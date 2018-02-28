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Аудиовизуальные решения AV-системы AV-решения Видеосистема



28.02.2018 Брайан Ино и Microsoft представили аудиовизуальный проект в смешанной реальности
22.03.2017 Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции Москвы признана лучшей видеотехнологией года

На бизнес-форуме определили лучшие видео-решения года Аудиовизуальная инфраструктура судов общей юрисдикции удостоена награды «Проект года 2017. Успех видеотехнологий». Ее вручение прошло накануне, 16 марта, в рамках форума «Бизнес-Видео 2017». Ин
25.05.2016 «Аскрин» оснастила центральный офис ЛСР мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями

В марте 2016 г. компания «Аскрин» завершила работы по комплексному оснащению центрального офиса группы компаний ЛСР в Санкт-Петербурге мультимедийным оборудованием и аудиовизуальными инсталляциями с централизованной системой управления. Для данного проекта специалисты компании разработали концептуальное решение, которое включает целый ряд инсталляций, сообщ
28.01.2009 «ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальный комплекс для «Уралсиба»

т по созданию корпоративной аудиовизуальной среды в Деловом центре финансовой корпорации «Уралсиб». Аудиовизуальный комплекс охватывает шесть различных по площади и назначению помещений, в том

23.01.2009 Корпоративная аудиовизуальная среда: выбор "Уралсиба"

, 8) появились новые зоны для проведения ответственных заседаний и совещаний, оснащенные по последнему слову техники и представляющие собой грамотно организованную корпоративную информационную среду. Аудиовизуальный комплекс охватывает шесть различных по площади и назначению помещений, в том числе большой и малый залы заседаний, переговорную комнату, операторскую и аппаратную комнаты, рабоч

Публикаций - 180, упоминаний - 191

Аудиовизуальные решения и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12208 40
Nvidia Corp 3501 24
Samsung Electronics 10275 16
Делайт 2000 - DeLight 42 14
AMD Graphics Product Group - ATI 943 14
Sony 6549 13
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Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 7
Polymedia - Полимедиа 138 7
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 6
Extron Electronics 62 6
Fujitsu 2041 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 6
Dell EMC 5033 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 5
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 4
Rover - RoverComputers 414 4
HP Compaq Computer Corp 1916 4
VAIO 334 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 4
МегаФон 8891 4
VK - Mail.ru Group 3456 4
Delta Controls - Дельта Контролс 12 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 3
Adobe Systems 1550 3
Ростелеком 9724 3
Cisco Systems 5118 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
Barco Display Systems 52 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 4
Seiko Instruments Inc - SII 18 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Газпром нефть 620 2
Газпром ПАО 1342 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 2
Верный - торговая сеть 291 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 2
РАВИС 11 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Еврейский музей и центр толерантности 4 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Aerostar Hotels - Аэростар 28 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Coca-Cola Company 254 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
Ford 412 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 5
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2509 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 164 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 675 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 251 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
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Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 90 1
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Единая Россия - Политическая партия 294 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
GPA - Global Presence Alliance 1 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 311 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
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Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 42
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9998 36
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Microsoft Windows 2000 8661 11
Intel Celeron - Серия процессоров 963 11
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AMD Mobility Radeon 232 10
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SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 7
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Путин Владимир 3184 4
Горелкин Антон 93 4
Новикова Елена 88 4
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Головин Андрей 15 3
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Сусоров Александр 3 3
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Фролов Александр 34 2
Широков Александр 25 2
Бырдин Алексей 29 2
Наумов Максим 98 2
Шабанов Дмитрий 11 2
Александров Артур 6 2
Пека Павел 5 2
Румакин Игорь 5 2
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Полуденный Александр 2 2
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Лященко Григорий 4 2
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Левчук Михаил 3 2
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Калегин Сергей 6 1
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Южная Корея - Республика 6657 7
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