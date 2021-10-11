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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Angara Technologies Group
Ангара Технолоджиз Груп
АТ Груп
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 162
Angara Technologies Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шерстобитов Сергей 29 5
|Бодрик Александр 10 4
|Васильева Оксана 10 4
|Пудов Дмитрий 12 3
|Фортунатов Сергей 2 2
|Баранова Екатерина 8 2
|Янкин Андрей 14 2
|Четвертнев Илья 5 2
|Эчин Павел 2 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Губанов Андрей 17 2
|Трушкин Константин 43 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Стегайлов Владимир 2 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Груздев Сергей 26 1
|Клюев Леонид 3 1
|Левченко Сергей 3 1
|Лопатин Юрий 1 1
|Хребтовский Иван 1 1
|Печерский Григорий 1 1
|Стеценко Дмитрий 1 1
|Гавриш Игорь 1 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Копосов Максим 7 1
|Фисенко Лев 10 1
|Зиннятуллин Тимур 3 1
|Мельников Андрей 3 1
|Северин Олег 1 1
|Староверов Денис 14 1
|Назаренко Денис 10 1
|Николаева Мария 2 1
|Качалин Алексей 4 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Иванов Олег 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764404, в очереди разбора - 668091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764404, в очереди разбора - 668091.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru