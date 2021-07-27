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VK Mail.ru Облако Mail.ru Облачное хранилище



27.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru
30.06.2021 В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов
19.10.2020 «Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента
03.03.2020 «Облако Mail.ru» научилось разбирать документы
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group
02.09.2019 «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов
02.07.2019 «Облако Mail.ru» научилось определять посещенные страны по фотографиям
10.09.2018 «Облако Mail.ru» позволит «путешествовать во времени»
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях
25.12.2017 Мобильное Облако Mail.Ru поможет найти потерянный телефон
07.07.2017 В «Облаке Mail.Ru» появилась статистика по количеству фото
21.04.2017 В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов
21.03.2016 В Android-версии «Облака Mail.Ru» появился музыкальный плеер
04.12.2015 «Облако Mail.Ru» для Android научилось распознавать отпечаток пальца и обновилось под Material Design
25.11.2015 «Облако Mail.Ru» для iOS интегрировано с универсальным поиском Spotlight
06.08.2015 «Почта» и «Облако Mail.Ru» обзавелись фоторедактором
26.06.2015 «Облако Mail.Ru» научилось показывать видео всех популярных форматов
25.05.2015 «Облако Mail.Ru» для десктопа научилось делать скриншоты
16.03.2015 В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность увеличить объем хранилища
24.11.2014 В «Облаке Mail.Ru» появилась возможность совместной работы с папками
26.06.2014 В «Облаке Mail.Ru» появился онлайн-редактор документов
04.06.2014 «Облако Mail.Ru» стало доступно для iPad
09.04.2014 «Облако Mail.Ru» позволит скачать видео на iPhone
08.04.2014 В новой версии «Облака Mail.Ru» для Android появилась поддержка потокового видео
23.12.2013 «Облако Mail.Ru» предлагает терабайт в подарок
26.08.2013 Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища

Публикаций - 96, упоминаний - 131

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3016 80
Yandex - Яндекс 4943 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2004 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6442 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 199 9
Oracle Corporation 5983 8
Microsoft Corporation 22365 7
Google LLC 10151 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 759 5
Box inc - box.com - box.net 186 5
Apple Inc 10605 4
Informatica 108 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 88 3
ASBIS Prestigio 215 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1169 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 231 2
Twitter 2416 2
Meta Platforms - Facebook 4230 2
Восход ФГБУ НИИ 522 2
5875 2
Amazon Inc - Amazon.com 2630 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 283 2
1С-ИжТиСи 5268 2
ДОК 196 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 310 2
1С-Битрикс - Bitrix 432 2
SpyLOG 81 2
GitHub 477 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 2
DEXP 32 1
Alibaba Cloud 26 1
Программный продукт ГК 3853 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии 5 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 1
SAP SE 4537 1
Onsec - Wallarm (Валарм) 35 1
Fly 176 1
Explay - Эксплей 215 1
Цифровые активы 51 1
Avito - Авито 225 11
О2О Delivery club 169 8
Аэрофлот 636 7
Ситимобил - Служба такси 134 7
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 34 6
Qiwi 865 6
McDonald’s - Макдоналдс 190 5
Альфа-Банк 1454 5
X5 Group - Перекрёсток 329 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1676 3
Почта России ПАО 1845 3
Wildberries - Вайлдберриз 178 3
ВТБ - ВТБ24 651 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 38 2
Societe Generale - Росбанк 435 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1008 2
ГПБ - Газпромбанк 833 2
HeadHunter Group - HH Group 414 2
РЖД - Российские железные дороги 1444 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 79 2
X5 Group - Пятёрочка 305 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 118 1
Эксмо-АСТ - издательство 57 1
Флибуста 29 1
JCB International 135 1
АТАК - сеть магазинов 2508 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Государственная Третьяковская галерея 43 1
СКО Электроника-утилизация 9 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
Visa International 1741 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 127 1
НСПК - Национальная система платежных карт 365 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 1
АльфаСтрахование СГ 238 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 141 1
LinkedIn 556 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 2
Правительство РФ 7782 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2028 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1217 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1435 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 76 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Правительство Москвы 1585 1
Счётная палата РФ 611 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 1
Президент Российской Федерации 3505 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 1
Руссофт - Russoft 370 1
Linux Foundation 167 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9738 14
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 12
Сервер - Серверные платформы 8596 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 10
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 130 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2264 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2313 8
NoSQL - not only SQL СУБД 97 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 10428 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1797 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3104 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 729 6
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 450 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5136 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1013 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2367 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 499 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 4
Website - Вебсайт 7515 4
Мобильное приложение - Mobile app 4436 4
Big Data - Большие данные 3278 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 3586 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1507 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 903 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4751 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5002 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 2309 3
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 45 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2354 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1367 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2548 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 2
Google Android 11851 27
Apple iOS 6372 23
Microsoft Windows 10 11406 17
Яндекс.Диск 138 16
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 16
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 264 15
Dropbox - Файловый хостинг 429 13
VK - Mail.Ru myTarget 127 12
VK - Mail.Ru Почта 203 12
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 404 12
VK - Mail.ru Одноклассники 1187 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 637 9
Apple macOS 1420 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6169 8
Linux OS 7617 8
Google Play - Google Store - Android Market 2705 7
Apple - App Store 2415 7
VK - Mail.ru Диск-О 10 7
Microsoft Office 3222 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 493 6
Apple iCloud 237 5
Apple iPad 3623 5
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 31 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 724 4
VK - Mail.ru Combo 36 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 238 4
Google Chrome - браузер 1254 4
Microsoft Office PowerPoint 635 4
VK - Mail.Ru Infra 33 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 78 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 244 3
Microsoft Office Word 610 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2634 3
Новые облачные технологии - МойОфис 365 3
VK Combo 20 3
Apple macOS X - Rhapsody 1490 3
VK - Mail.Ru Icebox 31 3
Microsoft Windows Phone OS 1545 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 138 2
Nvidia Tesla GPU 129 2
Ганин Егор 54 17
Аникин Денис 32 8
Артамонова Анна 182 7
Сергеев Алексей 34 6
Гришин Дмитрий 184 3
Летунов Илья 48 3
Кашницкая Анна 5 3
Осипов Константин 9 2
Меньшов Кирилл 75 2
Евраев Михаил 228 2
Ермолаев Артем 348 2
Елистратов Николай 90 2
Марич Игорь 18 2
Бетсис Павел 96 2
Ермаков Игорь 19 2
Игнатьков Кирилл 3 2
Трушкин Константин 52 2
Богачев Игорь 174 2
Сотин Денис 106 2
Гусев Кирилл 5 2
Вожаков Артём 5 2
Осипов Александр 43 2
Бойко Елена 174 2
Нестеров Алексей 84 2
Чаркин Евгений 203 2
Бармута Андрей 5 1
Емельянов Никита 4 1
Габриелян Владимир 24 1
Виноградов Александр 46 1
Лучин Сергей 1 1
Рябыко Максим 9 1
Щеглов Петр 19 1
Дергачев Владимир 9 1
Колесников Олег 16 1
Назаров Константин 2 1
Круглов Александр 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
Путин Владимир 2526 1
Сорокоумов Александр 19 1
Ющенко Александр 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 106329 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45356 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 4
Европа 11456 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 3
Испания - Королевство 2856 3
Франция - Французская Республика 5545 3
Германия - Федеративная Республика 8647 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 985 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12457 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 2
Америка Северная 2645 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 634 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 654 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1190 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 312 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 722 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12264 2
Мальдивы - Мальдивская Республика 13 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Гамбия - Республика 13 1
Земля - планета Солнечной системы 7241 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 886 1
Россия - УФО - Свердловская область 1098 1
Нигерия - Федеративная Республика 235 1
Сенегал - Республика 25 1
Россия - СФО - Кемеровская область 672 1
Бурунди - Республика 58 1
Россия - УФО - Челябинская область 924 1
Китай - Тайвань 1977 1
Египет - Арабская Республика 683 1
Португалия - Португальская Республика 772 1
Великобритания - Виргинские Острова 203 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2145 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 59 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2142 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2810 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 248 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3101 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14795 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2429 3
Английский язык 721 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14682 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1734 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 20 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2256 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
Русский язык 4686 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 102 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1611 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1122 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10544 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2095 1
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НДС - Налог на добавленную стоимость 1099 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 22 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 296 1
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 1
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