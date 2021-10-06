Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EDR
End-point Detection and Response
Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 191
EDR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yara - Яра 8 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
|Auchan Holding - Ашан 148 1
|Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
|Шоколадница - сеть кофеен 34 1
|Ростовводоканал 1 1
|Наумов Евгений 25 4
|Наместников Юрий 39 3
|Янкин Андрей 14 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Данилин Алексей 10 2
|Мзоков Виталий 12 1
|Солодовников Кирилл 3 1
|Андреев Алексей 15 1
|Тархов Андрей 4 1
|Талеб Нассим Николас 1 1
|Абросимова Екатерина 1 1
|Васильев Дмитрий 40 1
|Купреев Олег 2 1
|Gruber Dave - Грубер Дэйв 1 1
|Земских Виталий 6 1
|Груздев Сергей 26 1
|Мелехин Иван 16 1
|Сапунов Илья 1 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
|Тоболь Богдан 5 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Тютрин Игорь 5 1
|Коростелев Павел 5 1
|Заикин Андрей 16 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Xie Ken - Се Кен 13 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Яшин Евгений 6 1
|Дрюков Владимир 29 1
|Марцынкьян Сергей 19 1
|Мальнев Алексей 8 1
|Касперский Евгений 218 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Прибочий Михаил 34 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 6
|ZDnet 381 1
|Chicago Sun-Times 9 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762243, в очереди разбора - 665932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762243, в очереди разбора - 665932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru