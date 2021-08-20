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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минкультуры РФ
Министерство культуры
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 81, упоминаний - 108
Минкультуры РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Вислый Александр 12 3
|Михалков Никита 7 2
|Мединский Владимир 10 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Бырдин Алексей 21 2
|Шулика Виталий 8 2
|Ваньков Вадим 12 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Ивлиев Григорий 5 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Антонова Ирина 2 1
|Масленников Олег 3 1
|Пушкин Василий 11 1
|Данилин Александр 12 1
|Ромашова Наталья 1 1
|Попов Павел 12 1
|Горбачев Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Серебренников Кирилл 2 1
|Волк Ирина 10 1
|Митрополит Тихон 1 1
|Гуров Филипп 1 1
|Шевкунов Георгий 1 1
|Кричевский Андрей 5 1
|Порховский Тихон 1 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Иванов Евгений 33 1
|Зубов Юрий 5 1
|Лукина Светлана 6 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Лугов Андрей 32 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Дуров Павел 216 1
|Жаров Александр 165 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кирюшин Сергей 52 1
|Волин Алексей 113 1
|CNews Analytics 1991 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763804, в очереди разбора - 667491.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763804, в очереди разбора - 667491.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru