин
|25.05.2016
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«Аскрин» оснастила центральный офис ЛСР мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями
В марте 2016 г. компания «Аскрин» завершила работы по комплексному оснащению центрального офиса группы компаний ЛСР в Санкт-Петербурге мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями с централизованной системой управления. Для данного проекта специалисты компании разработали концептуальное решение, которое включает целый ряд инсталляций, сообщ
|28.01.2009
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«ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальный комплекс для «Уралсиба»
т по созданию корпоративной аудиовизуальной среды в Деловом центре финансовой корпорации «Уралсиб». Аудиовизуальный комплекс охватывает шесть различных по площади и назначению помещений, в том
|23.01.2009
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Корпоративная аудиовизуальная среда: выбор "Уралсиба"
, 8) появились новые зоны для проведения ответственных заседаний и совещаний, оснащенные по последнему слову техники и представляющие собой грамотно организованную корпоративную информационную среду. Аудиовизуальный комплекс охватывает шесть различных по площади и назначению помещений, в том числе большой и малый залы заседаний, переговорную комнату, операторскую и аппаратную комнаты, рабоч
Аудиовизуальные решения и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3184 4
|Горелкин Антон 93 4
|Новикова Елена 88 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Мишустин Михаил 681 3
|Иванов Владимир 61 3
|Орлов Дмитрий 23 3
|Сафронов Сергей 16 3
|Гутман Виктор 17 3
|Головин Андрей 15 3
|Воеводенко Нина 6 3
|Вроблевский Роман 7 3
|Епишина Елена 3 3
|Трифонов Михаил 3 3
|Пуговкин Олег 3 3
|Невзоров Михаил 5 3
|Кувшинов Сергей 3 3
|Орлов Лев 4 3
|Сусоров Александр 3 3
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 2
|Дементьев Роман 6 2
|Казарян Карен 74 2
|Фролов Александр 34 2
|Широков Александр 25 2
|Бырдин Алексей 29 2
|Наумов Максим 98 2
|Шабанов Дмитрий 11 2
|Александров Артур 6 2
|Пека Павел 5 2
|Румакин Игорь 5 2
|Чех Сергей 2 2
|Полуденный Александр 2 2
|Голвачев Александр 2 2
|Лященко Григорий 4 2
|Лукманов Денис 2 2
|Левчук Михаил 3 2
|Есилевский Петр 9 2
|Поляков Сергей 73 1
|Калегин Сергей 6 1
|Ермоленко Дмитрий 2 1
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