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Bookmaker bookie turf accountant Букмекер букмекерская контора беттинг тотализаторы Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС

СОБЫТИЯ


30.07.2026 Россияне стали меньше играть в нелегальных онлайн-казино и делать ставки у нелегальных букмекеров 3
16.07.2026 Curator: DDoS-атаки все чаще направлены на медиа и блогеров 1
22.04.2026 Четыре терабитные DDoS-атаки и выросший в 10 раз ботнет: Curator зафиксировал резкий рост угроз в I квартале 2026 года 1
10.12.2025 Curator подводит итоги 2025 года: рост числа DDoS-атак и повышение их интенсивности 3
21.07.2025 Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями 1
11.07.2025 DDoS-атаки на российские компании стали в разы короче. Если ничего не выходит, хакеры убегают 1
11.07.2025 Количество DDoS-атак выросло на 43% во втором квартале 2025 года 2
25.04.2025 Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам 2
25.04.2025 Количество DDoS-атак увеличилось на 110% в I квартале 2025 года 1
09.04.2025 Россияне все чаще используют нейропоиск и нейросети в работе 1
25.03.2025 «Солар» совершенствует технологии защиты детей от веб-угроз для подписки «MiXX Вместе» 1
01.11.2024 ГК «Солар»: социальные сети, фишинговые сайты и веб-реклама — самые популярные запрещенные ресурсы в школах, колледжах и лицеях 1
22.10.2024 Аналитика DDoS-атак за III квартал 2024 г.: количество DDoS-атак выросло на 80% 1
07.08.2024 Аналитика DDoS-атак за II квартал 2024 г.: онлайн-букмекеры стали первыми по количеству атак из-за Чемпионата Европы по футболу 1
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 1
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году 1
01.02.2005 Infon: время SMS-тотализаторов еще не пришло 1

Публикаций - 19, упоминаний - 25

Bookmaker и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 181 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1261 4
Google LLC 12815 3
Yandex - Яндекс 9391 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 136 2
T.Hunter 75 1
Vengeance Games 5 1
Ростелеком 11054 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 1
Alibaba Group 482 1
Accenture plc 724 1
VK - Mail.ru Group 3620 1
Sony 6756 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 461 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Телеком Биржа 69 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Shopify 37 1
StormWall - Сторм системс 161 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 3
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 3
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 3
Альфа-Банк 1993 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1835 1
BetBoom - Бет бум 4 1
Михайлов и партнеры 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9083 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1306 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
ГПБ - Газпромбанк 1293 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1555 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 165 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
ВТБ Недвижимость 3 1
БалтБет БК - букмекерская контора 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5843 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3732 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5476 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4990 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6017 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 245 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35948 12
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3887 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13825 10
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1469 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6336 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18306 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2879 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14446 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5577 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4609 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23966 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11965 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26442 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5121 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6699 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18518 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1738 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54895 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1088 2
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5746 2
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2328 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8053 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9703 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6461 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29927 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13151 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13822 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1931 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1888 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3235 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23227 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5380 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2412 1
OpenAI - ChatGPT 776 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 183 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 379 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 74 1
FreePik 1890 1
Midjourney - нейросеть 123 1
Meta Platforms - React - React Native 21 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 36 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webCat 7 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 107 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 89 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 187 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 988 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 164 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 204 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
Microsoft Xamarin 36 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 382 1
Google - Flutter 65 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 72 1
Яндекс.Здоровье 25 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 479 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Sony Playstation Store - PS Store 82 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 17 1
Ткачев Дмитрий 34 8
Хвещеник Анастасия 30 2
Хлебунов Михаил 48 2
Левин Сергей 13 2
Сахнов Константин 6 1
Хамитов Амир 1 1
Журавский Михаил 1 1
Блезнеков Александр 7 1
Русаков Илья 1 1
Архипов Максим 1 1
Лукомская Яна 1 1
Ботика Алексей 1 1
Губкин Борис 1 1
Прокофьев Владимир 1 1
Путин Владимир 3476 1
Левин Леонид 134 1
Лямин Александр 75 1
Овечкин Александр 13 1
Иоспа Анна 7 1
Бедеров Игорь 108 1
Лиходедов Константин 6 1
Смит Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168664 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 8
Бразилия - Федеративная Республика 2534 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 4
Индия - Bharat 5919 4
Германия - Федеративная Республика 13304 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19390 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1157 3
Нидерланды 3771 3
Сингапур - Республика 1969 2
Канада 5097 2
Франция - Французская Республика 8208 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3244 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1444 2
Аргентина - Аргентинская Республика 619 2
Казахстан - Республика 6124 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19791 1
Польша - Республика 2040 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3381 1
Израиль 2872 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1722 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 1
Турция - Турецкая республика 2650 1
Индонезия - Республика 1073 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 1
Румыния 759 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 368 1
Австрия - Австрийская Республика 1360 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1434 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3387 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 758 1
Ирак - Республика 711 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 69 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54155 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6881 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22063 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58529 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5712 4
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 145 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27698 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8990 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34351 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 799 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10567 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6626 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7591 2
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 170 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11507 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1664 1
Пропаганда и агитация 198 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1931 1
Спорт - Хоккей - Hockey 271 1
Налогообложение - Налог на прибыль 227 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 187 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5897 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12011 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5839 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3971 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8169 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5058 1
НКО - Некоммерческая организация 649 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1697 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5167 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1396 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 124 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6240 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 860 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 281 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 104 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16370 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2495 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 2
Ведомости 1526 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 186 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
Grand View Research 26 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1262 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
День молодёжи - 27 июня 1117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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