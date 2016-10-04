Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Белый Ветер Цифровой
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 177
Белый Ветер Цифровой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
|НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
|Сафронов Юрий 61 7
|Адмиральский Сергей 38 4
|Никитин Андрей 26 3
|Кузьмин Алексей 36 3
|Громов Иван 96 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Катамадзе Анна 72 3
|Гаттаров Руслан 117 3
|Козырь Сергей 30 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Сапельников Сергей 100 3
|Генс Георгий 62 3
|Михалев Александр 21 2
|Закрепин Евгений 45 2
|Сенаторов Михаил 32 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 2
|Антонов Александр 73 2
|Курило Андрей 35 2
|Назипов Дмитрий 66 2
|Рудычева Наталья 81 1
|Поликарпов Иван 6 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Староверов Денис 14 1
|Широков Алексей 15 1
|Быстров Константин 19 1
|Ивакин Роман 49 1
|Bridger Bob - Бриджер Боб 1 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Садовенко Илья 60 1
|Иванов Александр 71 1
|Федулов Владислав 58 1
|Захир Максим 19 1
|Харитонов Александр 46 1
|Танюхин Дмитрий 21 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Попов Алексей 313 1
|Осипов Алексей 12 1
|РИА Новости 654 4
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Bloomberg 785 1
|IDC - International Data Corporation 2718 2
|CNews Analytics 1988 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761069, в очереди разбора - 664758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761069, в очереди разбора - 664758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru