«Газпром экспорт» перешла с Documentum на российскую платформу «Авандок»

Компания «Газпром экспорт» перевела все процессы документооборота на импортонезависимую платформу «Авандок». Из прежней системы перенесли более 600 тыс. документов. Проект реализовала компания «ЕСМ-Консалтинг» — партнер ГК «Корус Консалтинг» (разработчик «Авандок»). Об этом CNews сообщил представитель ГК «Корус Консалтинг».

«Газпром экспорт» — ключевой оператор экспорта российского газа, для которого критически важны безопасность и непрерывность бизнес-процессов. Перед компанией стояла задача отказа от зарубежной СЭД на базе OpenText Documentum без остановки операционной деятельности.

«Авандок.Платформа» — решение для комплексного управления корпоративной информацией, включая электронные документы, контент и связанные с ними процессы, в едином контуре. Платформа ориентирована на средние и крупные компании, которые работают с большим объемом данных и документов.

В рамках проекта реализован бесшовный переход «Газпром экспорт» на импортонезависимую платформу документооборота на базе «Авандок.Платформа» без периода параллельной эксплуатации систем.

Проект уже перешел в стадию промышленной эксплуатации и охватывает ключевые бизнес-процессы компании. В части договорной работы и работы с документами КТ/КИ/ДСП внедрена многоуровневая система защиты конфиденциальных документов. Она включает централизованный запрет удаления файлов, матрицы прав доступа и защиту цифровых документов водяными знаками.

В кадровом ЭДО оцифрованы HR-процессы, включая оформление командировок, отпусков и удаленной работы. Нагрузка на HR-блок снизилась за счет перевода заявлений в электронный формат, а автоподстановка данных сотрудников позволила исключить ошибки ручного ввода.

Для контроля исполнительской дисциплины реализован механизм упреждающего контроля и визуализации в реальном времени с системными уведомлениями об истечении сроков. Также ИТ-служба «Газпром экспорт» получила возможность самостоятельной настройки новых видов документов, отчетов и рабочих столов без привлечения внешних разработчиков, что ускоряет вывод изменений в работу.

«Российская разработка способна решать задачи высшей категории сложности. В проекте для «Газпром экспорт» мы не просто переносили данные из старой системы, а заново выстраивали архитектуру безопасности для работы с конфиденциальными документами на импортонезависимом стеке», – отметил Александр Зверев, руководитель отдела разработки «ЕСМ-Консалтинг».

«Мы закладывали в «Авандок» гибкость, которая позволяет и партнёрам, и самим заказчикам решать нетиповые задачи, не завися от вендора в каждой мелочи, вплоть до того, что заказчик может сам вносить изменения в систему без привлечения разработчиков. Проект «ЕСМ-Консалтинг» для «Газпром экспорт» — хороший пример того, как эта гибкость раскрывается на практике: команда партнёра глубоко понимает специфику заказчика и умеет решать задачи корпоративного уровня, а наша роль как разработчика платформы — дать для этого достаточно мощный и управляемый инструмент», — сказал Павел Перов, директор по продукту «Авандок.Платформа» ГК «Корус Консалтинг».