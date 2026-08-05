В разгар летнего отпускного сезона Curator нейтрализовал 12-часовую адаптивную DDoS-атаку на международный сервис бронирования

Провайдер облачной сетевой инфраструктуры и решений в области кибербезопасности и доставки контента Curator, специализирующийся на обеспечении доступности интернет-ресурсов, нейтрализации DDoS-атак и защите веб-приложений, нейтрализовал мощную адаптивную DDoS-атаку на международный сервис бронирования отелей. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Международная облачная технологическая платформа для отелей, входящая в пятерку мировых лидеров бронирования и управления продажами по каналам, услугами которой пользуются десятки тысяч сетевых и индивидуальных гостиниц в разных странах мира (в том числе и в России), в июле 2026 г. стала жертвой масштабной DDoS-атаки. Инцидент пришелся на пик летнего туристического сезона — период наибольшей нагрузки на платформу, через которую отели принимают бронирования и синхронизируют данные о доступности номеров в реальном времени.

Для гостиничных технологических платформ подобные атаки несут особый риск: даже кратковременный сбой в разгар сезона означает потерянные бронирования, рассинхронизацию данных между каналами продаж и прямые финансовые потери для сотен партнерских отелей.

Атака продолжалась около 12 часов и в пиковый момент достигала мощности 160 Гбит/с и 16 млн пакетов в секунду. Одновременно на уровне веб-приложения генерировалось до 35 тыс. HTTP-запросов в секунду. Характерной особенностью инцидента стала его адаптивность: за время атаки злоумышленники четырежды меняли тактику, переключаясь между различными векторами воздействия в попытке обойти защитные фильтры. Атакующая инфраструктура была распределена по всему миру — наибольшая доля вредоносного трафика пришла из Индонезии (25%), США (7%), России (6%), Китая (4%) и ряда других стран.

Несмотря на масштаб атаки, злоумышленникам не удалось нарушить работу сервисов B2B-платформы, в пиковый момент система Curator одновременно блокировала трафик с 10 тыс. вредоносных IP-адресов. Легитимные пользователи и операции отелей при этом не пострадали.

«Этот новый кейс вписывается в более широкую тенденцию, фиксируемую провайдерами защиты: адаптивные многовекторные атаки — новая норма. В первом квартале 2026 г. мы зафиксировали четыре атаки мощностью свыше терабита в секунду — год назад таких инцидентов не было вовсе. При этом меняется не только мощность, но и тактика: атакующие все чаще работают итерациями, последовательно пробуя разные векторы, пока не найдут брешь. Именно поэтому статичные защитные решения с фиксированным набором правил сегодня не справляются — система должна адаптироваться в реальном времени вместе с атакой. Показательно и то, что ботнеты становятся географически все более распределенными, в случае с провайдером услуг бронирования почти половина вредоносного трафика пришла из стран, которые традиционно не ассоциируются с киберугрозами. Это намеренная диверсификация, которая делает геоблокировки бесполезными и требует поведенческого анализа трафика, а не работы по спискам адресов», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.