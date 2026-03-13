Разделы

Пропускная способность сети фильтрации Curator превысила 6 Тбит/с

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, объявила об увеличении пропускной способности своей глобальной сети фильтрации. В результате модернизации инфраструктуры она превысила 6 Тбит/с, что позволяет противостоять растущему масштабу современных DDoS-атак и гарантировать устойчивость и постоянную доступность сервисов клиентов. Об этом CNews сообщили представители Curator.

За последний год интенсивность DDoS-атак резко увеличилась. Если в 2024 г. максимальная мощность атак в пике достигала 1,14 Тбит/с, то к концу 2025 г. специалисты Curator фиксировали уже несколько атак интенсивностью более 3 Тбит/с.

В ответ на эту тенденцию компания провела масштабную работу по развитию своей инфраструктуры. В течение последних месяцев были расширены мощности сети, а также увеличено количество центров фильтрации и география присутствия системы.

На данный момент сеть фильтрации Curator включает девять собственных и 12 партнерских центров очистки трафика. Центры фильтрации расположены в ключевых точках концентрации интернет-трафика и подключены к трансконтинентальным Tier-1 провайдерам, а также ведущим региональным магистральным интернет-провайдерам, что позволяет компании поддерживать самый высокий среди аналогов гарантированный уровень доступности приложений на уровне 99,95% и нивелировать любые сетевые атаки, достигшие в прошлом году рекордных уровней.

«Мы постоянно совершенствуем защиту, гарантируя клиентам устойчивость бизнеса даже при росте угроз. Если еще недавно атаки свыше терабита считались исключением, то сегодня атаки в несколько Тбит/с уже становятся новой реальностью. Расширение пропускной способности сети Curator до более чем 6 Тбит/с — ответ на эту динамику и необходимый шаг для обеспечения стабильной работы сервисов наших клиентов. Мы действуем на опережение, ведь наша философия — непрерывная доступность», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

