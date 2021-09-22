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Qrator Labs


22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 3
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace 2
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
07.04.2021 Qrator Labs выходит в Южную Америку 6
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году 5
10.03.2021 В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству 1
02.03.2021 Qrator Labs открыла центр очистки трафика в Дубае 6
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 3
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 3
15.05.2020 Qrator Labs выпустила сервис защиты серверов доступа Metatrader 5 от DDoS-атак 1
28.04.2020 Qrator Labs открыла центр фильтрации трафика в Японии 6
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак 3
25.03.2020 Qrator Labs сделала бесплатным свой сервис по защите от DDoS-атак 3
17.12.2019 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов GlobalDots от масштабных DDoS-атак 5
12.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак 4
05.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак 1
20.11.2019 BI.ZONE и Qrator Labs представили решение по защите от DDoS-атак 11
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле 2
29.07.2019 Qrator Labs нейтрализовала DDoS-атаки на телеканал «Дождь» 5
10.07.2019 Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 14
05.03.2019 Исследование: более половины финансовых компаний за год сталкивались с DDoS-атаками 1
28.01.2019 Qrator Labs нейтрализовала волну высокоскоростных DDoS-атак на российский платежный сервис Qiwi 5
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 9
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 6
06.02.2018 Qrator Labs: протокол QUIC уязвим перед DDoS-атаками 2
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии 6
10.10.2017 «Ростелеком», ФРИИ и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов 1
07.06.2017 Qrator Labs и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения ИБ 5
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
19.04.2017 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак 6
11.04.2017 Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета 7
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам 4
21.03.2017 Qrator Labs и «Информзащита» объявили о начале технологического сотрудничества 9
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 2
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1

Публикаций - 89, упоминаний - 305

Qrator Labs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Microsoft Corporation 11127 6
Google LLC 7161 4
IBM 3551 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Крок 1221 4
InfoWatch - Инфовотч 613 4
SAP SE 3216 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 3
BI.Zone 44 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Cisco Systems 2049 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 2
Инфосистемы Джет 675 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Армада 277 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Nortel Networks 223 1
Dell EMC 2413 1
НТВ-Плюс 174 1
Huawei 2732 1
Extron Electronics 37 1
Crestron 68 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 1
Alcatel 229 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
МаксимаТелеком 102 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Стэп лоджик - Step Logic 103 1
Oracle Corporation 3356 1
CyberPlat - КиберПлат 202 3
Qiwi 783 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
Wildberries 128 2
Lamoda 83 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МДМ Банк 150 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
S7 Airlines 80 1
Avito - Авито 171 1
Альфа-Банк 1127 1
Связной ГК 883 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Правительство Москвы 653 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 7
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
CoAP - Constrained Application Protocol - протокол прикладного уровня межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine) 5 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Hotspot 14 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenStack 347 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
Qrator Radar 8 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Sony Playstation Network 124 2
BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center 2 2
Linux OS 4267 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 2
JavaScript - Язык программирования 631 1
Huawei Cloud Marketplace 1 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Финам MetaTrader 7 1
Google QUIC - Quick UDP Internet Connections - Протокол передачи информации в интернете поверх протокола UDP 4 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Huawei Cloud 26 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Apple macOS 930 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows 10 6659 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Лямин Александр 59 40
Гавриченков Артем 8 7
Новиков Иван 8 3
Семеняк Алексей 9 3
Блинов Михаил 73 2
Стуров Дмитрий 25 2
Марков Александр 3 2
Четвернин Алексей 651 2
Ермаченков Алексей 14 2
Яшин Леонид 20 2
Меджлумов Муслим 8 2
Азимов Александр 1 1
Кириллов Александр 21 1
Забусов Николай 3 1
Асланян Сергей 75 1
Ермаков Кирилл 6 1
Кусков Денис 150 1
Чекель Павел 15 1
Айвазов Александр 20 1
Сапунов Алексей 30 1
Самарцев Дмитрий 7 1
Качалин Алексей 4 1
Бегтин Иван 48 1
Никифоров Николай 1126 1
Крок Александр 2 1
Галушкин Олег 168 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Европа 3774 4
Япония 2802 4
Индия - Республика 2175 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 3
Украина 3378 3
Италия - Итальянская Республика 1396 3
Специальный административный район Гонконг 552 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Азия - Азиатский регион 1520 3
Сингапур - Республика 808 2
Казахстан - Республика 2641 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Европа Западная 616 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Япония - Осака 14 1
Нидерланды 976 1
Румыния 344 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Княжество Лихтенштейн 42 1
США - Сан-Хосе 109 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Болгария - Республика 306 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
США - Кремниевая долина 399 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Индонезия - Республика 385 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Ближний Восток 1475 1
Израиль 722 1
Южная Америка 313 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Regnum - Регнум 4 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Ars Technica 227 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1991 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 92 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
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