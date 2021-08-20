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Минкультуры РФ
Министерство культуры


20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 2
30.06.2021 Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха» 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
29.12.2020 Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 1
27.11.2020 В Курске разработают «дорожную карту» внедрения цифровых решений в сфере культуры и туризма 1
23.11.2020 Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
15.10.2020 Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса 2
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 2
26.02.2019 Власти разъяснили, как будет работать Национальная электронная библиотека России 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
14.11.2018 Власти разрешат россиянам записывать на болванки ПО и музыку без лицензии 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 8
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 6
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 1
06.08.2018 Постройка цифровых платформ обойдется в 24 миллиарда. Кто получит эти деньги? 1
17.05.2018 МВД тотально переходит на отечественное ПО 1
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру» 3
27.06.2017 Организации России и Украины парализованы вирусом-вымогателем для кадровиков 1
15.03.2017 За два месяца 2017 года на ЕПГУ выведено 28 новых госуслуг 1
30.06.2016 Национальная электронная библиотека вот-вот легализуется 2
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД 1
20.04.2016 «Ростех» расширяет присутствие на ИТ-рынке: НЦИ покупает 100% акций «Барс Груп» 1
14.09.2015 Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании «Национальной электронной библиотеки» 2
10.08.2015 Пред стихийной вражьей силой… 1

Публикаций - 81, упоминаний - 108

Минкультуры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Twitter 2204 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SAS Institute 596 2
Telegram Group 702 2
Google LLC 7158 2
Microsoft Corporation 11110 2
Lenovo Group 1638 1
Rubius - Рубиус групп 2 1
Ланит ГК 1158 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
RedSys - РедСис 67 1
Zello 20 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ИБС экспертиза 43 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Компьюлинк УСП 67 1
Эдит Про - Edit Pro 19 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
3753 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Цифра ГК 116 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Facebook 3766 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Почта России ПАО 1574 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Флибуста 27 2
Газпром нефть 382 1
ПриватБанк 177 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Visa International 1346 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
LinkedIn 520 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 523 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 11
Правительство РФ 2206 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
Президент Российской Федерации 1440 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 6
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 5
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
Федеральное казначейство России 766 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 478 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 2
Google Android 10751 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
ЭОС Дело СЭД 622 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Linux OS 4265 1
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 1
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
АИС ЕГРОКН - Единый государственный реестр объектов культурного наследия 1 1
НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 1 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Datastack Artefact 4 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
ГИС Кадры 89 1 1
Microsoft Office Online 25 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Apache HTTP Server 223 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
WhatsApp Messenger 654 1
PHP - Язык программирования 305 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
Путин Владимир 1826 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Вислый Александр 12 3
Михалков Никита 7 2
Мединский Владимир 10 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Бырдин Алексей 21 2
Шулика Виталий 8 2
Ваньков Вадим 12 2
Мишустин Михаил 302 2
Ивлиев Григорий 5 1
Храмцовская Наталья 38 1
Антонова Ирина 2 1
Масленников Олег 3 1
Пушкин Василий 11 1
Данилин Александр 12 1
Ромашова Наталья 1 1
Попов Павел 12 1
Горбачев Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Серебренников Кирилл 2 1
Волк Ирина 10 1
Митрополит Тихон 1 1
Гуров Филипп 1 1
Шевкунов Георгий 1 1
Кричевский Андрей 5 1
Порховский Тихон 1 1
Тихонов Анатолий 11 1
Иванов Евгений 33 1
Зубов Юрий 5 1
Лукина Светлана 6 1
Дворкович Аркадий 169 1
Лугов Андрей 32 1
Щеголев Игорь 676 1
Дуров Павел 216 1
Жаров Александр 165 1
Никифоров Николай 1126 1
Кирюшин Сергей 52 1
Волин Алексей 113 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 3
Россия - Волгоградская область 399 3
Бразилия - Федеративная Республика 1128 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 3
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Белгород 243 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Псковская область 305 2
Россия - Рязанская область 314 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Омская область 384 2
Россия - Тюменская область 583 2
Россия - Ульяновская область 350 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - Новосибирская область 817 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Европа 3766 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
Россия - Республика Крым 626 2
Азия - Азиатский регион 1519 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Европа Западная 615 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Орловская область 133 1
Россия - Смоленская область 229 1
Россия - Республика Дагестан 264 1
Россия - Архангельская область 342 1
Россия - Пенза 254 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Среднеахтубинский район 1 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Ярославская область 332 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Пиратство - Авторское право 209 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
Информационное общество - Государственная программа 282 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Региональное законодательство 45 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Антитеррор 62 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 1 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 277 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
23ABC News 55 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Медуза - Meduza 18 1
Black Mirror 5 1
PornHub 23 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
The Insider 2 1
CNews Analytics 1991 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 3
РГБ - Российская государственная библиотека 29 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Художественный и нотно-музыкальный филиал - Музыкально-художественная библиотека имени А. А. Блока 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763804, в очереди разбора - 667491.
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