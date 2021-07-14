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OpenText Documentum


14.07.2021 Тенденции, преимущества и недостатки систем электронного документооборота СЭД 1
26.05.2021 «Корус консалтинг» открыла API контент-сервера платформы «Спутник ЕСМ» 1
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 3
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
15.10.2020 «Росатом» переведет систему электронного документооборота на отечественное ПО 1
20.07.2020 «Росатом» переезжает с Oracle, SAP и OpenText на российское ПО 3
28.04.2020 «Ланит» выпустила СПО-платформу управления контентом DocsHouse 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1
30.11.2018 «Ланит» перевел документооборот в «Русгидро» на российскую платформу Landocs 2
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 3
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» 5
14.08.2018 Свердловские чиновники перешли с американского ПО на PostgreSQL и СЭД «Спутник» 2
04.07.2018 Группа ЧТПЗ завершила пилотный проект внедрения системы Directum 3
28.04.2018 Хроники импортозамещения: «Ростех» меняет СЭД Documentum на российский продукт, работающий на СУБД Microsoft 1
23.04.2018 «Корус Консалтинг» внедрила ECM-систему «Спутник» в «Утконосе» 1
19.03.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Правительства Свердловской области на отечественное решение 2
07.03.2018 Российский лидер внедрения OpenText вырос за год в 2,5 раза 3
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 4
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 2
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
20.12.2017 «Техносерв» запустил корпоративного «убийцу» Dropbox 1
12.12.2017 «Крок» атакует рынок СЭД 2
22.08.2017 «ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint 1
19.07.2017 «МРСК Центра» модернизировала автоматизированную систему управленческого документооборота 3
05.07.2017 Система контроля утечек документов ILD открыла интерфейс для подключения любой СЭД 1
05.07.2017 Система контроля утечек документов ILD открыла интерфейс для подключения любой СЭД 1
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией 2
05.04.2017 Корпорация «МиГ» сносит три ИТ-системы, чтобы поставить «1С» 2
22.12.2016 Накануне продажи DEL EMC Documentum и Leap: чего ждать пользователям 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
17.11.2016 Анонсирована платформа Documentum 7.3 с поддержкой ПО с открытым исходным кодом и «облаков» 10
19.10.2016 «Вымпелком» внедрил ECM-систему для работы с управленческими документами 1
09.06.2016 EMC представила семейство интуитивных облачных приложений LEAP, которые изменят работу ECM-систем 2
30.05.2016 EMC представила семейство интуитивных облачных приложений EMC LEAP 2
25.01.2016 Acronis выпустила новую версию Access Advanced для удаленного доступа и обмена файлами внутри компании 1
22.12.2015 Рынок СЭД/ECM в России замедляет темпы роста 1
08.10.2015 «Крок» внедрил централизованную ECM-систему в «Сибур Холдинге» 1
17.09.2015 «Крок»: Кризис – хорошее время для развития собственных разработок 1
01.09.2015 ЭОС: Не нужно путать импортозамещение и переход на СПО 1
08.07.2015 СЭД «ДЕЛО» Республики Мордовия охватит 3 тыс. организаций в 2015 г.

 2

Публикаций - 189, упоминаний - 305

OpenText Documentum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OpenText 160 39
Microsoft Corporation 11077 29
SAP SE 3212 19
Корус Консалтинг ГК 805 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
АйТи 751 15
Directum - Директум 645 14
Dell EMC 2400 14
Docsvision - ДоксВижн 773 12
Крок 1219 10
IBM 3539 10
Oracle Corporation 3344 9
Логика Бизнеса 141 9
ЭОС - Электронные офисные системы 985 9
3738 9
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 7
InterTrust - ИнтерТраст 232 6
АйДи - Технологии управления 41 6
CompanyMedia 111 5
ЭвриТег - EveryTag 17 5
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Летограф - Letograf 63 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Ланит ГК 1156 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 3
Facebook 3765 3
Haulmont - Хоулмонт 71 3
Abbyy 793 3
Ростелеком Связьинвест 696 3
ВолгаТелеком 217 3
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Salesforce.com 273 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 2
ELMA 106 2
Крипто-ПРО 200 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 4
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 3
Россети ПАО 168 3
РусГидро ПАО 129 3
Роснефть НК 367 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Транснефть 159 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Allianz - Страховая компания 19 2
Аэрофлот 493 2
ВТБ Факторинг 22 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
ПетроКазахстан 3 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Метрополис ТРК 29 1
Студия Артемия Лебедева 19 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 3 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Газпром - Востокгазпром 7 1
Газпром энергохолдинг 1 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
МОСГАЗ 9 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
РОСНО СК 69 1
Кольская АЭС - КолАЭС - Атомная электростанция 5 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 8 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 20 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Правительство РФ 2203 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 4
Правительство Свердловской области 14 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Роснано 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 44
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 2
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 2
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 31 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 32 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
Alfresco 114 21
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 16
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 12
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 7
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 7
IBM FileNet 55 7
ЭОС Дело СЭД 621 7
Ланит LanDocs 41 6
Apple iOS 5742 6
Apple iPad 3263 5
Google Android 10751 5
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 5
Honeywell LEAP 16 5
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 5
Microsoft Windows 853 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 4
OpenText EMC Documentum 6 4
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 3
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 3
Microsoft Dynamics 193 3
Microsoft Outlook 642 3
Abbyy FlexiCapture 127 3
Linux OS 4257 3
Microsoft SQL Server 793 3
Microsoft Exchange 681 3
IBM Cognos BI 141 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Т1 ТехноДиск 6 2
Oracle Hyperion 73 2
БОСС-Кадровик 74 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Microsoft OneDrive for Business 5 2
АйДи - Технологии управления - Documino 19 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
1С:Документооборот 78 2
Directum - DirectumRX 62 2
SQL - Язык программирования 433 2
Ипатов Вадим 80 16
Аксельрод Александр 40 9
Макаров Станислав 111 7
Храмцовская Наталья 38 5
Андреев Владимир 66 5
Родионов Александр 30 4
Бейлезон Олег 32 4
Вайнштейн Виктор 18 3
Курьянов Сергей 147 3
Прозоровский Василий 40 3
Мякишева Марина 84 3
Бабинцев Василий 21 2
Панчоян Артур 5 2
Притула Павел 31 2
Миляева Татьяна 2 2
Коровко Вадим 17 2
Плаунов Сергей 4 2
Бейдер Александр 74 2
Иванова Елена 69 2
Шадрин Виталий 9 2
Самойлов Антон 7 2
Абакумов Евгений 103 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Сафронов Юрий 61 1
Тронева Светлана 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Лукин Глеб 13 1
Кайнер Максим 6 1
Коптелов Андрей 74 1
Греф Герман 205 1
Орлова Татьяна 12 1
Казаринов Дмитрий 6 1
Татаринов Кирилл 31 1
Карев Аркадий 12 1
Ускова Ольга 126 1
Клейменова Елена 3 1
Львова Галина 4 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Путин Владимир 1824 1
Трефилов Алексей 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
Европа 3752 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Украина 3365 4
Россия - ПФО - Самара 1288 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Свердловская область 806 3
Европа Западная 613 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - Челябинск 772 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Япония 2780 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Восточная Европа 1678 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Хабаровск 622 1
Беларусь - Минск 327 1
Филиппины - Республика 211 1
Армения - Ереван 86 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Первоуральск 19 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Владимирская область 368 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 7
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Всероссийская перепись населения 31 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Человеческий фактор 126 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
МТР - Материально-технические ресурсы 25 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
Forbes - Форбс 442 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Fortune 95 1
News Corp 91 1
CNews Analytics 1988 6
Gartner 2190 6
IDC - International Data Corporation 2718 5
Forrester Wave 19 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Fortune Global 500 160 1
Forrester Research 385 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Kelly Services 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Docflow 58 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760488, в очереди разбора - 664178.
Создано именных указателей - 46354.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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