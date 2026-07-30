Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Bookmaker bookie turf accountant Букмекер букмекерская контора беттинг тотализаторы Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 25
Bookmaker и организации, системы, технологии, персоны:
|Ткачев Дмитрий 34 8
|Хвещеник Анастасия 30 2
|Хлебунов Михаил 48 2
|Левин Сергей 13 2
|Сахнов Константин 6 1
|Хамитов Амир 1 1
|Журавский Михаил 1 1
|Блезнеков Александр 7 1
|Русаков Илья 1 1
|Архипов Максим 1 1
|Лукомская Яна 1 1
|Ботика Алексей 1 1
|Губкин Борис 1 1
|Прокофьев Владимир 1 1
|Путин Владимир 3476 1
|Левин Леонид 134 1
|Лямин Александр 75 1
|Овечкин Александр 13 1
|Иоспа Анна 7 1
|Бедеров Игорь 108 1
|Лиходедов Константин 6 1
|Смит Дмитрий 5 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2495 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 2
|Ведомости 1526 2
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 186 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
|Grand View Research 26 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478385, в очереди разбора - 724327.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.