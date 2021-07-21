Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
- ПФО
Оренбургская область
Оренбург
Публикаций - 263, упоминаний - 317
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельников Александр 63 5
|Кузяев Андрей 59 4
|Воробьев Михаил 44 4
|Семериков Андрей 29 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Кореш Виктор 73 3
|Байгушев Владимир 16 3
|Путин Сергей 36 3
|Ледяев Максим 14 2
|Дубинин Александр 16 2
|Тюрина Мария 39 2
|Кунис Григорий 7 2
|Гусев Александр 26 2
|Солонин Спартак 25 2
|Антонов Александр 73 2
|Рязанов Павел 7 2
|Солодухин Константин 94 2
|Боровиков Игорь 43 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Слободин Михаил 55 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Путин Владимир 1840 1
|Касперская Наталья 199 1
|Беттгер Кристиан 11 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Чехонин Антон 60 1
|Печатников Анатолий 24 1
|Анисимов Михаил 13 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Захаров Павел 55 1
|Волин Алексей 113 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Тынкован Александр 48 1
|Малышев Сергей 46 1
|Макаров Алексей 49 1
|Ефимов Владимир 32 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 2
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786480, в очереди разбора - 690156.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786480, в очереди разбора - 690156.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru