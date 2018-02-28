На бизнес-форуме определили лучшие видео-решения года Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции удостоена награды «Проект года 2017. Успех видеотехнологий». Ее вручение прошло накануне, 16 марта, в рамках форума «Бизнес-Видео 2017». Ин

В марте 2016 г. компания «Аскрин» завершила работы по комплексному оснащению центрального офиса группы компаний ЛСР в Санкт-Петербурге мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями с централизованной системой управления. Для данного проекта специалисты компании разработали концептуальное решение, которое включает целый ряд инсталляций, сообщ

т по созданию корпоративной аудиовизуальной среды в Деловом центре финансовой корпорации «Уралсиб». Аудиовизуальный комплекс охватывает шесть различных по площади и назначению помещений, в том