Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Шахматы Chess



16.09.2021 Как МТС зарабатывает на своем первом мюзикле
20.04.2017 Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского»
06.02.2017 «Лаборатория Касперского» стала партнером ФИДЕ и WorldChess
20.09.2016 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на юношеском Чемпионате мира по шахматам
11.06.2015 Участники и гости VII Международного ИТ-Форума смогут поучаствовать в шахматных битвах
18.02.2015 «Ростелеком» в Дагестане подключил к интернету детскую шахматную школу Каспийска
28.07.2011 Сыграем в шахматы объективами?
29.01.2010 Российская шахматная соцсеть выходит на западный рынок
13.09.2007 Шахматы Star Wars
12.05.2004 ФИДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат

Публикаций - 205, упоминаний - 267

Шахматы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 14
Microsoft Corporation 23395 8
Apple Inc 11103 8
Samsung Electronics 9667 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 6
LG Electronics 3530 6
Элемент ГК - Elementec 25 5
Yandex - Яндекс 5551 5
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 5
Intel Corporation 11624 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 4
Huawei 3459 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Lenovo Group 2151 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 2
Галактика - Корпорация 1410 2
HP - Hewlett-Packard 3597 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 2
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
Nvidia Corp 3203 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Red Hat 1224 1
PayPal 644 1
BBK Electronics Corp 277 1
МегаФон - Мобиком 225 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 1
Huawei Technologies 391 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 1
BBK OPPO Electronics 318 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 1
Telegram Group 999 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 1
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
Cloudflare 80 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 2
LEGO 219 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Самолёт ГК 1649 2
Татнефть 206 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Почта России ПАО 1973 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 9
Президент Российской Федерации 3492 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Администрация Президента РФ 976 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 6
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 3
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 3
Google Android 12432 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 5
Linux OS 8153 5
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 85 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 4
Intel XScale PXA 167 4
Oracle Java - язык программирования 2751 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 81 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 88 2
Apple iPod 1531 2
Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live 178 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 2
Microsoft Office 3405 2
Nokia Sirocco 97 2
Apple macOS 1693 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 108 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Superjob 275 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
AMD Mobility Radeon 232 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 1
Nokia Nseries 432 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 1
1С:ERP Управление предприятием 312 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 3
Гришин Дмитрий 190 1
Путин Владимир 2696 1
Абрамов Сергей 71 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 16
Япония 12847 12
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
Россия - ПФО - Казань 2333 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Солнечная система - Solar system 2449 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Луна - спутник Земли 1316 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Швеция - Королевство 3449 1
Армения - Республика 1352 1
Россия - Сибирь 2004 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Германия - Берлин 697 1
Китай - Тайвань 3659 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 5
Ergonomics - Эргономика 1488 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 4
Физика - Physics - область естествознания 2423 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 103 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 8
Thomson Reuters - Рейтер 5763 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Forbes - Форбс 623 1
BCG - Boston Consulting Group 97 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 237 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 34 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 43 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще