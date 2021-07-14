Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OpenText Documentum
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 189, упоминаний - 305
OpenText Documentum упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
|Ипатов Вадим 80 16
|Аксельрод Александр 40 9
|Макаров Станислав 111 7
|Храмцовская Наталья 38 5
|Андреев Владимир 66 5
|Родионов Александр 30 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Вайнштейн Виктор 18 3
|Курьянов Сергей 147 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Мякишева Марина 84 3
|Бабинцев Василий 21 2
|Панчоян Артур 5 2
|Притула Павел 31 2
|Миляева Татьяна 2 2
|Коровко Вадим 17 2
|Плаунов Сергей 4 2
|Бейдер Александр 74 2
|Иванова Елена 69 2
|Шадрин Виталий 9 2
|Самойлов Антон 7 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Сафронов Юрий 61 1
|Тронева Светлана 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Лукин Глеб 13 1
|Кайнер Максим 6 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Греф Герман 205 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Казаринов Дмитрий 6 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Карев Аркадий 12 1
|Ускова Ольга 126 1
|Клейменова Елена 3 1
|Львова Галина 4 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Путин Владимир 1824 1
|Трефилов Алексей 34 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
|Forbes - Форбс 442 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Fortune 95 1
|News Corp 91 1
|CNews Analytics 1988 6
|Gartner 2190 6
|IDC - International Data Corporation 2718 5
|Forrester Wave 19 2
|IDC Russia - IDC Россия 115 2
|Fortune Global 500 160 1
|Forrester Research 385 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|Kelly Services 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760488, в очереди разбора - 664178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760488, в очереди разбора - 664178.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru