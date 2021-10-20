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REG.ru
Рег.ру
Регистратор доменов


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 2
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 2
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 2
10.09.2021 30000 адресов, 50% продлений: обзор столичных доменов .МОСКВА и .MOSCOW 3
01.09.2021 От .SCHOOL до .MBA: обзор доменов для образовательной сферы от REG.RU 3
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 2
07.07.2021 Количество безбумажных операций с доменами выросло в 10 раз за 3 года: статистика REG.RU 3
07.06.2021 REG.RU занял 10 место в мире по количеству адресов в новых доменных зонах 4
26.05.2021 Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU 4
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 8
11.05.2021 Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы 1
29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов 2
23.04.2021 McAfee Labs представила отчет о киберугрозах за второе полугодие 2020 1
20.04.2021 Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет 3
08.04.2021 Создать сайт в сервисе REG.Site теперь можно без домена 2
08.04.2021 Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру 1
01.04.2021 REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков 2
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 3
25.03.2021 В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 2
03.03.2021 .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU 1
09.02.2021 Нотариально заверить сайт теперь можно с помощью REG.RU 1
21.01.2021 Число доменов в зоне .ART превысило 100 тысяч 2
19.01.2021 На Облачных серверах REG.RU теперь доступен сервис видеоконференций Jitsi Meet 2
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 18
14.12.2020 Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете 1
11.12.2020 На Облачных серверах REG.RU теперь доступна автоустановка 1C-Битрикс 5
02.12.2020 REG.RU представляет сервис моментальных платежей Cent.app 3
02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 4
16.11.2020 REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU 6
08.09.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel поколения Cascade Lake Refresh 7
27.08.2020 Облачные серверы REG.RU теперь с высокочастотными процессорами 6
20.08.2020 2500 заказов и 80% успешных сделок: статистика услуги «Доменный брокер» REG.RU на вторичном рынке 7
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU 5
12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии 7
14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России 5
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 5
11.06.2020 .RU .FUN .ONLINE — доменные предпочтения российских пользователей 5
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 5

Публикаций - 174, упоминаний - 469

REG.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 27
1С-Битрикс 345 7
Google LLC 7148 5
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 5
Intel Corporation 4175 4
Beget - Бегет 3 3
Nvidia Corp 2019 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Microsoft Corporation 11077 3
Samsung Electronics 5666 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Salenames 11 2
Timeweb - ТаймВэб 13 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Majordomo - Мажордомо 4 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 2
2domains 3 2
Selectel - Селектел 137 2
3738 2
QuantumScape 2 2
НСТел - Новые Системы Телеком - NSTel - New Sysmes Telecom 5 1
Masterhost - Мастерхост 27 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Intel Security McAfee Labs 13 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Сравни.ру 7 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 4 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 4 1
CENT.APP 2 1
М2М телематика 165 1
Naunet 3 1
NameCheap 7 1
Servers.com - Servers.ru 8 1
FirstVDS 3 1
Relcom Data - Релком Дата 4 1
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 2
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 2
Kickstarter 95 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Swatch 12 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ЦИАН - CIAN 39 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Avito - Авито 171 1
Tesla Motors 241 1
Яндекс.Такси 271 1
BMW 249 1
Почта Банк 289 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Ленинский районный суд города Кирова 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 40
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 30
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 18
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 4
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 3
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 65 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 7 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
System Clone - клонирование системы 9 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
DDR - Double data rate 1068 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 41
WordPress 169 7
Google Android 10751 4
Microsoft Windows 10 6635 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 3
PHP - Язык программирования 303 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 10 3
Nvidia GeForce GTX 2062 3
Doka 2 2 2
REG.ru - Медитация 2 2
Joomla CMS 73 2
REG.ru - Магазин доменов 3 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 74 2
Intel Optane Memory 81 2
Adobe Photoshop 281 2
Apple iOS 5742 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Calendar - Google Календарь 43 1
WordPress VPS 1 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Apple iTunes Store 571 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Яндекс.Метрика 81 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 1
Perl - Язык программирования 65 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 9 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
REG.ru VPS 1 1
REG.ru - Конструктор сайтов 1 1
Microsoft Windows Display Driver Model - WDDM - архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows 7 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
ByteDance TikTok 95 1
REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 4 1
Adobe Premiere 37 1
ISPsystem ISPmanager 9 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Королюк Алексей 86 40
Созонов Алексей 12 2
Воробьев Андрей 125 2
Соловьев Владимир 98 2
Гросс-Днепров Филипп 2 2
Патрикеев Павел 2 2
Росляков Владислав 2 2
Абрамович Марина 2 2
Martin Shantell - Мартин Шентелл 1 1
Джораев Антон 1 1
Халиков Антон 1 1
Попов Виталий 2 1
Арбузов Павел 1 1
Круковер Илья 2 1
Пушкин Александр 11 1
Кузьмичев Андрей 5 1
Belkina Katerina - Белкина Катерина 1 1
Царькова Екатерина 3 1
Шариков Сергей 46 1
Ильин Александр 10 1
Кондаков Андрей 2 1
Путин Владимир 1824 1
Ивашко Андрей 3 1
Рогдев Алексей 3 1
Маникин Алексей 1 1
Щербаков Александр 6 1
Иванюк Александр 2 1
Бортников Александр 19 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Солдатов Алексей 77 1
Гребенников Сергей 28 1
Кулин Филипп 39 1
Дворкович Аркадий 169 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Лысенко Эдуард 209 1
Белоусов Сергей 217 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Украина 3365 5
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Италия - Итальянская Республика 1384 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Европа 3752 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Индия - Республика 2169 2
Япония 2780 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Палау 4 2
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Красноярский край 663 1
Тувалу 3 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Таджикистан - Республика 434 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Ярославская область 332 1
Европа Западная 613 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Черногория 86 1
Россия - Керчь 35 1
Государственная Третьяковская галерея 25 1
Грузия 691 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Доменный брокер 3 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Rebranding - Ребрендинг - Активная маркетинговая стратегия 1 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Вести FM - Вести ФМ 12 2
Fortune 100 48 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
GeekBrains 40 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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