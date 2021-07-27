Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK Mail.ru Облако Mail.ru Облачное хранилище
Публикаций - 96, упоминаний - 131
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 370 1
|Linux Foundation 167 1
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 1
|Ганин Егор 54 17
|Аникин Денис 32 8
|Артамонова Анна 182 7
|Сергеев Алексей 34 6
|Гришин Дмитрий 184 3
|Летунов Илья 48 3
|Кашницкая Анна 5 3
|Осипов Константин 9 2
|Меньшов Кирилл 75 2
|Евраев Михаил 228 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Елистратов Николай 90 2
|Марич Игорь 18 2
|Бетсис Павел 96 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Игнатьков Кирилл 3 2
|Трушкин Константин 52 2
|Богачев Игорь 174 2
|Сотин Денис 106 2
|Гусев Кирилл 5 2
|Вожаков Артём 5 2
|Осипов Александр 43 2
|Бойко Елена 174 2
|Нестеров Алексей 84 2
|Чаркин Евгений 203 2
|Бармута Андрей 5 1
|Емельянов Никита 4 1
|Габриелян Владимир 24 1
|Виноградов Александр 46 1
|Лучин Сергей 1 1
|Рябыко Максим 9 1
|Щеглов Петр 19 1
|Дергачев Владимир 9 1
|Колесников Олег 16 1
|Назаров Константин 2 1
|Круглов Александр 10 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
|Путин Владимир 2526 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Ющенко Александр 25 1
|Gartner 3294 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru