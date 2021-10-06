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Intel Xeon Scalable Purley
Масштабируемые микропроцессоры


06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI 1
06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 5
27.09.2021 «Рикор» разработала материнскую плату, позволяющую подключать дополнительную периферию 1
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 1
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 3
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 2
26.08.2021 Новое поколение процессоров Intel Xeon Scalable стало доступно в Yandex.Cloud 3
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
30.07.2021 Intel выпустила 10-нанометровые процессоры Xeon для рабочих станций. Они уступают AMD Ryzen годичной давности 3
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами 1
05.07.2021 Михаил Цветков, Intel: Мировая цифровизация требует все большего количества полупроводников 2
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 3
30.06.2021 G-Core Labs запустил сервис для аренды серверов bare metal в публичном облаке 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 2
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 5
17.06.2021 Технология Intel, призванная «разгонять» процессоры, вместо этого их замедляет 4
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
24.05.2021 Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley 3
18.05.2021 Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly 3
11.05.2021 Samsung создала оперативную память совершенно нового типа 1
27.04.2021 Lenovo представила 8 новых серверов Thinksystem V2 5
19.04.2021 Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового? 4
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения 1
12.04.2021 Intel Xeon помогает ускорить исследования и разработки Nasdaq в области гомоморфного шифрования 2
09.04.2021 «Тринити» начнет поставки cерверов на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения в России 3
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200 2
07.04.2021 Intel представила процессоры Xeon Scalable 3 поколения 16
25.03.2021 Samsung разработала память DDR5 объемом 512 ГБ для суперкомпьютеров и ЦОД 1
18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 1
16.03.2021 Intel и EXOS протестировали технологию 3D Athlete Tracking 1
11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G 1
11.03.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с сервером Qsrv 2
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom 1
28.01.2021 Selectel поможет защитить чувствительные данные с помощью технологии Intel SGX и платформы SCONE 1
28.01.2021 «Ситроникс» запускает производство собственных серверов 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
22.12.2020 DataLine запускает кластер для нагруженных баз данных MS SQL в облаке 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
01.12.2020 HPE объявила о начале продаж сервера HPE Superdome Flex 280 в России 1

Публикаций - 98, упоминаний - 211

Intel Xeon Scalable Purley упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4180 34
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 11
Lenovo Group 1637 8
Microsoft Corporation 11095 7
Dell Technologies 133 7
Dell EMC 2405 6
Nvidia Corp 2024 6
Рикор Холдинг - Rikor 70 6
AMD - Advanced Micro Devices 1672 5
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 5
Google LLC 7154 5
SAS Institute 596 4
Cray 50 4
SAP SE 3215 4
Mellanox Technologies 69 3
Крок 1220 3
Samsung Electronics 5677 3
3748 3
Twitter 2204 3
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 3
Aquarius - Аквариус 209 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
Red Hat 666 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 2
АФК Система ПАО 995 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Cisco Systems 2040 2
Huawei 2730 2
IBM 3544 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
SAP HANA Technology Innovation Network 2 1
Рикор ИМТ 5 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
EPIC Telecom Invest 70 2
Газпром ПАО 521 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Роснефть НК 367 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Транснефть 159 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Градиент 6 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 45 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
4CIO 12 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 16
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 230 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 9
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 8
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 6
Intel Turbo Boost Technology 181 6
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 6
DDR - Double data rate 1069 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 5
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 4
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
PUE - Power usage effectiveness 47 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 2
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 6 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
Rack-Scale Architecture 6 2
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 14
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 13
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 11
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 11
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 11
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 11
Intel Optane SSD 16 10
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 8
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 8
Intel SSD 23 8
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 8
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 8
Intel Optane Memory 81 8
Nvidia GeForce GTX 2067 8
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 21 8
Linux OS 4260 6
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 5
Intel Solutions for Lustre 24 5
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Intel Omni-Path Edge Switch 7 4
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 4
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 122 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 4
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Cray Shasta - Суперкомпьютерная платформа 7 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 3
Intel SSD DC 6 3
Microsoft SQL Server 795 3
Intel Xeon Phi 31 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 3 3
Intel Core i - Cерия процессоров 352 3
Intel Agilex FPGA 5 3
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 28 2
Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 3
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 2
Иванов Борис 49 2
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 2
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 2
Hook Chris - Хук Крис 1 1
Лукашин Алексей 1 1
Гацко Геннадий 14 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
Liu Mark - Лью Марк 3 1
Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 7 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 13 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 5 1
Геринг Йорг 1 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Breder Gary - Бредер Гэри 2 1
Шмелев Алексей 20 1
Федотов Александр 4 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Красилов Николай 4 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 1
Бородачев Дмитрий 5 1
Черных Дмитрий 13 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 1
Малинин Александр 6 1
Московский Александр 3 1
Смирнов Андрей 23 1
Савин Геннадий 2 1
Zhang Kenneth - Чжан Кеннет 2 1
Кичкайло Анна 1 1
Говорун Николай 1 1
Кореньков Владимир 4 1
Басалыга Валерий 3 1
Федоров Дмитрий 16 1
Матвеев Виктор 1 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Колмычек Павел 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 6
Россия - Дубна 133 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
США - Калифорния 974 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Европа 3759 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Япония 2788 2
США - Остин 57 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
Россия - Челябинск 772 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
США - Солт-Лейк-Сити 21 1
США - Беркли 21 1
Россия - Уфа 642 1
США - Даллас 36 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Арзамас 57 1
Европа Западная 614 1
Беларусь - Минск 327 1
США - Санта-Клара 72 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Великобритания - Ливерпуль 12 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
США - Колорадо 55 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Южная Корея - Республика 1461 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Ирландия - Республика 363 1
Исландия 84 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
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ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
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WCCFTech - Издание 32 2
DRAMeXchange 22 1
DigiTimes - Издание 506 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
РАН - Российская академия наук 316 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 2
UCSF - University of California, San Francisco - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 4 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
ИБХФ РАН - Лаборатория компьютерного моделирования биомолекулярных систем и наноматериалов 1 1
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 1
NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 1 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 3 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 3 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
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University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 2
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
Nvidia GPU Technology Conference 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762633, в очереди разбора - 666322.
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