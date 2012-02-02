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РОСНО СК Страховая компания

РОСНО СК - Страховая компания


02.02.2012 СК «Росно» перешла на электронные закупки в системе B2B-Center
13.01.2011 «Росно» обрабатывает страховые и финансовые документы с помощью технологий ABBYY
21.12.2010 РОСНО запустила приложение для iPhone
19.10.2010 Разработанная МТС и «Ситрониксом» услуга «Ника» поможет клиентам РОСНО сэкономить на страховке от угона
05.10.2010 «АйТи» автоматизировала ключевые бизнес-процессы в «Росно»
16.04.2010 «Комстар» обеспечит услугами дальней связи московские офисы «Росно»
04.03.2010 «Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001
22.09.2009 «Росно» вывезла call-центр и ОСАГО из Москвы
09.09.2009 «Росно» будет страховать участников системы B2B-Center
10.04.2009 РОСНО внедрила систему бюджетного управления на базе IBM Cognos Planning
03.06.2008 СЗТ продала 25% акций «Медэкспресса» компании «РОСНО»
11.02.2008 РОСНО внедрила ERP-систему на базе Oracle
13.11.2007 Softline организовала почтовый мобильный доступ для «дочки» РОСНО
17.05.2007 РОСНО построила систему управления ИБ
20.02.2007 AT Consulting организует тендер для РОСНО по выбору ИТ-поставщиков
23.10.2006 "Квазар-Микро" создал сетевую инфраструктуру офиса "РОСНО Украина"
17.04.2006 Генеральным директором РОСНО назначен первый вице-президент АФК "Система"
13.04.2006 Новым президентом МТС будет гендиректор РОСНО Леонид Меламед
26.09.2005 РОСНО перевела архив в "цифру"
24.06.2005 "Росно" внедрила MIS
18.08.2003 ABBYY Form Reader: обязательное страхование автотранспорта в “Росно” упростилось
21.01.2002 Телекоммуникационная сеть Avaya установлена в центральном офисе "РОСНО"
09.11.2001 "Росно" страхует в интернете мобильники и компьютеры

Публикаций - 171, упоминаний - 209

РОСНО СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 44
IBM - International Business Machines Corp 8941 44
Oracle Corporation 6035 34
Microsoft Corporation 22497 34
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 32
АФК Система ПАО 1638 32
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 29
Intel Corporation 11262 25
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 23
Verisign 354 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 20
Dell EMC 4736 17
Thawte 32 16
Ростелеком - Связьинвест 1698 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 13
HP - Hewlett-Packard 3567 12
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 12
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 12
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 12
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 12
Philips 1960 11
SAP SE 4595 11
Ситроникс - Sitronics 941 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 8
Yandex - Яндекс 5015 7
6072 7
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 6
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 6
BI Telecom - БиАй Телеком 29 6
Крок - Croc 1616 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
Software AG & IDS Scheer 196 6
Квазар-Микро 138 6
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 6
Docsvision - ДоксВижн 948 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 5
Sony 6145 5
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 23
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 46 20
Газпром ПАО 1008 20
Finnair - Авиакомпания 35 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 18
Альфа-Банк 1476 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 13
Ингосстрах СПАО 301 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
Тетра Пак - Tetra Pak 18 11
Открытие ФК - Росгосстрах 266 10
ТНК-ВР Холдинг 248 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 7
Allianz - Альянс - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 30 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 6
Евросеть 1393 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 5
Лукойл Информ 87 5
АльфаСтрахование СГ 241 5
ВТБ - ВТБ24 658 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 5
Почта России ПАО 1853 5
Альфа-Групп 613 5
Aerostar Hotels - Аэростар 25 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 57 4
Ренессанс Страхование 83 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
Аэрофлот - Aeroflot 648 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Президент Российской Федерации 3770 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 3
Правительство РФ 8292 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 3
Правительство Москвы 1640 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Счётная палата РФ 628 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 22 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 17
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 318 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
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МПС - Международные платежные системы 100 12
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 3
OpenText Documentum 350 17
AltaVista Search Engine 197 10
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 8
Microsoft Windows 2000 2856 6
IBM Lombardi TeamWorks 6 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
Abbyy FlexiCapture 138 4
Google Android 11959 4
Армада - РБК софт - RBC Contents 31 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 4
Microsoft SQL Server 1416 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 427 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 3
Apple iPad 3663 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 3
Software AG - ARIS Platform 162 3
Apple iOS 6422 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Perl - Язык программирования 118 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 2
Oracle Hyperion Financial Management 29 2
Abbyy FormReader 21 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 2
Oracle Siebel CRM 209 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Oracle Hyperion 171 2
Oracle PeopleSoft 373 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 2
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 23 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 2
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 2
ЕМИАС Электронный рецепт 63 1
InterTrust - CompanyMedia 166 1
Кузовкин Алексей 154 12
Евтушенков Владимир 194 10
Пегасов Сергей 55 8
Ткачёв Роман 27 7
Меламед Леонид 149 7
Новицкий Евгений 32 6
Орловский Виктор 325 6
Серова Елена 317 6
Мушаков Игорь 32 5
Катрич Алексей 42 5
Андреев Владимир 83 4
Бутыркин Вячеслав 12 4
Белайчук Анатолий 25 4
Степанов Дмитрий 14 4
Борисов Алексей 16 4
Калинин Денис 70 4
Будин Алексей 22 3
Хлызов Андрей 19 3
Шамолин Михаил 119 3
Смирнов Максим 21 3
Коротков Андрей 82 3
Устюжанин Дмитрий 49 3
Алешин Владимир 13 3
Михайлов Алексей 53 3
Хайретдинов Марат 9 3
Вожегова Мария 23 3
Шилов Сергей 75 2
Ершова Элеонора 64 2
Орлов Дмитрий 21 2
Меламед Александр 60 2
Лысенко Юрий 31 2
Сергеев Вячеслав 10 2
Волож Аркадий 212 2
Натрусов Артем 142 2
Трояновский Владимир 42 2
Васадзе Леван 9 2
Широков Александр 24 2
Потапов Сергей 29 2
Лигачев Глеб 61 2
Кулик Вадим 126 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 15
Украина 6212 14
Казахстан - Республика 4467 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 8
Европа 12319 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Япония 10069 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Индия - Республика 4263 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Европа Восточная 2927 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
Узбекистан - Республика 1285 3
Украина - Днепр - Днепропетровск 164 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 3
Чехия - Чешская Республика 1053 3
Нидерланды 2197 3
Россия - Сибирь 1579 3
Россия - ПФО - Самарская область 939 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 2
Бельгия - Королевство 851 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Америка 2011 2
Индонезия - Республика 789 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Швеция - Королевство 2072 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 12
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 10
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 3
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 2
Экономический эффект 694 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Образование в России 460 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
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