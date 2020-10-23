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CES
Consumer Electronics Show
CES Innovation Awards


23.10.2020 Онлайн-выставка CES 2021 пройдет на базе облачных технологий Microsoft 1
12.08.2020 Процессор Huawei обошел по производительности флагманский чип Intel 1
12.02.2020 Intel впервые показала свой необычный крошечный процессор. Фото 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
31.12.2019 Samsung готовит первый в мире безрамочный телевизор премиум-класса 1
17.12.2019 4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
19.11.2019 Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ 1
19.09.2019 IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих 1
02.09.2019 LG привезла в Россию 8К-телевизор с гигантским экраном 1
30.05.2019 Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro 1
05.02.2019 Экс-издатель «Медузы» назначен менеджером международных проектов «Яндекса» 1
22.01.2019 В России готово к производству устройство для общения силой мысли 1
16.01.2019 Intel приписывают план поглотить AMD 1
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
15.01.2019 Рассекречены название, характеристики и цена первого 5G-смартфона Samsung 1
14.01.2019 Dell и Alienware представили новые игровые решения. Цены 1
11.01.2019 Hisense представила новые технологии разработки дисплеев 1
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены 1
10.01.2019 Samsung выпустила ноутбук Notebook Flash по цене смартфона. Видео. Опрос 1
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 4
09.01.2019 Первый в мире гибкий смартфон оказался барахлом. Видео 1
08.01.2019 IBM создала первый «персональный» квантовый компьютер 1
03.12.2018 У нового флагмана Xiaomi будет огромный экран и невысокая цена 1
08.11.2018 Samsung выпустила гибкий смартфон. Видео 1
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
13.06.2018 Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры 1
26.04.2018 Adata XPG представила модуль памяти SPECTRIX D80 DDR4 RGB 1
03.04.2018 Huawei Consumer Business Group представила результаты 2017 года 1
12.03.2018 Самые необычные телевизоры в мире 1
15.01.2018 Cognitive Technologies представила на CES 2018 технологию понимания дорожной ситуации 1
12.01.2018 HP представила на CES 2018 новое поколение персональных компьютеров 1
28.12.2017 Создано устройство для беспроводной зарядки на расстоянии метра. Видео 1
26.07.2017 5 лучших ноутбуков с сенсорным экраном. Выбор ZOOM 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
22.06.2017 Лучшие панорамные камеры. Выбор ZOOM 1
20.04.2017 Девять флагманских смартфонов с мощным аккумулятором 1
11.04.2017 AMD представила 6-ядерные и 4-ядерные процессоры Ryzen 5 для настольных систем 1
06.04.2017 Перекупленные LeEco топ-менеджеры Samsung бегут с новой работы 1
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
24.03.2017 Lenovo представила ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке. Фото, цены 2

Публикаций - 114, упоминаний - 121

CES упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 22
Microsoft Corporation 11095 17
Intel Corporation 4180 10
Nvidia Corp 2024 8
HP Inc. 2914 7
Google LLC 7154 7
Apple Inc - Эппл Рус 7707 7
LG Electronics 1853 6
Dell EMC 2405 6
Xiaomi 904 5
Lenovo Group 1637 5
Sony 2378 4
Qualcomm Technologies 1003 4
Huawei 2730 4
IBM 3544 4
AMD - Advanced Micro Devices 1672 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
JBL 100 2
Bang&Olufsen 82 2
Hisense Group 41 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Sharp Corporation 330 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Fitbit 46 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Pebble 49 2
Acer Group 1363 2
Fujifilm 136 1
LeEco - LeTV 46 1
LastPass 15 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Indiegogo 56 1
Leica Camera 156 1
Adata Technology 52 1
Faraday Future 11 1
Gigabyte Technology 133 1
Yandex Go - Yango 10 1
НейроЧат 2 1
ASRock 25 1
Neurotrend - Нейротренд 3 1
Tesla Motors 241 2
Carl Zeiss 179 2
X5 Group 599 1
Sunac China 5 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 3 1
Chery Automobile 6 1
Barclays 50 1
Whirlpool 47 1
Deutsche Bank 126 1
Сбербанк Факторинг 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
eBay Inc 531 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
LinkedIn 520 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Daimler AG 71 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Linux Foundation 157 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 11
DDR - Double data rate 1069 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 6
USB Type-C - USB-C 901 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 337 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 3
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 3
Умные платформы 499 3
Dolby Atmos 144 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 3
MicroLED 18 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Google Android 10751 24
Nvidia GeForce GTX 2067 12
Microsoft Windows 10 6645 10
Intel Core - Семейство процессоров 863 9
Apple iOS 5742 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 7
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Microsoft Windows Hello 170 5
Corning Gorilla Glass 496 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Amazon Alexa 138 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 3
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 3
Samsung The Frame - Телевизор 19 3
Dell XPS - Серия ноутбуков 81 3
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 3
HP Spectre - Серия ноутбуков 41 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 3
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 3
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Linux OS 4260 2
Google Chrome OS 306 2
Huawei P - Серия смартфонов 72 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 2
Samsung Galaxy 345 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Samsung The Wall 19 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 53 2
Dell Vostro - Серия ноутбуков 16 2
Dell Alienware 69 2
Apple iPhone 6 547 2
Dell InfinityEdge 18 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Кузьменко Валерия 58 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Buck Ian - Бак Йэн 10 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Clarke Jim - Кларк Джим 1 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 86 1
Тимченко Галина 1 1
Волож Аркадий 181 1
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 12 1
Красильщик Илья 2 1
Минкин Юрий 12 1
Катаев Александр 36 1
Егоров Даниил 15 1
Мартынов Владислав 78 1
Семенов Александр 69 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Ускова Ольга 126 1
Греф Герман 205 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 27
Россия - Российская федерация - РФ 57420 23
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 7
Европа 3759 6
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Япония 2788 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
США - Калифорния 974 3
Нидерланды 975 2
США - Йорктаун Хайтс 5 2
Америка 460 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Африка 1489 2
Ближний Восток 1473 2
США - Лос-Анджелес 291 2
США - Невада 64 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
Испания - Барселона 536 2
США - Нью-Йорк 1093 2
Финляндия - Финляндская Республика 817 2
Великобритания - Лондон 820 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Румыния 344 1
США - Купертино 204 1
Франция - Французская Республика 2126 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Южная Африка 159 1
США - Сиэтл 134 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Луна 61 1
США - Орегон 57 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Таиланд - Королевство 361 1
Малайзия 341 1
США - Сан-Франциско 694 1
Латинская Америка 724 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Испания - Королевство 1255 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
Градус Фаренгейта 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 4
Engadget - Блог о технологиях 336 3
Electronista 139 2
Pocket-Lint 68 2
Bloomberg 785 2
CNET - Издание 273 2
Ars Technica 227 2
Медуза - Meduza 18 1
IEEE Spectrum 8 1
TechSpot 22 1
Nature 35 1
EE Times 21 1
The Korea Herald 25 1
The Verge - Издание 448 1
NYT - The New York Times 509 1
РИА Новости 654 1
Tom’s Hardware 86 1
ITHome 15 1
FT - Financial Times 247 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
NPD Group 81 2
IBM Research 70 1
WitsView Technology Coperation 5 1
IHS iSuppli 274 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 4 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Samsung Unpacked 19 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
NA LCS - North American League Championship Series 1 1
AndroidDevSummit 1 1
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
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