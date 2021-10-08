Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of Justice
Министерство юстиции США
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Публикаций - 170, упоминаний - 243
U.S. Department of Justice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2190 1
|Fortune Global 500 160 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760867, в очереди разбора - 664556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760867, в очереди разбора - 664556.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru