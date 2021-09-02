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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 59
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
|Microsoft Corporation 11168 3
|Google LLC 7177 3
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 2
|Intel Corporation 4204 2
|IBM 3557 2
|DigiCert 5 1
|NetApp 486 1
|БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 1
|Nikon 269 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|1С 3779 1
|Yahoo! 1107 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
|Naumen - Наумен 342 1
|Базальт СПО 206 1
|Canon 590 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|КНС Групп - Yadro 124 1
|Ланит ГК 1160 1
|LG Electronics 1875 1
|Facebook 3768 1
|Lenovo Group 1641 1
|Huawei 2733 1
|Dell EMC 2419 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Путин Владимир 1828 10
|Медведев Дмитрий 1434 7
|Понькин Александр 26 2
|Степанов Николай 9 2
|Русаков Максим 4 2
|Массух Илья 192 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Абызов Михаил 64 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Жаров Александр 165 2
|Носков Константин 202 2
|Козырев Алексей 270 2
|Калугин Сергей 162 2
|Осадчая Екатерина 39 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Кондратьев Алексей 2 1
|Доронкин Алексей 6 1
|Мысев Максим 1 1
|Турчак Андрей 14 1
|Синягин Максим 2 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Молибог Николай 3 1
|Морлок Александр 15 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Васильева Евгения 2 1
|Сливко-Кольчик Елена 9 1
|Казанская Мария 4 1
|Пушков Алексей 8 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Чепа Алексей 2 1
|Вайнберг Александр 1 1
|Иванов Александр 71 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Соколов Алексей 121 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Пак Олег 90 1
|Черненко Андрей 37 1
|Никифоров Николай 1126 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768179, в очереди разбора - 671863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768179, в очереди разбора - 671863.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru