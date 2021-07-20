Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93538
ИКТ 8196
Организации 6221
Ведомства 1318
Ассоциации 665
Технологии 2929
Системы 17672
Персоны 33260
География 1535
Статьи 1219
Пресса 885
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1544
Мероприятия 819

Ultrabook Ультрабук тонкий и лёгкий ноутбук ультракомпактный ноутбук



20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения
17.09.2019 Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM
27.05.2019 Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото
22.04.2019 Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена
17.04.2019 Honor теперь ультрабук
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук
21.05.2018 ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15
07.02.2018 Самые компактные ультрабуки 2017 года
15.02.2017 Lenovo представила новые ультрабуки ThinkPad серии P с поддержкой VR
19.07.2016 Asus представила новый премиальный ультрабук ZenBook UX310
18.07.2016 Самые компактные ультрабуки 2016 года. Выбор ZOOM
11.03.2016 Как менялись ультрабуки
07.10.2015 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года
03.06.2015 Ультрабук Lenovo ThinkPad Helix 2 доступен на российском рынке
20.05.2015 Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga пришли в Россию
30.12.2013 Сплав стекла и металла: тестируем один из лучших ультрабуков года Asus Zenbook UX302
25.12.2013 Лучшие ультрабуки 2013 года. Выбор ZOOM
23.09.2013 Самые ожидаемые ультрабуки-трансформеры осени 2013
11.09.2013 HP выпустил первый ультрабук - рабочую станцию и обновил линейки ПК и ноутбуков
30.08.2013 Ультрабук с распознаванием речи и суперскоростным Wi-Fi: первый взгляд на Toshiba Satellite E45t
22.08.2013 Обзор ультрабука HP Elitebook Folio 9470m: кандидат в парижскую палату мер и весов?
25.07.2013 Обзор ультрабука HP Envy TouchSmart 4: дешево хорошо бывает?
22.07.2013 Обзор Acer Aspire P3: планшет и немножко ультрабук
02.07.2013 Хиты продаж: самые популярные ноутбуки и ультрабуки мая 2013 года
16.06.2013 Первый взгляд на Acer Aspire P3: ультрабук или планшет?
06.06.2013 Sony представила «самый легкий» и «самый долгоживущий» ультрабуки
27.05.2013 Летние новинки Acer
14.05.2013 Обзор серии ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga
17.04.2013 Ноутбуки: хиты продаж января и февраля 2013 года
16.04.2013 Asus выпускает ультрабук-планшет с двумя экранами
29.03.2013 Ультрабук для военных: первый взгляд на Lenovo ThinkPad T431s
12.03.2013 Обзор HP Envy 6: народный ультрабук и его дешевая альтернатива
06.03.2013 Тест ультрабука Toshiba Portege Z930-D3S: невесомый трудоголик
06.02.2013 Dell обновила ультрабук XPS 13 до Full HD
16.01.2013 Ультрабуки получат SSD объёмом 2 терабайта
31.12.2012 Тест игрового ультрабука с приводом Acer Aspire M5-481TG: разрыв шаблона
25.12.2012 Что такое "ультрабук" и зачем он нужен
25.12.2012 Тест Samsung Series 9 New 900X3C: ультрабук без изъяна

