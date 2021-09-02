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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ


02.09.2021 Власти начинают собирать с граждан биометрию через смартфоны, заманивая онлайн-сервисами вузов, банков и метро 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
16.07.2021 Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы» 1
21.06.2021 Российские чиновники пересядут на стандартные ПК со стандартным ПО к 2024 году 1
11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
06.04.2021 Госпортал российских законопроектов остался в интернете «без защиты» 4
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
24.09.2020 Власти запретят продавцам собирать персональные данные покупателей 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 1
08.09.2020 В Реестр отечественного ПО пустят иностранцев взамен на признание Крыма 1
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
23.06.2020 Минкомсвязи ввело новые классы российского ПО. Теперь их почти 100 1
31.03.2020 Госсайт публикации и обсуждения законопроектов недоступен. Закончился сертификат 2
20.03.2020 В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи 1
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
26.12.2019 В России запретили покупать иностранные СХД для госнужд 1
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP» 1
15.08.2019 В органах власти появятся ИТ-архитекторы, отвечающие за единообразие ГИС 1
24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов 1
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги 1
28.06.2019 Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян 1
18.06.2019 При изоляции России от интернета Калининграду разрешат пользоваться зарубежным трафиком 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
26.03.2019 Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица 2
26.03.2019 Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино 1
19.02.2019 Власти выделят миллиарды на большие данные, искусственный интеллект и блокчейн 1
18.02.2019 Власти рассказали, какие банки смогут выдавать ИТ-компаниям льготные кредиты 1
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 2
02.11.2018 «Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами 1
31.10.2018 «Агрокомплекс» централизовал управление сельскохозяйственными предприятиями с помощью облачных сервисов Microsoft 1
19.10.2018 ГИС хотят перевести на сверхдолгие ИТ-контракты. Как это скажется на конкуренции и качестве 1
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы» 1
22.08.2018 Власти распорядились привести руководства по госуслугам в машиночитаемый вид 1
04.07.2018 Минфин хочет стать суперрегулятором данных граждан и юрлиц 1
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
29.03.2018 За закупку властями бухгалтерского ПО будет отвечать Казначейство, за офисный софт Минкомсвязи 1
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 1

Публикаций - 51, упоминаний - 59

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Microsoft Corporation 11168 3
Google LLC 7177 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 2
Intel Corporation 4204 2
IBM 3557 2
DigiCert 5 1
NetApp 486 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 1
Nikon 269 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
3779 1
Yahoo! 1107 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Naumen - Наумен 342 1
Базальт СПО 206 1
Canon 590 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Ланит ГК 1160 1
LG Electronics 1875 1
Facebook 3768 1
Lenovo Group 1641 1
Huawei 2733 1
Dell EMC 2419 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Региональные энергетические сети 3 2
Телемаркер 7 2
Bright Capital 13 2
Интер РАО ПАО 159 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
Российские коммунальные системы 7 2
RuCom 4 2
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 2
Media Direction Group 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Фонд информационной демократии 27 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
AliExpress 275 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 27
Правительство РФ 2208 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Президент Российской Федерации 1442 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральный архитектурный совет при Минкомсвязи 2 1
Администрация Псковской области 22 1
Конституционный суд РФ 48 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 2
Открытые данные - Open data 57 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Linux OS 4276 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
1С:Документооборот 78 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
Google Chrome - браузер 1119 1
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Всероссийский реестр информационных ресурсов 1 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Google AdSense 64 1
Microsoft Azure OMS - Operations Management Suite 1 1
Microsoft Azure Backup 8 1
Superjob 172 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Apple iOS 5742 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Windows 856 1
Путин Владимир 1828 10
Медведев Дмитрий 1434 7
Понькин Александр 26 2
Степанов Николай 9 2
Русаков Максим 4 2
Массух Илья 192 2
Ильичев Сергей 3 2
Фрайденберг Галина 2 2
Абызов Михаил 64 2
Пелипасов Александр 3 2
Жаров Александр 165 2
Носков Константин 202 2
Козырев Алексей 270 2
Калугин Сергей 162 2
Осадчая Екатерина 39 1
Лаптева Ирина 9 1
Кондратьев Алексей 2 1
Доронкин Алексей 6 1
Мысев Максим 1 1
Турчак Андрей 14 1
Синягин Максим 2 1
Яцеленко Николай 12 1
Молибог Николай 3 1
Морлок Александр 15 1
Ларина Екатерина 11 1
Васильева Евгения 2 1
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Казанская Мария 4 1
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Гавришев Алексей 2 1
Чепа Алексей 2 1
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Аксаков Анатолий 98 1
Щеголев Игорь 676 1
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Пак Олег 90 1
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Россия - Новосибирская область 819 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
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Россия - Волгоградская область 400 1
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Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Самарская область 566 1
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