Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CES
Consumer Electronics Show
CES Innovation Awards
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 121
CES упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5677 22
|Microsoft Corporation 11095 17
|Intel Corporation 4180 10
|Nvidia Corp 2024 8
|HP Inc. 2914 7
|Google LLC 7154 7
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 7
|LG Electronics 1853 6
|Dell EMC 2405 6
|Xiaomi 904 5
|Lenovo Group 1637 5
|Sony 2378 4
|Qualcomm Technologies 1003 4
|Huawei 2730 4
|IBM 3544 4
|AMD - Advanced Micro Devices 1672 3
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
|JBL 100 2
|Bang&Olufsen 82 2
|Hisense Group 41 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
|Sharp Corporation 330 2
|Yandex - Яндекс 4101 2
|Fitbit 46 2
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
|Pebble 49 2
|Acer Group 1363 2
|Fujifilm 136 1
|LeEco - LeTV 46 1
|LastPass 15 1
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
|Indiegogo 56 1
|Leica Camera 156 1
|Adata Technology 52 1
|Faraday Future 11 1
|Gigabyte Technology 133 1
|Yandex Go - Yango 10 1
|НейроЧат 2 1
|ASRock 25 1
|Neurotrend - Нейротренд 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 4
|Engadget - Блог о технологиях 336 3
|Electronista 139 2
|Pocket-Lint 68 2
|Bloomberg 785 2
|CNET - Издание 273 2
|Ars Technica 227 2
|Медуза - Meduza 18 1
|IEEE Spectrum 8 1
|TechSpot 22 1
|Nature 35 1
|EE Times 21 1
|The Korea Herald 25 1
|The Verge - Издание 448 1
|NYT - The New York Times 509 1
|РИА Новости 654 1
|Tom’s Hardware 86 1
|ITHome 15 1
|FT - Financial Times 247 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|NPD Group 81 2
|IBM Research 70 1
|WitsView Technology Coperation 5 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762139, в очереди разбора - 665828.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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