Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TRS TRRS Tip, Ring, Sleeve mini-jack Audio jack Аудиовыход
Публикаций - 323, упоминаний - 338
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180060, в очереди разбора - 977957.
Создано именных указателей - 73636.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru