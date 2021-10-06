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EDR
End-point Detection and Response
Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)


06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR 2
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 1
10.06.2021 Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов 1
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 2
29.04.2021 Бреши в ПО VMware для ЦОДов и облаков открыли хакерам путь для захвата ИТ-систем 1
27.04.2021 SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK 1
30.03.2021 SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
29.12.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса 1
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак 5
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
19.08.2020 Никакого локдауна: «Лаборатория Касперского» о сложных атаках во II квартале 2020 года 1
13.08.2020 Trend Micro выводит платформу XDR на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки 1
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» предотвратила целевую атаку с применением сразу двух эксплойтов 1
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 2
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий 3
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 14
30.06.2020 Eset выпустила новую версию Enterprise Inspector 2
23.06.2020 Positive Technologies назвала главные технологические тренды развития SIEM-систем в ближайшие три года 1
02.06.2020 Как развернуть топ-защиту компании всего за 30 минут? 3
20.05.2020 Неправильная конфигурация — причина №1 утечки данных в облаке 1
07.04.2020 Oberon запустил антикризисный проект с бесплатными консультациями и быстрыми ИТ-решениями 1
02.04.2020 Алексей Данилин, Positive Technologies: Хакеры больше сфокусированы на продаже киберуслуг, чем на быстром выводе денег 1
24.03.2020 Bitdefender NTSA: машинное обучение и анализ поведения для обнаружения угроз в реальном времени 1
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 6
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1
05.11.2019 Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo 2
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 2
27.09.2019 Huawei начинает российские продажи ноутбука MateBook D. Цены 1
31.07.2019 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии банковские троянцы атаковали 430 тысяч пользователей 1
17.07.2019 «Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса 1
06.06.2019 Eset представила Enterprise Inspector для защиты корпоративной сети 1
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 2
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 2
20.03.2019 Продукты израильской оборонки выходят на российский рынок ИБ 7

Публикаций - 138, упоминаний - 191

EDR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 16
Samsung Electronics 5677 11
Microsoft Corporation 11095 8
E-Ten Information Systems 71 5
Инфосистемы Джет 675 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
IBM 3544 2
Google LLC 7154 2
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 2
SAP SE 3215 2
ESG - Enterprise Strategy Group 95 2
ESET 989 2
Крок 1220 2
Fortinet 286 2
Информзащита 423 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Intel Corporation 4180 2
Trend Micro 342 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
Cisco Systems 2040 2
Cyberbit 2 1
P2i 7 1
Netsparker 4 1
enSilo 6 1
Telegram Group 702 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Qisda BenQ 81 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Nvidia Corp 2024 1
ESET Russia&CIS 2 1
SaveIT Group 4 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 1
Yara - Яра 8 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Ростовводоканал 1 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 64
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 19
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 13
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 10
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 6
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 5
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 94 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 350 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 3
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 3
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 3
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 3
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 3
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 3
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
Lightning 131 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Google Android 10751 27
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 17
Microsoft Windows 10 6645 11
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 36 7
Apple iOS 5742 7
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 6
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 6
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 6
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 6
Kaspersky Internet Security 289 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Apple macOS 926 6
Microsoft Windows 7 1662 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 5
Linux OS 4260 5
HTC Touch - серия смартфонов 29 4
Nvidia GeForce GTX 2067 4
HTC Touch Diamond 29 4
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Samsung Electronics TouchWiz 167 3
Microsoft PowerView 12 3
HTC Touch Pro 19 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 3
Bitdefender GravityZone 5 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Nuance Swype Keyboard 61 3
Battery Eater - notebook benchmark tool 70 3
Fortinet FortiSIEM 18 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
ESET Enterprise Inspector 2 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 2
Kaspersky Total Security 29 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
Наумов Евгений 25 4
Наместников Юрий 39 3
Янкин Андрей 14 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Данилин Алексей 10 2
Мзоков Виталий 12 1
Солодовников Кирилл 3 1
Андреев Алексей 15 1
Тархов Андрей 4 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Абросимова Екатерина 1 1
Васильев Дмитрий 40 1
Купреев Олег 2 1
Gruber Dave - Грубер Дэйв 1 1
Земских Виталий 6 1
Груздев Сергей 26 1
Мелехин Иван 16 1
Сапунов Илья 1 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
Тоболь Богдан 5 1
Талалыкин Александр 6 1
Тютрин Игорь 5 1
Коростелев Павел 5 1
Заикин Андрей 16 1
Лукацкий Алексей 68 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Дружинин Евгений 19 1
Горелов Дмитрий 51 1
Яшин Евгений 6 1
Дрюков Владимир 29 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Мальнев Алексей 8 1
Касперский Евгений 218 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Прибочий Михаил 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Европа 3759 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Индия - Республика 2173 3
Прибалтика - Балтия 592 2
Европа Западная 614 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Казахстан - Республика 2632 2
Япония 2788 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Украина 3372 1
США - Редмонд 105 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
США - Сан-Франциско 694 1
США - Калифорния 974 1
Северная Америка 1413 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Восточная Европа 1679 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
Слепые зоны 12 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 6
ZDnet 381 1
Chicago Sun-Times 9 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Gartner 2192 7
SANS Institute 18 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
Forrester Research 386 1
Analysys Mason 26 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Defcon 16 1
Kaspersky ON AIR 1 1
The Standoff 6 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762243, в очереди разбора - 665932.
Создано именных указателей - 46354.
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