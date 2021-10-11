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Angara Technologies Group
Ангара Технолоджиз Груп
АТ Груп


11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix 5
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 8
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 7
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 2
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
23.03.2021 ГК Angara стала первым платиновым партнером Trend Micro в России 6
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак 9
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 1
22.01.2021 «Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
17.12.2020 Angara Professional Assistance стала авторизованным сервисным центром Palo Alto Networks 2
17.12.2020 «Ред софт» и НТЦ «Альфа-Проект» подтвердили совместимость продуктов 1
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 5
01.10.2020 Группа компаний Angara и CyberPeak займутся защитой неструктурированных данных 3
14.09.2020 ГК Angara запускает конкурс по ИБ Angara Cybersecurity Challenge 6
28.08.2020 Angara Professional Assistance: вредоносное ПО – основной вектор кибератак с начала 2020 года 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 3
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
27.03.2020 Angara Professional Assistance: доля неразрешенного в компаниях ПО за месяц выросла с 1% до 25% 1
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 1
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
19.09.2019 Создан первый российский суперкомпьютер с «бесконечным» масштабированием 2
19.09.2019 Ростех создал модульный суперкомпьютер «Фишер» для РАН 5
03.09.2019 Экс-глава «Информзащиты» победил бывшего работодателя на засекреченном полумиллиардном ИБ-тендере Сбербанка 5
24.07.2019 Angara Technologies Group создала систему ИБ для «ЭР-Телеком Холдинг» 5
07.06.2019 Angara открыла обособленное подразделение в Пензе 3
23.05.2019 Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус» 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
11.12.2018 В Angara Professional Assistance назначен новый глава сервисного направления 3
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1

Публикаций - 71, упоминаний - 162

Angara Technologies Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 10
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
Intel Corporation 4186 6
IBM 3546 5
Softline - Софтлайн 1474 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Крок 1221 5
Т-Платформы 274 5
iTeco - Ай-Теко 718 4
Системный софт - SysSoft 124 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
Аплана Группа компаний 102 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
Информзащита 423 3
Код Безопасности 365 3
Acronis - Акронис 364 3
Ланит ГК 1158 3
Cisco Systems 2044 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 3
Инфосистемы Джет 675 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Числовая механика 10 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
AMD - Advanced Micro Devices 1676 2
3753 2
Microsoft Corporation 11110 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
SAP SE 3216 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Сбербанк страхование 47 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
EMMA Capital 6 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
PPF Group N.V. 6 1
Интеко 12 1
Техносила 139 1
Европлан 18 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 1
Citibank - Ситибанк 170 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
А101 Группа Компаний 30 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Вертолеты России 114 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
eBay Inc 531 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Администрация Курской области - Комитет цифрового развития и связи Курской области - Комитет по информатизации Курской области 1 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Правительство РФ 2206 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 18
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
Безопасный город 347 2
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 34 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 141 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 8
Linux OS 4265 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
Microsoft Windows 10 6652 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 4 2
Inoventica invGUARD 14 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
C++ - Язык программирования 284 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
DESMOS - Графический калькулятор 1 1
Intel Xeon E 43 1
Epic Games Unreal Engine 179 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
CloudPayments CloudTips 7 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 120 1
М.Видео m_mobile 6 1
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 1
КарНЦ РАН RakeSearch 4 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Microsoft Exchange 683 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Java - Язык программирования 1178 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Шерстобитов Сергей 29 5
Бодрик Александр 10 4
Васильева Оксана 10 4
Пудов Дмитрий 12 3
Фортунатов Сергей 2 2
Баранова Екатерина 8 2
Янкин Андрей 14 2
Четвертнев Илья 5 2
Эчин Павел 2 2
Горелов Дмитрий 51 2
Губанов Андрей 17 2
Трушкин Константин 43 2
Гуцериев Михаил 107 2
Стегайлов Владимир 2 2
Евтушенко Олег 125 2
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Груздев Сергей 26 1
Клюев Леонид 3 1
Левченко Сергей 3 1
Лопатин Юрий 1 1
Хребтовский Иван 1 1
Печерский Григорий 1 1
Стеценко Дмитрий 1 1
Гавриш Игорь 1 1
Гуцериев Саид 10 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Флоринский Алексей 3 1
Копосов Максим 7 1
Фисенко Лев 10 1
Зиннятуллин Тимур 3 1
Мельников Андрей 3 1
Северин Олег 1 1
Староверов Денис 14 1
Назаренко Денис 10 1
Николаева Мария 2 1
Качалин Алексей 4 1
Залецкий Алексей 3 1
Добкин Аркадий 54 1
Кабанов Владимир 174 1
Иванов Олег 124 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - Иркутская область 546 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Южная Корея - Республика 1463 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Пенза 254 1
Россия - Рязанская область 314 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Якутск 249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Иркутск 467 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Чехия - Прага 67 1
Болгария - София 18 1
Северная Африка 94 1
Россия - Братск 30 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Сочи 912 1
Узбекистан - Республика 823 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Рязань 355 1
Индия - Республика 2175 1
Швеция - Королевство 756 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Япония 2792 1
Европа 3766 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Казахстан - Республика 2637 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Россия - Курская область 339 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 5
Gartner 2193 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 2
CNews Fast рейтинг 30 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
ОИВТ РАН - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 3 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 17 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
РАН - Российская академия наук 317 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Права потребителей и качество обслуживания 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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