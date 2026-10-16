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Curator запустил в своем облаке решение Curator.Identity для управления безопасным доступом и аутентификацией

Провайдер решений в области кибербезопасности и доставки контента Curator представил систему управления безопасным доступом (IdP) Curator.Identity. Решение разработано совместно с российским разработчиком систем аутентификации и управления доступом Avanpost и встроено в облачную экосистему Curator. Клиенты могут управлять DDoS-защитой, безопасностью веб-приложений, поиском уязвимостей и защищенным доступом к корпоративным системам в едином личном кабинете. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Curator.Identity позволяет компаниям-клиентам облачной экосистемы Curator быстро запускать многофакторную аутентификацию (MFA) и единый вход (SSO), усиливать контроль устройств и пользовательских сессий, а также последовательно выстраивать архитектуру защищенного доступа — от базовой MFA до зрелых сценариев Zero Trust. Решение защищает доступ к веб-приложениям, VPN, корпоративным порталам, инфраструктурным сервисам, а также desktop- и legacy-приложениям. Централизованные политики аутентификации и доступа помогают снизить риски компрометации учетных записей, кражи пользовательских сессий и несанкционированного доступа к критически важным системам.

Современные атаки все чаще начинаются не с классического взлома внешнего периметра: украденные логины и пароли, скомпрометированные токены, cookie или перехваченные сессии позволяют злоумышленнику получить доступ к системам под видом легитимного пользователя. В результате даже компании с выстроенной сетевой защитой, WAF и мониторингом остаются уязвимы: злоумышленник может войти в систему как обычный сотрудник, подрядчик или администратор. Curator.Identity закрывает подобный риск за счет централизованного управления доступом, усиленной аутентификации, единого входа, контроля сессий и учета контекста входа — пользователя, группы, IP-адреса, устройства и сценария доступа.

Решение Curator.Identity работает по модели облачного SaaS: оно подключается из облака Curator и не требует развертывания отдельной инфраструктуры на стороне клиента. Для безопасного подключения внутренних систем может использоваться компонент Access Bridge, который связывает облачную платформу с инфраструктурой клиента без публикации внутренних сервисов в интернете. Curator.Identity поддерживает стандартные протоколы и сценарии интеграции с корпоративной инфраструктурой, включая OpenID Connect, SAML, RADIUS и LDAP, а также работу с ADFS и Keycloak.

«Объединение экспертизы Avanpost в управлении доступом и аутентификации с облачной инфраструктурой Curator дает клиентам возможность запустить MFA и SSO без тяжелого on-premise проекта и постепенно двигаться к модели Zero Trust. Для бизнеса это означает более быстрый результат и меньшую нагрузку на ИТ-команду», — сказала Алина Куракина, генеральный директор Avanpost.

«Периметр перестал быть единственной точкой входа для атакующих. Даже хорошо защищенная инфраструктура остается уязвимой, если злоумышленник получает возможность войти в нее с легитимной учетной записью. Партнерство с Avanpost расширяет наш подход к обеспечению безопасности: наши клиенты получают не только защиту от DDoS-атак и уязвимостей на периметре, но и контроль над тем, кто и как получает доступ к их корпоративным системам», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

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