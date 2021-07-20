Индексная книга CNews*
Ultrabook Ультрабук тонкий и лёгкий ноутбук ультракомпактный ноутбук
Публикаций - 417, упоминаний - 619
Ultrabook упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1609 36
|DigiTimes - Издание 1284 29
|The Verge - Издание 482 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|Engadget - Блог о технологиях 411 3
|SlashGear 134 3
|Wikipedia - Википедия 413 2
|ComputerWorld 139 2
|Liliputing 33 2
|Чудо техники 54 2
|MacWorld 136 1
|VideoCardz 23 1
|The Oregonian 7 1
|IDropNews 4 1
|Neowin 45 1
|PC Magazine - PCMag 77 1
|Digital Trends - Издание 31 1
|Wired - Издание 217 1
|MacRumors 123 1
|РИА Новости 766 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|Tom’s Hardware 127 1
|IDC - International Data Corporation 4671 9
|Gartner - Гартнер 3301 8
|IHS iSuppli 390 7
|PCMark 104 6
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
|Cinebench 24 2
|NPD DisplaySearch 282 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|500 Startups 4742 1
|IDC Russia - IDC Россия 161 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
|Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.