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Qrator Labs
Highload Lab



22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году
02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году
15.05.2020 Qrator Labs выпустила сервис защиты серверов доступа Metatrader 5 от DDoS-атак
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак
25.03.2020 Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак
17.12.2019 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле
29.07.2019 Qrator Labs нейтрализовала DDoS-атаки на телеканал «Дождь»
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту
28.01.2019 Qrator Labs нейтрализовала волну высокоскоростных DDoS-атак на российский платежный сервис Qiwi
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности
06.02.2018 Qrator Labs: протокол QUIC уязвим перед DDoS-атаками
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии
07.06.2017 Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ
19.04.2017 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак
11.04.2017 Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам
21.03.2017 Qrator Labs и «Информзащита» объявили о начале технологического сотрудничества
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году
21.11.2016 Qrator Labs объявил о запуске сервиса на основе Qrator.Radar
12.09.2016 Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве
12.08.2016 Сотрудник Qrator Labs стал представителем RIPE NCC на постсоветском пространстве
03.06.2016 Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga
02.06.2016 «Техносерв» и Qrator Labs заключили партнерское соглашение в области защиты от DDoS-атак
20.05.2016 «Сервионика» предложит клиентам облачное решение для защиты от DDoS-атак от Qrator Labs
17.05.2016 Представитель Qrator Labs вошёл в исследовательскую комиссию Международного Союза Электросвязи
06.04.2016 Qrator обеспечит безопасную работу сервисов УФС
03.03.2016 Qrator Labs открыла центр обработки трафика в Гонконге
23.11.2015 Qrator Labs выходит на рынок Казахстана
23.10.2015 Группировка Armada Collective угрожает клиентам Qrator Labs
08.10.2015 Группировка «Армада» требует денег у крупных компаний под угрозой DDoS-атаки

Публикаций - 91, упоминаний - 311

Qrator Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Onsec - Wallarm (Валарм) 34 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 7
InfoWatch - Инфовотч 823 6
Microsoft Corporation 21009 6
Информзащита 615 6
Yandex - Яндекс 4577 5
VK - Mail.ru Group 2812 5
Крок 1559 4
Инфосистемы Джет 840 4
IBM 8683 4
Amazon Inc - Amazon.com 2526 4
Google LLC 9436 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 308 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 410 3
Check Point Software Technologies 683 3
Twitter 2291 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 558 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 3
Huawei 2996 3
Infotecs - ИнфоТеКС 299 3
SAP SE 4377 3
Ситилинк - Citilink 228 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 2
Sony 5561 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 139 2
BI.Zone 58 2
Comptek - Комптек 178 2
R-Vision - Р-Вижн 39 2
ICL ГК 97 2
Nginx - Энджайникс 104 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 2
Cisco Systems 4639 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 2
Promt - Промт 257 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 135 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1585 10
Qiwi 795 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 4
CyberPlat - КиберПлат 336 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 3
Lamoda 87 3
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 701 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 560 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 2
Техносила - СервисТрейд 225 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 2
Wildberries 150 2
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 1
Enel Group - Энел Россия 38 1
Home Depot - сеть магазинов 55 1
Y Combinator 36 1
Stada 16 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
Мособлбанк 17 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
Citigroup 270 1
Gagarin Capital Partners 6 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
МДМ Банк 164 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 124 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 22 1
Auchan Holding - Ашан 168 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 1
Связной ГК 1084 1
Альфа-Банк 1332 1
Neiman Marcus 11 1
Газпром ПАО 751 1
Ингосстрах СПАО 279 1
Северсталь ПАО 273 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2761 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 1
Правительство Москвы 817 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1990 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
РПЦ - Русская православная церковь 38 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4056 13
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 143 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 755 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 6
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 650 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 747 6
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 389 4
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 70 4
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 226 4
Shellshock - серия уязвимостей 24 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 685 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 3
UDP - User Datagram Protocol 114 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 86 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 83 2
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 81 2
ИТ-аутсорсинг 844 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 78 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 116 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 65 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 303 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1098 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 505 2
Qrator Radar 8 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 283 4
AWS - Amazon Web Services 604 3
Google YouTube - Видеохостинг 2175 2
Sony Playstation Network 150 2
Linux - Debian GNU 318 2
BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center 4 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 52 2
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 594 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 193 2
Microsoft Azure 1217 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 145 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 372 2
Linux OS 7206 2
Yandex DDoS Protection 1 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 4 1
Финам MetaTrader 8 1
Telegram - Мессенджер 82 1
Infotecs - ViPNet IDS HS 15 1
AMT InfoDiode 32 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Корпоративный портал 35 1
GNU C Library Glibc 15 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 1
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 46 1
ВТБ Мультибонус 14 1
Кнопка жизни 19 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 123 1
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 3 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
Google Chrome - браузер 1168 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 675 1
JavaScript - Язык программирования 935 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 450 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 168 1
Google Cloud Platform - GCP 211 1
WordPress 187 1
Лямин Александр 59 57
Гавриченков Артем 8 8
Новиков Иван 8 5
Коротнев Константин 32 5
Халин Дмитрий 55 3
Хайретдинов Рустэм 53 3
Семеняк Алексей 9 3
Ковалев Александр 156 2
Шаблыков Никита 28 2
Яшин Леонид 20 2
Ермаченков Алексей 14 2
Ходаков Сергей 40 2
Марков Александр 3 2
Меджлумов Муслим 8 2
Стуров Дмитрий 26 2
Хайрук Сергей 27 2
Пшыченко Дмитрий 17 2
Корчагин Игорь 2 2
Блинов Михаил 73 2
Киреев Иван 29 1
Забусов Николай 3 1
Ермаков Кирилл 6 1
Мелехин Иван 18 1
Медведев Дмитрий 1590 1
Асланян Сергей 96 1
Ложкин Сергей 17 1
Степаненко Василий 17 1
Морозов Дмитрий 18 1
Титков Дмитрий 4 1
Кулаков Павел 13 1
Чекель Павел 15 1
Севастьянов Алексей 25 1
Качалин Алексей 4 1
Бабенко Алексей 9 1
Крок Александр 2 1
Трифаленков Илья 17 1
Тимченко Илья 13 1
Стрелков Виктор 9 1
Хлапов Денис 7 1
Горшков Тимофей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82467 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 10
Азия - Азиатский регион 3153 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 8
Ближний Восток 2489 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 6
Индия - Республика 4083 5
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1231 5
Сингапур - Республика 1519 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 4
Европа 7261 4
Япония 7898 4
Латинская Америка 1345 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10884 3
Украина 5528 3
Южная Корея - Республика 3255 3
Бразилия - Федеративная Республика 1897 3
Италия - Итальянская Республика 2822 3
Германия - Федеративная Республика 7787 3
Израиль 1685 3
Европа Восточная 2814 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 2
Африка - Африканский регион 2667 2
Нидерланды 1992 2
Европа Западная 1275 2
Казахстан - Республика 4137 2
Нидерланды - Амстердам 488 2
Южная Америка 670 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 626 2
Швейцария - Женева 315 1
Украина - Харьковская область - Харьков 176 1
Румыния 547 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 803 1
Япония - Осака 103 1
Люксембург Великое Герцогство 356 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 2
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 27 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 142 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 414 1
Человеческий фактор 172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 553 4
Коммерсантъ - Издательский дом 791 2
Regnum - Регнум 95 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 2
Ведомости 274 2
РИА Новости 719 1
N+1 - Издание 114 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 1
The Guardian - Британская газета 314 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 114 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
Ars Technica 356 1
Reddit 212 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
IDC - International Data Corporation 4526 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 4
Fortune Global 500 269 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 4
Олимпийские игры - Olympic Games 473 2
Чёрная пятница (распродажи) 84 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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