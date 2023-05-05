Разгромлен глобальный ИТ-сервис для краденых кредиток. Его создатель прячется в России, чтобы не сесть на 20 лет

Силовики США пресекли работу Try2Check. Сервис, использовавшийся киберкриминалом для проверки данных украденных кредитных карт, исправно работал с 2005 г. и принес создателю не менее $18 млн.

18 лет и полная уголовная ответственность

Правоохранительные органы США нейтрализовали киберкриминальную платформу Try2Check и выдвинули обвинения против гражданина России Дениса Кулькова. В сообщении Министерства юстиции США его называют создателем и оператором Try2Check.

Сервис Try2Check использовался для проверок украденных данных о кредитных картах на предмет того, какими из них еще можно было пользоваться.

Сервис был запущен в 2005 г., пользовался большой популярностью у киберзлоумышленников и предположительно принес обвиняемому многомиллионные доходы.

Среди регулярных клиентов Try2Check были крупные рынки в даркнете, в том числе Joker's Stash.

«Через проверку Try2Check проходили данные десятков миллионов кредитных карт ежегодно; при его поддержке функционировали крупнейшие площадки по торговле кредитными картами, заработавшими сотни миллионов долларов в биткоинах, — указывается в пресс-релизе Министерства юстиции США. — В течение девяти месяцев в 2018 г. на сайте произведена проверка как минимум 16 млн карт, а в течение 13 месяцев с сентября 2021 г. — как минимум 17 млн. Незаконные операции на этом сайте принесли обвиняемому как минимум $18 млн в биткоинах (а также неизвестных размеров сумму в других платежных системах), которые позволили ему приобрести автомобиль Ferrari и другие предметы роскоши».

Сведения, которые легли в основу обвинительного заключения, власти США получили благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Германии и Австрии.

За информацию, которая позволит арестовать Кулькова, предложена награда в размере $10 млн. В случае ареста и экстрадиции в США обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. Кульков на данный момент проживает в России.

Масштабы бедствия

Киберкриминальная сеть, предположительно принадлежащая Кулькову, ликвидирована. В публикации Министерства юстиции говорится, что она «обеспечивала функционирование глобального рынка краденых карт».

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«Ликвидацию этого сервиса можно только приветствовать, но Try2Check — не единственная площадка, позволяющая проверять крупные массивы данных о краденых кредитках, — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Отсечение одной головы у этой гидры не слишком сильно замедлит деятельность тех, кто пользуется такими сайтами. К тому же не исключено, что обвиняемый очень быстро создаст альтернативу Try2Check».

В 2021 г. в публикации Gemini Advisory были перечислены восемь проверочных сервисов для киберкриминала, активных на тот момент. Помимо Try2Check, он включает 4Check, Best Check, Bit2Check, LuxChecker, Paris Checker и Undefined. Как минимум некоторые из этих площадок функционируют до сих пор.

В публикации Министерства юстиции США указывается, что среди жертв Try2Check была крупная американская процессинговая компания, чьими ресурсами и сервисами пользовался криминальный ресурс.