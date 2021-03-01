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Unify Communications Siemens Enterprise Communications Siemens Communications Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс

Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс


01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач

Бренд Unify (входит в Atos Group) разработал удаленные и распределенные решения, объединенные под общим названием Atos Unify. Благодаря ИТ-продуктам для совместной работы, инструментам связи и
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке

Как перенести IP-телефоны и корпоративные средства коммуникаций домой На выручку российскому бизнесу пришел Unify (бренд Atos в области унифицированных коммуникаций и решений для совместной работы), один из лидеров рынка унифицированных коммуникаций. В его пакете есть целый спектр глобальных интегрир
01.04.2019 В Unify назначен новый директор по продажам в России и странах СНГ

в области программного обеспечения и коммуникационных услуг) объявила о смене директора по продажам Unify в России и СНГ. Директором по продажам Unify в России и странах СНГ назначена Лю
20.03.2019 Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3

V9 R3 в рамках XVIII Международного бизнес-форума Call Center World Forum 2019, который будет проходить 19 марта в Москве. В рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления он расскажет о возможностях решения OpenScape Contact Center. Среди новых функций и возможностей продукта — поддержка серверной операционной системы Win
20.11.2018 Unify выпустил новую модель IP-телефона Openscape Desk Phone CP100

никационных услуг) анонсировала выпуск новой модели IP-телефона — Openscape Desk Phone CP100. Новая модель поддерживает интерфейсы CorNet IP/HFA и SIP, благодаря чему поддерживается всеми платформами Unify. Openscape Desk Phone CP100 предназначен для основных сценариев работы — просмотр журнала звонков, переадресация вызовов и повторный набор, удержание вызова, Mute, громкая связь и др. Уст
19.03.2018 Unify представит обновленное решение OpenScape Contact Center

новленное решение OpenScape Contact Center в рамках XVII Call Center World Forum, который будет проходить 21-22 марта в Москве. С новым продуктом можно будет ознакомиться во время life-demo на стенде Unify  №D135.Также в рамках демо-форума выступит Владимир Долгов, менеджер по продажам компании Unify в России и СНГ. В ходе выступления Владимир расскажет о возможностях решения OpenSca
24.01.2018 Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России

Unify (бренд компании Atos в области ПО и коммуникационных услуг) объявила о начале процесса юридического объединения структур Unify и Atos в России с января 2018 года. Решение было принято в рамках программы интеграции Unify и Atos, запущенной в 2016 году.В связи с изменениями в структуре компании, генеральным

10.11.2017 Unify и МТУСИ начинают сотрудничество в подготовке специалистов связи и ИКТ

директор по работе с партнерами в России и странах СНГ «Юнифай Коммьюникейшнс» Сергей Алещенко и проректор по международной деятельности и связям с общественностью МТУСИ Андрей Муханов.Сотрудничество Unify и МТУСИ направлено на повышение качества профессионального образования, трудоустройство выпускников университета в компанию Unify и компании партнеров, а также на организацию допол
08.11.2017 Unify выступает генеральным партнером CNews Forum 2017

й части форума состоится общее пленарное заседание, разделенное на три сессии: «Технологии», «ИТ в бизнесе» и «Цифровая экономика». В рамках сессии «Технологии» Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ, выступит с докладом «Будущее корпоративных коммуникаций: взгляд компании Unify», в котором представит тенденции развития коммуникационных услуг, сервисной м
27.09.2017 Unify вывела OpenScape Voice на уровень операторского класса

ластерной системе.«В этом году мы отмечаем растущий интерес организаций к современным решениям, позволяющим вывести эффективность внутрикорпоративных и внешних коммуникаций на новый уровень. Компания Unify продолжает предлагать ведущие на рынке продукты, с которыми наши заказчики достигают самых амбициозных бизнес-целей, — сказал Сергей Размахаев, генеральный директор Unify в России

23.12.2016 Unify представила в России новое поколение инструментов общения для менеджеров

Эра облаков Компания Unify заявила об активном развитии своих решений корпоративных унифицированных коммуникаций д
04.12.2015 Unify представила в России облачную коммуникационную платформу Circuit

Компания Unify представила в России облачное решение нового поколения Circuit на базе технологии WebRT
08.10.2015 Дин Дуглас, CEO Unify: Мы видим большое будущее для нашего бизнеса в России

е решения, которые работают на платформах Apple, Android.  1 | 2 | 3 | 4 До момента присоединения к Unify Дин Дуглас занимал должность президента и главного исполнительного директора в компании
19.12.2014 Обзор новой платформы для совместной работы Unify Circuit

ций (Unified Communications, UC) компании Siemens Enterprise Communications – так раньше называлась Unify. Однако ни один из этих инструментов не позволял полностью обеспечить работу виртуально
09.12.2014 ССТ: На российском ИКТ-рынке еще осталось немецкое качество

CNews: Вы возглавляете компанию, которая предлагает довольно много решений на базе продуктов Unify. C чем связано такое предпочтение в выборе поставщика? Наталья Паппе: Так сложилось ист
01.07.2014 OpenScape Business – новое решение унифицированных коммуникаций от Unify

факсовых сообщений в почтовый ящик Outlook, отслеживание статуса присутствия абонентов, приложения для мобильных устройств и совместной работы. Именно для сегмента малого и среднего бизнеса компания Unify предлагает платформу OpenScape Business. Ее использование помогает сотрудникам не терять контакт с бизнес-партнерами, оперативно отвечать на письма и звонки, находясь вне офиса. Для чего

27.01.2014 В Unify сменился глава российского представительства

После новогодних праздников российский офис Unify оставил генеральный директор представительства Сергей Рассказов. До переименования осен
27.11.2013 Unify: Коммуникации на платформе OpenScape Business

ess – перспективное решение UC и совместной работы, специально разработанное для компаний малого и среднего бизнеса с количеством абонентов до 500 или до 1000 в одной сети. За счет гибкости платформы Unify удалось создать UC-клиенты, индивидуально подходящие к рабочей станции и рабочим процессам. Масштабируемость OpenScape Business позволяет удовлетворить и типовые, и индивидуальные потребн
30.10.2013 В Москве прошла первая конференция компании Unify

29 октября 2013 г. в Москве прошла конференция «Представляем Unify», посвященная ребрендингу Siemens Enterprise Communications. Мероприятие посетило более
22.10.2013 29 октября в Москве Unify расскажет о планах развития, новых продуктах и решениях

n Royal компания Siemens Enterprise Communications представится своим заказчикам под новым именем — Unify. Компания не просто меняет имя, она открывает новую страницу в своей истории, совершенс
17.10.2013 Siemens Enterprise Communications преобразовался в Unify

муникационных решений для делового общения и совместной работы, сообщила о смене своего названия на Unify. Как рассказали CNews в компании, появление Unify — ответ на изменения, которые

24.05.2013 Siemens Enterprise Communications: Сегодня нужно смотреть на рынок шире

разработчиков-программистов и, соответственно, уменьшаться количество людей, которые занимаются продуктом. Не могли бы вы прокомментировать эту ситуацию? Как меняется состав сотрудников, экспертов в Siemens Enterprise Communications? Крис Хаммель: Действительно, такая тенденция есть. Наша компания, как производитель телекоммуникационного оборудования, все больше внимания уделяет не только

01.04.2013 Siemens Enterprise Communications проведет в Москве конференцию «amplifyTeams: работаем вместе!»

зиденты и директора по связи и ИТ, руководители департаментов связи крупных компаний, руководители компаний-партнеров производителя. На конференции будут продемонстрированы передовые решения компании Siemens Enterprise Communications. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет сессия совместной работы с использованием приложения OpenScape Web Collaboration. Участники конференции смогут узнать
12.12.2012 В Казани открылся офис Siemens Enterprise Communications

В Казани открылся новый офис Siemens Enterprise Communications, разработчика и производителя телекоммуникационного оборудо
31.10.2012 Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41%

Компания Siemens Enterprise Communications, поставщик полного цикла корпоративных коммуникаций, объявила результаты 2012 финансового года. Среди подразделений вендора по всему миру офис Siemens в России
06.08.2012 Siemens Enterprise Communications запустила программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ

Компания Siemens Enterprise Communications ввела в действие программу модернизации оборудования TradeIn/TradeUp в России и СНГ. Программа позволяет на льготных условиях обновить телекоммуникационные ста
16.07.2012 Siemens Enterprise Communications открыл офис в Новосибирске

В Новосибирске открылся новый офис компании Siemens Enterprise Communications. Выход на региональный рынок — часть глобальной стратегии, направленной на расширение деятельности компании в России. Новосибирский офис возглавил Евгений Пашк
22.05.2012 Siemens Enterprise Communications открыл офис в Самаре

В Самаре открылся офис Siemens Enterprise Communications, производителя телекоммуникационного оборудования и решений
18.04.2012 BlackBerry Mobile Voice System получила поддержку системы OpenScape Voice от Siemens Enterprise Communications

Компания Research In Motion (RIM) сообщила о том, что новая версия BlackBerry Mobile Voice System 5.1 (MVS) поддерживает работу с системой OpenScape Voice V6 от Siemens Enterprise Communications. Данный продукт предоставляет пользователям смартфонов BlackBerry доступ к традиционному набору функций офисной АТС. Совместное применение BlackBerry MVS и Ope
21.02.2012 Андрей Осокин назначен директором по продажам Siemens Enterprise Communications

20 февраля 2012 г. на пост директора по продажам компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Андрей Осокин. Siemens Enterprise Communications усиливает присутствие в России и СНГ в соответствии со стратегией развития комп
08.02.2012 Siemens Enterprise Communications: эволюция вместо революций

CNews: Вы только что возглавили Siemens Enterprise Communications в России и СНГ. Как можно охарактеризовать текущее состояние российского офиса? Какими были итоги прошлого финансового года? Сергей Рассказов: Начну с общих по
16.01.2012 У Siemens Enterprise Communications в России новый гендиректор

Сегодня сотрудникам российского офиса Siemens Enterprise Communications был представлен новый глава представительства, рассказали C
08.12.2011 Siemens Enterprise Communications обновил унифицированные коммуникации для СМБ

т до 500 пользователей. Может быть установлено как на стандартных серверах, так и в виртуальной среде, обеспечивает плавных переход от голосовой связи к унифицированным коммуникациям. Как отмечается, Siemens Enterprise Communications разработал обновленный OpenScape Office для решения ключевых задач заказчиков с помощью: мобильности, средств совместной работы, гибкости внедрения, виртуализа
03.11.2011 Оборот представительства Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос на 46%

мых быстрорастущих: по итогам года рост оборота компании составил 46% по отношению к обороту 2010 г., что практически полностью повторяет темп роста прошлого года. Мартин Гебель, генеральный директор Siemens Enterprise Communications в России и СНГ отмечает: «В 2011 г. перед нами стояла задача увеличения оборота как минимум на треть, которую мы перевыполнили. Еще одной задачей было начало р
16.09.2011 Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций

Производитель телекоммуникационного оборудования Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций OpenScape Desktop Videoconferencing. Продукт является частью обновленного решения OpenScape UC Suite,
10.06.2011 Siemens Enterprise Communications создает телеком-инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии

Компания Siemens Enterprise Communications создает телекоммуникационную инфраструктуру для Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ) — крупнейшего

11.04.2011 Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ

Компания Siemens Enterprise Communications объявила о кадровых изменениях: 8 апреля на пост директора компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Александр Василенко. Ранее
01.04.2011 Siemens Enterprise Communications и Enterasys Networks анонсировали портфель «облачных» беспроводных решений

Компании Siemens Enterprise Communications (SEN) и Enterasys Networks представили новый портфель решений для развертывания и гибкого управления «облачными» беспроводными решениями. Анонсируемое решение

15.03.2011 Siemens Enterprise Communications представила новую версию OpenScape Office для СМБ

Компания Siemens Enterprise Communications анонсировала новую, третью версию OpenScape Office, которая призвана повысить производительность и снизить расходы на коммуникации предприятий малого и среднег
14.02.2011 Siemens Enterprise Communications представила OpenScape UC Server

Компания Siemens Enterprise Communications представила новое решение OpenScape UC Server, предназначенное для увеличения конкурентоспособности и эффективности работы крупного и среднего бизнеса с помощь

Публикаций - 265, упоминаний - 297

Unify Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2587 127
Microsoft Corporation 24576 44
Cisco Systems 5109 37
IBM - International Business Machines Corp 9434 34
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1050 33
Ростелеком 9636 25
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 25
8168 23
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12381 21
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 19
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 19
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 19
Broadcom - VMware 2352 18
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 492 15
SAP SE 5264 14
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1164 13
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 13
Huawei 3900 12
Oracle Corporation 6675 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2150 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5674 12
МегаФон 8716 11
Schneider Electric 572 11
Samsung Electronics 10227 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8711 11
HP Inc. 5681 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 11
ОТР ГК - ОТР 2000 214 11
HP - Hewlett-Packard 3621 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1629 10
Citrix Systems 812 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1572 10
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 10
Mitel Corp - Mitel Networks 58 10
Adobe Systems 1548 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 287 9
Merlion - Мерлион 781 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3002 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 9
Программный продукт ГК 63 9
Inline Group - Инлайн Груп 99 9
Huawei Technologies 399 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1461 9
Apple Inc 12038 8
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2041 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 665 8
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 47 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 65 8
HERE Technologies 108 8
Развитие Бизнеса / Ру 81 8
LG Electronics 3612 7
Lenovo Motorola 3500 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 7
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 150 7
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 7
Google LLC 11735 7
Nokia Siemens 125 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Dell EMC 5022 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Meta Platforms - Facebook 4429 6
Webmoney 542 6
Genesys 208 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 438 6
Instabank - Инстабанк 23 6
Verysell - Верисел 317 6
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 13 6
Intel Corporation 12165 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4840 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 618 5
VK - Mail.ru Group 3448 5
NetApp - Network Appliance 634 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2216 5
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 250 5
Lenovo Group 2283 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
АйТи 1361 5
ТелеСвязь 20 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1244 5
IBM Европа 7 5
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 5
Инфокомпас 14 5
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 5
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 5
НИТ - Национальные информационные технологии 33 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 5
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2033 4
SAP CIS - САП СНГ 854 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 4
Dell Technologies - Dell Computer 2134 4
Veeam Software 316 4
Check Point Software Technologies 756 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 4
Fortinet 381 4
Red Hat 1304 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 442 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 4
Poly - Plantronics 136 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 4
Ростелеком - Связьинвест 1707 4
HPE - Juniper Networks 426 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 53 4
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 33 4
LifeSize 51 4
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс 4 4
Cisco Systems - Tandberg 162 4
Siemens Mobile 66 4
Ericsson-LG - LG-Nortel 19 4
Directum - Директум 1081 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2871 3
Softline - Софтлайн 2752 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Philips 2050 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1148 3
Fujitsu 2040 3
TerraLink - ТерраЛинк 282 3
Галактика - Корпорация 1464 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 3
Yandex - Яндекс 7253 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1362 3
ICL ГК 377 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 173 3
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Элвис-Плюс - Элвис+ 160 3
Crestron 100 3
Tonk - Тонк ГК 49 3
Extron Electronics 61 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 3
Инверсия - Инверсия НПФ 144 3
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 3
СТТ - Связь Сервис Телекоммуникации 4 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Белый Ветер Цифровой 256 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 3
Информтехника ГК 29 3
Artwell - Артвелл 15 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 221 3
ИнформИнвестГрупп 22 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3211 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1825 2
AT&T Inc 1675 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 828 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1007 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 2
X Corp - Twitter 2843 2
Kingston Technology 197 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Toshiba Corporation 2924 2
Информзащита 742 2
Acronis - Акронис 447 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1476 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 468 2
Salesforce.com 425 2
Software AG 198 2
D-Link - Д-Линк Трейд 360 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Росплатформа - Р-Платформа 81 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 470 2
Telegram Group 1916 2
Крок - Croc 1771 2
Naumen - Наумен 619 2
ИКС 314 2
Deutsche Telekom 911 2
Eltex - Предприятие Элтекс 149 2
Цифра ГК 2411 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 2
Код Безопасности 606 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 226 2
ХайТэк - Hi-Tech 198 2
China Mobile 406 2
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 535 2
Infinidat 32 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 217 2
Netwell - Нетвелл 49 2
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Eaton 68 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1286 2
Сател 124 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 9 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 2
Tibco Software 81 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
HP 3Com 677 2
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 26 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Harris Corporation 88 2
Cisco Broadsoft UC 56 2
Dialogic Corp 92 2
JVC Kenwood 416 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
Motorola Inc 1140 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Radvision 20 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 2
Turkcell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 14 2
Proxim Wireless - TeraBeam 27 2
Avaya Tenovis - Bosch Telecom - Deutsche Privat Telephon Gesellschaft - Telefonbau und Normalzeit, T&N - Telenorma 12 2
Aastra Technologies - Aastra Telecom 11 2
SIS INC - СИС ИНК - СИС Инкорпорэйтед 4 2
Merlion Distribution - Аксима 3 2
Мегар 8 2
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1155 1
Yealink Network Technology 66 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 635 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Navicon - Навикон 283 1
Merlion iRU - Деловой офис 298 1
Xiaomi 1705 1
Sony 6540 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 517 1
Ростех - Автоматика Концерн 1633 1
Western Digital Corporation - WDC 547 1
Commvault 171 1
ZTE Corporation 747 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 403 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1119 1
Canon 1394 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
IXcellerate - Икселерейт 118 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 114 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Extreme Networks 100 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Казахтелеком 337 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1376 1
Новые облачные технологии (НОТ) 442 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
BBK Electronics Corp 310 1
Dr.Web - Доктор Веб 1253 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 153 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 410 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 398 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 441 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 604 1
InfoWatch - Инфовотч 1011 1
SAS Institute 969 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
Trend Micro 600 1
БАРС Груп 543 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 454 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 855 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 830 1
TrueConf - ТруКонф 395 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Autodesk 606 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 405 1
Amazon Inc - Amazon.com 2987 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 216 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 829 1
Lexmark Int 293 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Vodafone Group 1370 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 740 1
Sharp Corporation 1041 1
OpenText - Micro Focus 108 1
NDC Technologies 41 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 55 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 216 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
MONT - МОНТ 143 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 427 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 68 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Qlik - QlikTech 160 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 396 1
Biocad - Биокад 78 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 95 1
Brother - Brother Industries - Бразер 195 1
ESG - Enterprise Strategy Group 236 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Pirit - Пирит 84 1
Vocord - Вокорд 183 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Comindware - Колловэар 150 1
AOL Inc 1593 1
МФИ Софт 123 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 151 1
Transcend Information 73 1
Supermicro 109 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Digma 177 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Brocade Communications Systems 241 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 177 1
Celonis 25 1
Arbor Networks 57 1
BlackBerry Mobile 9 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 259 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Imperva 34 1
Netgear 236 1
Saprun - Сапран групп 51 1
Прогноз 1647 1
Elisa 33 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Altuera - Альтуэра 19 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
Siemens Information Systems - Siemens Information Technology 5 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 1
Merlion Бюрократ 44 1
Radware 58 1
Altera 94 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
ONYX International 138 1
Odin 30 1
Jabra 76 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Quest Software 41 1
RightConf - РайтКонф 2 1
A4tech 95 1
NICE Systems 63 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 1
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 1
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 30 1
Microsens 4 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
Телефонные Системы 40 1
Connected BIM 2 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 16 1
Lite-On 33 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
CSC - Corporation 68 1
Информтехника и Связь 31 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 49 1
Atrinity - Атринити 21 1
Технологии Будущего 149 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 16 1
SAP Consulting 36 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Teleperformance - Телеперфоманс 25 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 27 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Sipnet - Сипнет 79 1
Крок Поволжье 3 1
Alfresco Software 145 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
Zelax - Зелакс 90 1
Cisco IBSG - Cisco Internet Business Solutions Group - Группа интернет-решений для бизнеса 9 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Epicor Software Corporation 160 1
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 1
Merlion System Solutions 11 1
Casio 332 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
МТС - МТТ Старт Телеком 68 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
iRiver 181 1
Oracle - BEA Systems 161 1
AT&T South - BellSouth 229 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Unisys - Unify Square 115 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Vodafone AirTouch - AirTouch Communications 134 1
Flex - Flextronics 89 1
ЮНИ 68 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
ИТ-Центр Ярославль 1 1
Mio Technology 86 1
Merlion - Oklick - Оклик 32 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 33 1
Thrustmaster 25 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 1
IDT International - Oregon Scientific 26 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
Vonage 37 1
Basware 19 1
Альтоника ПК 16 1
CK Hutchison Holdings 171 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 24 1
Booz Allen Hamilton 32 1
Teligent - Телигент 20 1
Процессные Технологии 7 1
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 36 1
HPE Technology Services 15 1
Palantir Technologies 16 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 226 1
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 1
Compel Group 1 1
Bose corp 31 1
Qisda BenQ-Siemens 50 1
Айбим - iBIM 3 1
Винко-Т 3 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 12 1
Интеллектика - Intellectika 15 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
Pragma Corporation 1 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 1
Atos Prescriptive Security - Paladion 2 1
Vodafone Hungary - V.R.A.M Telecommunications Comp 8 1
Китай - Государственный совет КНР - SASAC - Datang Group - Datang Telecom Group - Datang Telecom Technology & Industry Group - Datang Mobile Communications - Datang Telephone - Datang Microelectric 29 1
Belmont - Белмонт 13 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 10 1
Бизнес-Консоль 18 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 31 1
Electrolux AB - Zanussi 42 1
Aethra 14 1
Runcom Technologies 9 1
Системы документооборота 497 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Vuzix 9 1
Atos - Maven Wave 2 1
Atos - Minner & Kasch 1 1
Atos - AliА 1 1
Atos Prescriptive Security - digital.security 2 1
Econocom 1 1
Atos - EcoAct 1 1
Atos - Eagle Creek 1 1
Atos - Edifixio 1 1
Face2Face - Фэйстуфэйс.ру - Фэйс 2 Фэйс - Sorec group 5 1
Вестлинк - Westlink 21 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services 22 1
Flexis - Флексис 14 1
Westcon Group 3 1
Ubiquam 45 1
РЖД - Российские железные дороги 1896 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7225 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 925 24
ПСБ - Промсвязьбанк 847 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2318 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 458 18
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 265 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1014 16
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 102 16
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 169 13
Citi - Citibank - Ситибанк 319 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 794 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 12
ГПБ - Газпромбанк 1080 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 12
Альфа-Банк 1762 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1621 11
Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
Ингосстрах СПАО 418 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 656 9
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 9
Лента - Сеть розничной торговли 2066 9
Adidas - Адидас 159 9
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 9
ВТБ - ВТБ24 664 9
Сургутнефтегаз - СНГ 269 9
Окей - О'Кей - Гипермаркет 205 9
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 9
МКБ - Московский кредитный банк 554 8
ВкусВилл - Избёнка 152 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 126 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 8
Глобэкс банк 47 8
Rietumu Banka 19 8
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 8
Газпром ПАО 1340 7
Газпром нефть 615 7
Unilever - Юнилевер Русь 151 7
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 7
Bayer AG - Байер 83 7
Mascotte 22 7
Новард УК - Novard 72 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 21 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 7
Почта России ПАО 2104 6
Coca-Cola Company 253 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 6
Visa International 1945 5
Спортмастер - Sportmaster 175 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 196 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 215 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 122 5
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 5
En+ Group - Эн+ ГК 20 5
Пробизнесбанк АКБ 134 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 5
Jones Day 17 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
РВК - Российская венчурная компания 549 4
Роснефть НК - нефтяная компания 512 4
Совкомбанк ПАО 253 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
Лента - Утконос 177 3
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
Golden Gate Capital 17 3
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 91 3
Локотех - Локомотивные технологии 47 3
OR Group - Обувь России 29 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 43 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 3
Сафмар - Европлан - Europlan 35 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 3
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
LinkedIn 633 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2790 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 513 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1070 2
Транснефть 299 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 2
Альфа-Банк Казахстан 18 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Мелстон ГК 11 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
IKEA - ИКЕА 153 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 2
AstraZeneca - АстраЗенека 53 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Groupe SEB - Tefal 91 2
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 503 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 137 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 843 1
Ак Барс Банк 272 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1143 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 906 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 624 1
Coursera 50 1
Volvo Cars 252 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
АльфаСтрахование СГ 315 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 307 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 427 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 435 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 426 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2720 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Ренессанс Страхование 159 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 328 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1876 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 420 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 1
Airbnb 89 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Block - Square 197 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
LEGO 242 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 66 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 130 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Свеза - Sveza 29 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Uber 327 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Газпромнефть Центр 6 1
Экономикс-Банк 8 1
RBC Capital Markets 59 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 283 1
Hansa - Ханса 114 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 1
Enron - Enrongate 122 1
Маяк НПП 2 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 572 1
Ardo - Ардо 32 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
Экономикс-Банк КБ 2 1
Global Security 22 1
Johnson & Johnson - Janssen 4 1
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 1
Корвет Девелопмент 3 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 4 1
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 1
Belgee - Белджи 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11496 28
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1663 21
Федеральное казначейство России 1765 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3029 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1365 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1879 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5856 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4925 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2484 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2700 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 154 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4700 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2736 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3316 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1938 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 425 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4472 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5409 4
Судебная власть - Judicial power 2302 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2712 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 406 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 150 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2178 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 767 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 326 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 726 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 337 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1352 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 312 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1988 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 219 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3110 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2871 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4008 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 337 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1386 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1154 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 235 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 635 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 253 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 197 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 294 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 130 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1192 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 580 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 192 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 433 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 205 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1035 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 45 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6266 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 337 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 288 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 716 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - Федерация немецкой промышленности 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65207 109
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8153 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20948 66
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24343 66
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2522 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49826 55
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15586 53
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27748 53
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13893 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20478 43
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7885 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29442 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6156 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6606 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12690 32
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3978 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23963 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11560 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11029 30
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 988 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12449 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18878 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30426 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12938 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13754 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27004 25
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6796 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10042 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23970 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4337 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12445 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11928 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6737 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10106 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4615 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12150 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10408 18
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4024 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9994 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6479 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6022 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10950 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3986 16
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1762 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9142 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25167 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9346 15
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 288 15
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5657 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12963 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4454 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15705 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5740 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6425 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1948 12
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7042 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6373 12
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3489 12
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1384 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12490 11
Аналоговые технологии 2762 11
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2592 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8415 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16087 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3290 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10859 10
Стандартизация - Standardization 2114 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9309 10
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 681 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8501 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20704 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5205 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7515 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2667 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2065 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11822 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7994 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9315 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3779 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4156 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5235 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14339 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11239 8
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 998 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4178 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 696 8
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1034 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2927 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17003 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4990 8
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1919 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1864 8
Agile software development - Гибкая методология разработки 626 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4890 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5259 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1189 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2625 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7509 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3706 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3778 7
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1181 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1472 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 577 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2699 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6534 6
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 948 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12517 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2133 6
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 855 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4645 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1035 6
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7067 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3325 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1100 6
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10715 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7355 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2743 5
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1427 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7130 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1711 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4652 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2851 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2929 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6013 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 453 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7444 5
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 805 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1676 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 744 5
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 656 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5874 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2430 5
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 289 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3961 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 645 5
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 398 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5259 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12452 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1430 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6949 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1125 5
Маршрутизация - Routing 492 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1255 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 843 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7274 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3118 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1396 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1719 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7393 4
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 156 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3693 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3199 4
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1432 4
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1059 4
Softswitch - программный коммутатор 104 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2516 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1701 4
Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 283 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2896 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 760 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 715 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1694 4
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 4
Оповещение и уведомление - Notification 4544 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1071 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2475 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1409 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 689 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 311 3
Оцифровка - Digitization 4497 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1199 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5012 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 911 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 695 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 758 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1408 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2105 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1906 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2509 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4737 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2119 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1624 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 365 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2451 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2140 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3041 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1282 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1216 3
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 994 3
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1014 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 488 3
PTT - Push-to-talk 107 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2000 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1965 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1482 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5249 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 600 3
Видеокамера - Camcorder 2258 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2270 3
Управляемость - Manageability 1719 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1236 3
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 343 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 326 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 403 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3795 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9948 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3629 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2931 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1879 2
DevOps - Development и Operations 846 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 358 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 566 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1076 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2208 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1681 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 742 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1067 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2442 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 480 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3667 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5660 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2842 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3819 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2891 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1313 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2896 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  637 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 496 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1294 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2073 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6391 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 569 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 754 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1066 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1280 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 681 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 761 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 861 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 765 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2745 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3401 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 53 2
Microsoft Windows приложения 211 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 301 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1513 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 279 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9561 2
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 8 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 239 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1159 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6021 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 526 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1563 2
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 713 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 623 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5574 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2046 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 785 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3355 2
Микрофон - Microphone 2478 2
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 91 2
Аксессуары 3864 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1798 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 854 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3749 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 653 2
Мобильная связь - голосовые услуги 317 2
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 436 2
Мобильная связь - Короткий номер 394 2
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 169 2
Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 253 2
Оконечное оборудование линии связи - DCE, Data Circuit-terminating Equipment, Data Communication Equipment, Data Carrier Equipment - Оконечное оборудование данных - Терминальное оборудование - DTE, Data Terminal Equipment 134 2
Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 50 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3052 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 996 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 543 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 1190 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1055 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1249 1
AAC - Advanced Audio Coding 442 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 377 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1678 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 201 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1109 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 637 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2897 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4582 1
Умные платформы 1665 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9226 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1302 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1546 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2109 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1093 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3687 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1060 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1386 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1227 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура 1524 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 256 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 637 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1167 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3193 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 363 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 960 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1657 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2079 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1154 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3444 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 203 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3973 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 246 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 238 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 948 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 974 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 498 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 240 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 380 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 495 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 267 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 1
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 39 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 512 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2200 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 96 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 17 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2970 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 328 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1718 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4004 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 388 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 529 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 812 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1112 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1242 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1549 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 705 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 588 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1529 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4727 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2454 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1423 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 985 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1262 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 218 1
Наушники - Headphones 3968 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1766 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7825 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 75 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2044 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 148 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 344 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 291 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2189 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 299 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 102 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6058 1