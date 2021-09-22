Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qrator Labs
Highload Lab
Публикаций - 91, упоминаний - 311
Qrator Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лямин Александр 59 57
|Гавриченков Артем 8 8
|Новиков Иван 8 5
|Коротнев Константин 32 5
|Халин Дмитрий 55 3
|Хайретдинов Рустэм 53 3
|Семеняк Алексей 9 3
|Ковалев Александр 156 2
|Шаблыков Никита 28 2
|Яшин Леонид 20 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Марков Александр 3 2
|Меджлумов Муслим 8 2
|Стуров Дмитрий 26 2
|Хайрук Сергей 27 2
|Пшыченко Дмитрий 17 2
|Корчагин Игорь 2 2
|Блинов Михаил 73 2
|Киреев Иван 29 1
|Забусов Николай 3 1
|Ермаков Кирилл 6 1
|Мелехин Иван 18 1
|Медведев Дмитрий 1590 1
|Асланян Сергей 96 1
|Ложкин Сергей 17 1
|Степаненко Василий 17 1
|Морозов Дмитрий 18 1
|Титков Дмитрий 4 1
|Кулаков Павел 13 1
|Чекель Павел 15 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Качалин Алексей 4 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Крок Александр 2 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Тимченко Илья 13 1
|Стрелков Виктор 9 1
|Хлапов Денис 7 1
|Горшков Тимофей 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru