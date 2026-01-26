Разделы

Curator открыла центр фильтрации трафика в Новосибирске

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, сообщила об открытии центра фильтрации трафика в Новосибирске.

Этот центр стал 21 точкой в инфраструктуре Curator, обеспечивающей защиту от DDoS-атак и ботов. Новосибирская площадка запущена в рамках улучшения покрытия по России и ориентирована на восточные регионы страны. Основной задачей в данном случае стало снижение задержек для пользователей в восточной части России. После открытия нового центра фильтрации и перенаправления трафика, сеть Curator достигла снижения уровня задержек в два раза для большинства направлений.

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду
В общей сложности сеть Curator включает 9 собственных центров очистки трафика и 12 партнерских центров очистки трафика, интегрированных с собственной сетью для бесшовной фильтрации. Центры фильтрации расположены в России, странах СНГ, Северной и Южной Америках, Европе, Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке.

«Открытие центра фильтрации трафика в Новосибирске имеет для нас особое значение: Curator, инновационная компания, выросшая из университетского проекта в Москве, сегодня укрепляет присутствие в одном из ключевых научно-образовательных центров Сибири. Мы последовательно инвестируем в развитие собственной инфраструктуры, создавая экосистему, в которой высокая производительность сочетается с максимальным уровнем безопасности», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

