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Белый Ветер Цифровой


04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 1
12.02.2014 Yota запустила LTE в восьми новых городах 1
25.12.2013 Yota начала оказывать услуги в 6 новых городах 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
15.03.2013 Ритейл не сможет существовать без ERP 1
15.02.2013 Полностью прозрачный смартфон едет в Россию. ФОТО 1
15.02.2013 Harman обрадовал российскую розницу переходом на прямые продажи 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
13.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Ноутбуки 1
11.02.2013 Хиты продаж 2012 года. Смартфоны 1
12.12.2012 Microsoft Dynamics AX 2012 доступна в России 1
12.12.2012 Лучшие смартфоны 2012 года по версии ZOOM.CNews 1
27.11.2012 Microsoft запускает продажи новой ERP-системы в России 1
23.11.2012 Бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» теперь можно обменивать на авиа и ж/д-билеты 1
02.10.2012 «Белый Ветер Цифровой» внедрил Microsoft Dynamics AX2012 3
12.07.2012 Обзор профессиональной камеры Canon 5D Mark III: такой полный кадр нам нужен 1
18.06.2012 Первый тест в России ультрабука ASUS UX32VD: выбор ZOOM.CNews 1
11.05.2012 Ноутбуки: хиты продаж апреля 2012 1
19.03.2012 Apple iPad 3: первый реальный тест в России 1
08.02.2012 Гендиректором «Белого ветра» стал сотрудник, вытянувший компанию из кризиса 1
12.12.2011 МТС начинает продажи брендированных телефонов в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой» 2
15.11.2011 Netgear объявила о доступности в России двух новых беспроводных маршрутизаторов 1
12.10.2011 На МТС и «Билайн» заведено дело из-за сговора по ценам на iPhone 1
03.10.2011 HP отказалась от дистрибуторов в работе с «Белым Ветром» 6
10.08.2011 Lenovo завела в России склад и хочет отказаться от услуг дистрибуторов 1
08.08.2011 Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в первом полугодии 2011 г. превысил 5 млрд руб. 4
25.07.2011 «Белый Ветер Цифровой» оснастил 10 своих магазинов электронными витринами 1
13.07.2011 Lexand обновил линейку GPS-навигаторов 1
13.05.2011 Белый iPhone 4 - в российских магазинах уже сегодня 1
07.04.2011 В Москве может открыться фирменный магазин Apple 1
24.03.2011 Оборот сети «Белый Ветер Цифровой» в 2010 г. достиг 10 млрд руб. 7
03.02.2011 Брак от Intel сильно подвел поставщиков ПК 1
20.01.2011 Дешевых российских планшетов становится все больше 1
15.12.2010 «Белый Ветер Цифровой» запустила приложение своего магазина для iPhone 1
10.12.2010 В Москве открылся первый постамат сети PickPoint 1
07.12.2010 «Белый Ветер Цифровой» открыла онлайн-магазины в Казахстане и Белоруссии 1

Публикаций - 114, упоминаний - 177

Белый Ветер Цифровой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7701 13
Microsoft Corporation 11077 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Samsung Electronics 5666 8
HP Inc. 2909 5
Intel Corporation 4175 5
Ланит ГК 1156 5
Lenovo Group 1636 4
IBM 3539 4
Oracle Corporation 3344 4
Acer Group 1363 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Sony 2362 3
Fujitsu 741 3
AMD - Advanced Micro Devices 1670 3
Ericsson 860 3
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 3
E-Ten Information Systems 71 3
SAP SE 3212 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 252 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Открытые технологии 205 2
Yota - Скартел 623 2
HP - Hewlett-Packard 887 2
Harman Kardon 165 2
Nikon 258 2
Canon 568 2
Nvidia Corp 2019 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
Toshiba Corporation 1090 2
Nokia Corporation 2434 2
Dell EMC 2400 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Netgear 163 1
Merlion Бюрократ 21 1
Highscreen 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 19
Евросеть 885 10
Связной ГК 878 9
Белый Ветер 54 5
Адамас - Ювелирный завод 56 5
Техносила 136 4
О’Кей - Сеть магазинов 60 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
KupiVip 75 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 3
re:Store 106 3
X5 Group 599 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 3
МДМ Банк 150 2
Sapato.ru 18 2
Visa International 1345 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Обувь России 27 1
Связной Логистика 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
TripAdvisor 33 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Sunlight - Санлайт 5 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Максимус 17 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Wildberries 128 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Федеральное казначейство России 766 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Правительство РФ 2203 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
Flash 474 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 2
Smartphone - Смартфон 773 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 2
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 136 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 9
Apple iPad 3263 8
Apple iPhone 4 700 5
Google Android 10751 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 3
Apple - App Store 2198 3
Apple iPhone 5 710 3
HTC Touch - серия смартфонов 28 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 49 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 2
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 34 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Corning Gorilla Glass 496 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iOS 5742 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Microsoft Office 1939 2
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 2
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
Google YouTube - Видеохостинг 1715 2
Intel Core Celeron Sandy Bridge 116 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Microsoft Office 2010 108 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Tango 23 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 321 1
Apple Keynote 43 1
Apple Numbers 42 1
Linux OS 4257 1
Сафронов Юрий 61 7
Адмиральский Сергей 38 4
Никитин Андрей 26 3
Кузьмин Алексей 36 3
Громов Иван 96 3
Ермолаев Артем 340 3
Катамадзе Анна 72 3
Гаттаров Руслан 117 3
Козырь Сергей 30 3
Гуральников Сергей 161 3
Сапельников Сергей 100 3
Генс Георгий 62 3
Михалев Александр 21 2
Закрепин Евгений 45 2
Сенаторов Михаил 32 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
Антонов Александр 73 2
Курило Андрей 35 2
Назипов Дмитрий 66 2
Рудычева Наталья 81 1
Поликарпов Иван 6 1
Еремеев Сергей 17 1
Разгуляев Валерий 18 1
Староверов Денис 14 1
Широков Алексей 15 1
Быстров Константин 19 1
Ивакин Роман 49 1
Bridger Bob - Бриджер Боб 1 1
Федечкин Эдуард 32 1
Садовенко Илья 60 1
Иванов Александр 71 1
Федулов Владислав 58 1
Захир Максим 19 1
Харитонов Александр 46 1
Танюхин Дмитрий 21 1
Сердюков Анатолий 54 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Татаринов Кирилл 31 1
Попов Алексей 313 1
Осипов Алексей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 6
Европа 3752 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Япония 2780 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Южная Корея - Республика 1459 3
Россия - Ярославль 404 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 2
Новая Зеландия 292 2
Канада 1301 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 49 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Чебоксары 156 1
Россия - Киров 245 1
Китай - Шанхай 244 1
Китай - Пекин 319 1
Россия - Пенза 253 1
Россия - Иркутск 465 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Курск 231 1
Россия - Тамбов 206 1
Россия - Брянск 216 1
Европа Западная 613 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Хабаровск 622 1
Россия - Липецк 257 1
Испания - Барселона 536 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Дед Мороз 58 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
РИА Новости 654 4
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Bloomberg 785 1
IDC - International Data Corporation 2718 2
CNews Analytics 1988 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
IHS iSuppli 274 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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