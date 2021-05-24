Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Еврохим МХК


24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 2
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
13.08.2020 Промышленный системный интегратор «Консом групп» приступил к разработкам в облаке МТС 2
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
08.02.2019 Продажами в МТС займется замгендиректора «Почты России» 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
13.01.2018 Снят арест с астрономической премии экс-главы «Почты России» 1
03.11.2017 Экс-глава «Почты России» покинул Россию. Его астрономическая премия арестована 1
21.04.2017 В «Северстали» назначен директор по информационным технологиям 1
15.08.2016 «ЕвроХим» использует унифицированные коммуникации от Avaya 1
15.10.2015 «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» автоматизировал учет рабочей документации с помощью ЭЛАР 2
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
29.04.2014 В Москве пройдет форум «Корпоративное налоговое планирование» 1
04.09.2013 «Ростелеком» создал виртуальную частную сеть и проложил ВОЛС для «ЕвроХима» 2
03.07.2013 Решит ли инсорсинг проблемы аутсорсинга? 1
22.03.2013 ИТ-аутсорсинг в России: бизнес требует сложных услуг 2
19.03.2013 В Москве пройдет Вторая конференция «Корпоративное казначейство» 1
19.03.2013 Третья конференция «МСФО: практика применения» состоится в Москве 1
21.02.2013 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг: от разработки до поддержки» 1
08.10.2012 BI-инструменты: как завоевать сердца бизнес-пользователей? 1
22.03.2012 Oracle AppsForum 2012 представит настоящее и будущее бизнес-приложений в России 1
14.03.2012 Oracle AppsForum 2012 представит настоящее и будущее бизнес-приложений в России 1
10.02.2012 Заказчики оценивают эффективность BI 1
22.03.2011 7 апреля в Москве состоится Oracle AppsForum 2011 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
07.07.2009 «АйТи» создала кабельную инфраструктуру и систему связи на Ковдорском ГОКе 3
24.04.2009 Oracle E-Business Suite объединила ключевые предприятия «ЕвроХима» 5

Публикаций - 43, упоминаний - 56

Еврохим МХК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 12
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
SAP SE 3220 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Navteq 110 1
Eastman Kodak 102 1
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Philips Consumer Electronics 5 1
DataCore Software 20 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Oracle Siebel 131 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Ланит ГК 1160 1
Oracle Corporation 3363 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Ингосстрах СПАО 210 10
X5 Group 600 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 9
Coca-Cola Company 113 9
Черкизово ГК 73 9
Геобанк КБ 30 9
Мегаполис ТК 90 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 9
UBS AG 119 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
Балтика - Пивоваренная компания 112 9
Лента - Сеть розничной торговли 189 9
Банк Зенит 132 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Уралсиб Банк 390 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
О’Кей - Сеть магазинов 61 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Почта России ПАО 1579 2
Снежная Королева 38 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Ак Барс Банк 174 1
Avito - Авито 171 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Северсталь ПАО 204 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Microsoft Excel 438 2
Oracle JD Edwards 32 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 1
Avaya Aura Conferencing 3 1
Avaya Scopia 10 1
Oracle Autonomous Data Guard 2 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Oracle PeopleSoft 51 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Oracle Cloud Applications 17 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Google Android 10751 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Avaya IP Office Cloud Platform 34 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
SQL - Язык программирования 436 1
Кузьмич Всеволод 30 9
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
Лигачев Глеб 60 9
Беляев Владислав 65 9
Эпштейн Герман 27 9
Потапкин Михаил 26 9
Нагаев Олег 30 9
Суворов Антон 20 9
Ушаков Анатолий 15 9
Кучугин Илья 41 9
Меньшов Кирилл 72 9
Аксаков Анатолий 98 9
Самедов Тимур 19 9
Ушацкий Андрей 100 9
Попов Андрей 72 9
Бокучава Тариэл 21 9
Воронин Петр 35 9
Натрусов Артем 121 9
Таланов Максим 11 9
Сергеев Сергей 63 9
Бычков Александр 39 9
Чаркин Евгений 182 9
Чибисов Владимир 22 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Клепиков Алексей 77 9
Чамара Денис 57 9
Шипов Савва 70 8
Хасин Михаил 26 5
Белоусов Максим 59 4
Айвазов Армен 449 3
Страшнов Дмитрий 109 2
Никифоров Николай 1126 2
Подгузов Николай 27 2
Шевченко Владимир 135 1
Лаптева Ирина 9 1
Спевак Сергей 12 1
Россинский Евгений 6 1
Сорокин Алексей 7 1
Кириллов Михаил 15 1
Голов Николай 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Восточная Европа 1691 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Европа 3788 3
Украина 3398 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 12
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
CNews AWARDS 292 6
AI Russia Awards 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769359, в очереди разбора - 673043.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще