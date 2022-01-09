Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 73636
ИКТ 6881
Организации 4860
Ведомства 1308
Ассоциации 543
Технологии 2647
Системы 15449
Персоны 24907
География 1326
Статьи 898
Пресса 765
ИАА 541
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1090
Мероприятия 763

TRS TRRS Tip, Ring, Sleeve mini-jack Audio jack Аудиовыход



09.01.2022 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов 2
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 1
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
22.09.2021 Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi 1
21.09.2021 Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL 1
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 1
30.08.2021 Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP 1
19.08.2021 Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа 3
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото 2
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения 1
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 1
29.06.2021 Logitech G представляет новую игровую гарнитуру G335 1
24.06.2021 Обзор беспроводной системы Sennheiser EW-D: цифровая свобода 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
18.06.2021 Лучшие игровые ноутбуки: выбор ZOOM 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
26.05.2021 Huawei представляет в России умные весы Huawei Scale 3 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 2
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 1
23.04.2021 В России начали продавать первый за много лет смартфон Lenovo. Он дешевый и с огромной батареей 1
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L 1
13.04.2021 Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 1
23.03.2021 Canyon представила многопортовую док-станцию для MacBook. Фото 1
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
02.02.2021 Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж 1
22.01.2021 «Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок 1
21.01.2021 Nokia выпускает уникальный смартфон с огромным экраном за копейки 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
15.12.2020 Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи 1

Публикаций - 323, упоминаний - 338
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах

Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Показать еще

Наука

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022