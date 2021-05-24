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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Еврохим МХК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 56
Еврохим МХК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузьмич Всеволод 30 9
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 9
|Лигачев Глеб 60 9
|Беляев Владислав 65 9
|Эпштейн Герман 27 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Нагаев Олег 30 9
|Суворов Антон 20 9
|Ушаков Анатолий 15 9
|Кучугин Илья 41 9
|Меньшов Кирилл 72 9
|Аксаков Анатолий 98 9
|Самедов Тимур 19 9
|Ушацкий Андрей 100 9
|Попов Андрей 72 9
|Бокучава Тариэл 21 9
|Воронин Петр 35 9
|Натрусов Артем 121 9
|Таланов Максим 11 9
|Сергеев Сергей 63 9
|Бычков Александр 39 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Клепиков Алексей 77 9
|Чамара Денис 57 9
|Шипов Савва 70 8
|Хасин Михаил 26 5
|Белоусов Максим 59 4
|Айвазов Армен 449 3
|Страшнов Дмитрий 109 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Подгузов Николай 27 2
|Шевченко Владимир 135 1
|Лаптева Ирина 9 1
|Спевак Сергей 12 1
|Россинский Евгений 6 1
|Сорокин Алексей 7 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Голов Николай 3 1
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769359, в очереди разбора - 673043.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769359, в очереди разбора - 673043.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru