Индексная книга CNews*
РОСНО СК Страховая компания
Публикаций - 171, упоминаний - 209
РОСНО СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузовкин Алексей 154 12
|Евтушенков Владимир 194 10
|Пегасов Сергей 55 8
|Ткачёв Роман 27 7
|Меламед Леонид 149 7
|Новицкий Евгений 32 6
|Орловский Виктор 325 6
|Серова Елена 317 6
|Мушаков Игорь 32 5
|Катрич Алексей 42 5
|Андреев Владимир 83 4
|Бутыркин Вячеслав 12 4
|Белайчук Анатолий 25 4
|Степанов Дмитрий 14 4
|Борисов Алексей 16 4
|Калинин Денис 70 4
|Будин Алексей 22 3
|Хлызов Андрей 19 3
|Шамолин Михаил 119 3
|Смирнов Максим 21 3
|Коротков Андрей 82 3
|Устюжанин Дмитрий 49 3
|Алешин Владимир 13 3
|Михайлов Алексей 53 3
|Хайретдинов Марат 9 3
|Вожегова Мария 23 3
|Шилов Сергей 75 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Орлов Дмитрий 21 2
|Меламед Александр 60 2
|Лысенко Юрий 31 2
|Сергеев Вячеслав 10 2
|Волож Аркадий 212 2
|Натрусов Артем 142 2
|Трояновский Владимир 42 2
|Васадзе Леван 9 2
|Широков Александр 24 2
|Потапов Сергей 29 2
|Лигачев Глеб 61 2
|Кулик Вадим 126 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru