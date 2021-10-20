Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
REG.ru
Рег.ру
Регистратор доменов
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Публикаций - 174, упоминаний - 469
REG.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Королюк Алексей 86 40
|Созонов Алексей 12 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Гросс-Днепров Филипп 2 2
|Патрикеев Павел 2 2
|Росляков Владислав 2 2
|Абрамович Марина 2 2
|Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
|Джораев Антон 1 1
|Халиков Антон 1 1
|Попов Виталий 2 1
|Арбузов Павел 1 1
|Круковер Илья 2 1
|Пушкин Александр 11 1
|Кузьмичев Андрей 5 1
|Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
|Царькова Екатерина 3 1
|Шариков Сергей 46 1
|Ильин Александр 10 1
|Кондаков Андрей 2 1
|Путин Владимир 1824 1
|Ивашко Андрей 3 1
|Рогдев Алексей 3 1
|Маникин Алексей 1 1
|Щербаков Александр 6 1
|Иванюк Александр 2 1
|Бортников Александр 19 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Кулин Филипп 39 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Fortune 100 48 1
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760550, в очереди разбора - 664240.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760550, в очереди разбора - 664240.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru