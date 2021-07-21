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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург


21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
26.04.2021 Замена кассового ПО в магазинах «Желен» и «Атлантида» повысила эффективность процессов всей компании 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
14.01.2021 Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут 3
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
20.11.2020 Новый контакт-центр ВТБ сможет ежемесячно принимать более миллиона обращений клиентов 1
20.10.2020 Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат 2
16.10.2020 ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
27.08.2020 «Билайн» начал подключать eSIM в 16 новых городах 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
03.07.2020 Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта 1
25.06.2020 ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 2
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
25.05.2020 Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки 1
01.04.2020 «Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1
11.12.2019 «ЭР-Телеком» направит 1,5 млрд рублей на цифровизацию Воронежской области 1
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 1
01.08.2019 Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов 1
12.07.2019 Альфа-банк обеспечит сеть «Магнит» сервисом самоинкассации 1
12.07.2019 Альфа-банк предоставит «Магниту» сервис самоинкассации 1
08.07.2019 России готовят суверенную «Википедию» 1
27.06.2019 Технология резидента «Сколково» позволит вдвое снизить число ДТП 1

Публикаций - 263, упоминаний - 317

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 14
3934 13
Softline - Софтлайн 1507 12
Yandex - Яндекс 4129 8
Microsoft Corporation 11628 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Синтерра - Synterra 602 6
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 5
ЛайфТелеком - Телфин 97 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
IBM 3677 4
Oracle Corporation 3466 4
Samsung Electronics 5878 4
Directum - Директум 693 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 575 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Cisco Systems 2158 3
Huawei 2750 3
Nokia Corporation 2546 3
Cinimex - Синимекс 160 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
АТОЛ ГК 168 3
СМАРТС Компания 236 3
ВолгаТелеком 254 3
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 3
РТКомм.ру 173 2
ZTE Corporation 556 2
Naumen - Наумен 349 2
Red Hat 683 2
Ericsson 899 2
Корус Консалтинг ГК 809 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Facebook 3796 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 6
Росводоканал 44 6
Почта России ПАО 1586 6
Альфа-Банк 1135 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 4
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
Uber Technologies 258 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
Яндекс.Такси 271 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 3
Uber 257 3
X5 Group 601 3
Visa International 1358 2
ТНК-ВР Холдинг 155 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Яндекс.Еда 93 2
Евросеть 939 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
ВТБ24 587 2
Fix Price - Сеть магазинов 24 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 2
Uber Russia 3 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
Почта Банк 289 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 164 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
iGooods 10 2
Газпром ПАО 538 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Президент Российской Федерации 1447 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
Роснано 456 2
Правительство РФ 2226 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 208 2
Правительство Москвы 660 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
Росинфокоминвест 39 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 45 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росинфокоминвест - Tech Global 2 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Электронная Москва АО 13 1
Правительство Архангельской области 7 1
Администрация Президента РФ 274 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 14
3G - Стандарт мобильной связи 3835 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
ИТ-аутсорсинг 685 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 87 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 570 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 700 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
Google Android 10752 8
Microsoft Windows 10 6810 7
Apple iOS 5744 4
Superjob 172 4
C# - C Sharp - Язык программирования 149 4
Java - Язык программирования 1221 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 3
Microsoft Dynamics CRM 407 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 2
Dr.Web Антивирус 195 2
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Microsoft PowerPoint 418 2
IBM Digital Business Automation 5 2
IBM Integration Bus 16 2
Microsoft Office 2004 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
МТС Мобильные сотрудники 40 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Apple Pay 385 2
Microsoft Dynamics 204 2
Profindustry Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота 4 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 2
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 2
МТС 3G-сеть 86 2
Apple - App Store 2199 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Золотое кольцо России 7 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 17 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 154 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Образование в России 381 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
Trade-in 54 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
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