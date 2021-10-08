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U.S. Department of Justice
Министерство юстиции США


08.10.2021 Власти США будут отдавать ИТ-компании под суд за плохую киберзащиту 2
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
20.09.2021 Разведчики США помогли властям Эмиратов взломать сотни iPhone противников режима 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
10.09.2021 Ветеран армии США украл миллионы долларов, создав гигантскую мошенническую ИТ-схему 3
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 2
26.07.2021 Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 1
24.06.2021 Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить 1
17.06.2021 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками 2
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
19.05.2021 ФБР разгромило «русских хакеров», парализовавших американский нефтепровод 1
20.04.2021 Украинского хакера в США отправили в тюрьму на 10 лет 3
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 1
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 1
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
15.03.2021 Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность 5
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
16.11.2020 Известная ИТ-компания призналась в шпионаже в отношении американского конкурента 2
10.11.2020 Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft 3
09.11.2020 Власти США конфисковали из кошелька биткоины на $1 млрд 2
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
12.10.2020 Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес 1
07.10.2020 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании 1
06.10.2020 Арестован основатель знаменитой ИБ-компании. Ему грозит 30 лет тюрьмы 2
05.10.2020 Нигерийский хакер украл у правительства США картриджи на миллион долларов 1
28.08.2020 Выходец из СССР признался в авторстве ПО, укравшего с банковских карт сотни миллионов долларов 1
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 1
08.04.2020 За беспардонные вторжения в онлайн-конференции популярного на карантине Zoom станут сажать в тюрьму 2
06.03.2020 Топ-менеджера Group-IB обвинили во взломе соцсетей и продаже краденных паролей 2
05.03.2020 Google требует с бывшего ключевого сотрудника миллионы долларов. Он в шаге от банкротства и тюрьмы 1
03.03.2020 Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone 1
26.02.2020 Экс-программиста Microsoft сажают в тюрьму на 20 лет за кражу $10 миллионов у компании 2
24.01.2020 Владелец компании по защите от DDoS-атак оказался их организатором 1
17.12.2019 Российский хакер признается в краже $1,5 млн из бюджета США 1

Публикаций - 170, упоминаний - 243

U.S. Department of Justice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 30
Google LLC 7148 23
Apple Inc - Эппл Рус 7701 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 15
SEC Consult Services 929 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 12
Facebook 3765 6
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
AT&T Inc 556 3
IBM 3539 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Intel Corporation 4175 3
Twitter 2204 3
Alphabet 74 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 3
Samsung Electronics 5666 3
Waymo 17 2
Lenovo Motorola 1004 2
Yahoo! 1092 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
Techland 67 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 2
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 2
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 2 2
Ottomotto 3 2
AT&T Communications 3 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 2
Evil Corp - Хакерская группировка 8 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Telia Company 348 2
Telegram Group 702 2
Huawei 2730 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Cisco Systems 2040 2
NortonLifeLock (Symantec) 779 2
Intel Americas 3 1
BMC Software 40 1
Uber Technologies 258 4
Uber 257 4
LinkedIn 520 2
Takilant 50 2
Swisdorn 11 2
Национальный банк Траст 96 1
Swisdron 2 1
BofA Securities 3 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
TPG - инвестиционная компания 10 1
Ангелы ада - мотоклуб 3 1
Thoma Bravo 13 1
Citigroup 114 1
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 1
Колорит-Дизайн РА 2 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Банк Зенит 131 1
Tesla Motors 241 1
Уралсиб Банк 389 1
eBay Inc 529 1
Maersk 10 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
Президент США 105 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 22 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 2
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 1
FCC USA - BDAC - Консультативный комитет по развертыванию широкополосного доступа 1 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
USSS - the United States Secret Service - Секретная служба США 7 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 38 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 33 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
Фишинг - Phishing 96 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 13
Microsoft Windows 10 6635 10
Google Android 10751 10
Apple iPhone 5 710 9
Apple iOS 5742 8
Linux OS 4257 4
WhatsApp Messenger 654 4
Google Chrome - браузер 1117 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPhone 7 246 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft PowerPoint 400 2
Statcounter 171 2
Microsoft Bing 320 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Office 1939 2
Tesla Model X 16 1
DuckDuckGo - Поисковая система 15 1
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 972 1
Fortinet FortiSandbox 18 1
Bemstour 1 1
vDOS - сервис организации заказных DDoS-атак 3 1
EternalRomance - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 6 1
Uber Greyball 2 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 31 1
Linux GNU - Gentoo 17 1
Microsoft Word 345 1
Google Pixel - Серия смартфонов 108 1
Baidu 179 1
FireEye 51 1
Java - Язык программирования 1176 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Lenovo Motorola MP - серия смартфонов 1 1
Garmin Connect 25 1
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 23 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
Apple SRDP - Apple Security Research Device Program 1 1
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 39 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 4
Мельникова Анастасия 166 3
McAfee John - МакАфи Джон 27 3
Якубец Максим 2 2
Каримова Гульнара 89 2
Авакян Гаянэ 50 2
Каримов Ислам 85 2
Ахмедов Бекзод 32 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 12 2
Галушкин Олег 168 2
Biden Joe - Байден Джо 29 2
Квашук Владимир 2 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 27 2
Копаков Андрей (Андрiй) 2 2
Мадумаров Рустам 21 2
Путин Владимир 1824 2
Ron Lior - Рон Лиор 3 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Кирюхин Дмитрий 73 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 270 2
Steve Jobs - Стив Джобс 706 2
Orban Viktor - Орбан Виктор 1 1
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 1 1
Frisch Andrew - Фриш Эндрю 1 1
Lee Jerry Chun Shing - Ли Джерри Чун Шин 1 1
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 1
Юрченко Евгений 75 1
Papp Istvan - Папп Иштван 1 1
Howard David - Говард Дэвид 3 1
Baxter Dan - Бакстер Дэн 1 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 24 1
Korner Ryan - Корнер Райан 1 1
Кислицин Никита 8 1
Bridges Shaun - Бриджес Шоун 1 1
Fahd Muhammad - Фахд Мухаммед 1 1
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 1
Храмцовская Наталья 38 1
Preston Tucker - Престон Такер 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 124
Россия - Российская федерация - РФ 57350 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 14
Германия - Федеративная Республика 3633 14
Украина 3365 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 13
Франция - Французская Республика 2122 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 8
Япония 2780 7
Австралия - Австралийский Союз 1124 6
США - Нью-Йорк 1093 5
Швеция - Королевство 752 5
Канада 1301 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 5
Специальный административный район Гонконг 548 5
Испания - Королевство 1253 5
Восточная Европа 1678 5
Италия - Итальянская Республика 1384 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 4
Индия - Республика 2169 4
США - Сан-Бернардино 8 4
Польша - Республика 829 3
Израиль 721 3
Бельгия - Королевство 398 3
Чехия - Чешская Республика 495 3
Нидерланды 973 3
США - Вашингтон 334 3
США - Кремниевая долина 399 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Казахстан - Республика 2629 2
Ирландия - Республика 363 2
Венгрия 293 2
Китай - Тайвань 589 2
Узбекистан - Республика 822 2
США - Сан-Франциско 692 2
Румыния 343 2
Таиланд - Королевство 360 2
Австрия - Австрийская Республика 527 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Русский язык 982 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Apple Antennagate 7 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Apple Batterygate - Беттеригейт 1 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Wikipedia - Википедия 276 7
NYT - The New York Times 509 7
The Wall Street Journal 709 4
Thomson Reuters - Рейтер 1729 3
The Verge - Издание 448 2
MacRumors 114 2
Politico 9 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
ZDnet 381 2
Bloomberg 785 2
The Register 342 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
NBC News 8 1
GeekWire 12 1
Daily Mail 28 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
PC Magazine - PCMag 39 1
Медуза - Meduza 18 1
Wired - Издание 119 1
BleepingComputer - Издание 120 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Reddit 198 1
WikiLeaks 106 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
Fortune Global 500 160 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 2 1
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