Публикаций - 417, упоминаний - 619

Ultrabook упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 246
Nvidia Corp 3118 148
Lenovo Group 2077 134
Apple Inc 10683 131
Samsung Electronics 9333 88
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 81
Microsoft Corporation 22497 80
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 64
AMD - Advanced Micro Devices 3661 49
Dell EMC 4736 39
HP Inc. 5313 34
Элемент ГК - Elementec 1523 30
Sony 6145 25
HP - Hewlett-Packard 3567 25
Toshiba Corporation 2830 24
LG Electronics 3372 21
Huawei 3222 17
Xiaomi 1095 12
IBM - International Business Machines Corp 8941 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Dell Technologies - Dell Computer 984 8
Yandex - Яндекс 5015 7
Hitachi - Хитачи 1421 7
Bang&Olufsen 129 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 5
Qualcomm Technologies 1639 5
Samsung - Harman - JBL 167 5
Lenovo Motorola 3463 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Fujitsu 1898 4
HTC Corporation 1428 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 4
Razer 68 4
VAIO 279 4
Gigabyte Technology 335 4
SanDisk 311 3
Realtek Semiconductor 54 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 7
Белый Ветер 340 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
BMW Group 392 2
LEGO 202 2
Самолёт ГК 216 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Открытие ФК 2713 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Россети Ленэнерго 786 1
Форвард лизинг - Forward Leasing 11 1
Mary Kay - Мэри Кэй 88 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
Assist - Ассист 183 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Jaguar Cars 115 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Intel Capital 149 1
Sony Music Entertainment 140 1
Loup Ventures 4 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 14 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Таможня - Таможенная служба 421 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 394
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 335
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 269
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 212
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 205
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 175
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 174
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 148
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 126
DDR - Double data rate 2422 110
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 92
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 77
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 75
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 73
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 55
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 47
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 44
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 41
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 40
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 40
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 36
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 36
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 32
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 405 32
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 27
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 26
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 25
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 555 25
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 24
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 24
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 534 24
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
USB Type-C - USB-C - USB 3 1192 21
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 103
Google Android 11959 87
Intel Core - Семейство процессоров 1519 85
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 77
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 69
Microsoft Windows 10 11713 69
Microsoft Windows 7 1780 61
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 56
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 55
Intel Core i - Cерия процессоров 418 53
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 44
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 40
Intel HD Graphics - графический процессор 98 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 34
Acer Aspire S - серия моноблоков 48 30
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 26
Intel Celeron - Серия процессоров 924 22
Microsoft Windows 2104 22
Linux OS 7669 22
Acer Iconia 93 21
Dell XPS - Серия ноутбуков 98 20
Nvidia GeForce GT 197 20
Microsoft Windows 2000 2856 20
Apple MacBook Pro 490 20
Microsoft Office 3247 20
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 19
Fujitsu LifeBook 166 19
Intel Core Celeron Sandy Bridge 125 18
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 112 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 17
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 51 17
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 108 17
AMD Radeon 187 16
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 15
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 15
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 14
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 14
Apple iPad 3663 13
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 213 13
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Исанин Антон 9365 4
Chou Jay - Чоу Джей 10 3
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 2
Низовский Григорий 37 2
Цыпляев Максим 35 1
Забанных Антон 12 1
Резников Олег 14 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Виноградова Наталья 51 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Stice Craig - Стайс Крейг 2 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Atwal Ranjit - Атвал Ранджит 7 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Вавилов Алексей 1 1
Изотов Андрей 4 1
Рудычева Наталья 89 1
Катаев Александр 39 1
Соколова Анастасия 9 1
Царева Екатерина 8 1
Прозоровский Василий 40 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 1
Чукарин Алексей 56 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 73 1
Li Zheng - Ли Чжэн 1 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Лебедев Артемий 94 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 88
Россия - РФ - Российская федерация 108428 55
Япония 10069 40
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 30
Китай - Тайвань 2115 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Германия - Берлин 635 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Азия - Азиатский регион 3803 9
Южная Корея - Республика 4394 8
Земля - планета Солнечной системы 7427 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Китай - Тайвань - Тайбэй 204 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Сатурн - Титан (спутник) 279 3
Таиланд - Королевство 671 3
Европа 12319 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 3
Сингапур - Республика 1574 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Европа Западная 1329 2
Америка Латинская 1413 2
Америка Северная 2650 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Ближний Восток 2549 2
Канада 3319 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 1
Южная Корея - Хвасон 8 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 1
Китай - Пекин - Beijing 870 1
Юпитер - планета Солнечной системы 529 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 68
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 38
Ergonomics - Эргономика 840 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 8
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Ctrl 69 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Физика - Physics - область естествознания 889 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Образование в России 460 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
"китайфон" 24 1
Латинский алфавит 33 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Open Space - Офис открытого типа 35 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 36
DigiTimes - Издание 1284 29
The Verge - Издание 482 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
Engadget - Блог о технологиях 411 3
SlashGear 134 3
Wikipedia - Википедия 413 2
ComputerWorld 139 2
Liliputing 33 2
Чудо техники 54 2
MacWorld 136 1
VideoCardz 23 1
The Oregonian 7 1
IDropNews 4 1
Neowin 45 1
PC Magazine - PCMag 77 1
Digital Trends - Издание 31 1
Wired - Издание 217 1
MacRumors 123 1
РИА Новости 766 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Tom’s Hardware 127 1
IDC - International Data Corporation 4671 9
Gartner - Гартнер 3301 8
IHS iSuppli 390 7
PCMark 104 6
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
Cinebench 24 2
NPD DisplaySearch 282 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
500 Startups 4742 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 15 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 15
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 4
Intel Developer Forum - IDF 250 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
CeBIT 454 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199878, в очереди разбора - 926251.
Создано именных указателей - 93538.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором

Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks

Показать еще

Наука

Шутка над беспилотными автомобилями выявила у машин серьезные проблемы

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября