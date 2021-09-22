Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qrator Labs
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 305
Qrator Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лямин Александр 59 40
|Гавриченков Артем 8 7
|Новиков Иван 8 3
|Семеняк Алексей 9 3
|Блинов Михаил 73 2
|Стуров Дмитрий 25 2
|Марков Александр 3 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Яшин Леонид 20 2
|Меджлумов Муслим 8 2
|Азимов Александр 1 1
|Кириллов Александр 21 1
|Забусов Николай 3 1
|Асланян Сергей 75 1
|Ермаков Кирилл 6 1
|Кусков Денис 150 1
|Чекель Павел 15 1
|Айвазов Александр 20 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Самарцев Дмитрий 7 1
|Качалин Алексей 4 1
|Бегтин Иван 48 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Крок Александр 2 1
|Галушкин Олег 168 1
|CNews Analytics 1991 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru