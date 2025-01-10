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Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую гарнитуру GR280 Sports. Универсальное устройство подойдет как для прослушивания музыки в высоком качестве, так и для многочасовой игры с минимальной задержкой звука. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Динамики в 50-мм и специальная лазерная обработка мембраны создают детализированный звук с глубокими басами. Частота воспроизведения находится в диапазоне 20 Гц - 20 кГц, чувствительность доходит до 105 дБ, импеданс – 16 Ом.

Играть можно даже в шумных местах: у гарнитуры предусмотрен складной всенаправленный микрофон. Передачу голоса обеспечивает шумоподавление, которое блокирует окружающие звуки до 42 дБ. Что бы ни происходило вокруг, собеседник будет слышать четкую речь в хорошем качестве. Частотный диапазон микрофона составляет 100 Гц - 10 кГц.

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Merlion
Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody

Новинка имеет три варианта подключения к устройствам. Bluetooth 5.3 подарит стабильное соединение без помех и прерываний. Беспроводное соединение 2,4 ГГц снижает задержку звука в восемь раз, а ресивер совместим как с разъемами Type-C, так и с USB-A благодаря специальному адаптеру. Рабочий диапазон – до 12 метров.

Для прослушивания музыки и игр в самом высоком качестве и с нулевой задержкой звука у GR280 Sports есть возможность прямого подключения к девайсам через 3,5 мм разъем. Провод на 150 см идет в комплекте.

У наушников облегченная конструкция, они весят 222 г. Адаптивное оголовье выполнено из мягкой ткани, а 3D-амбушюры — из сетчатой микрофибры, которая пропускает воздух.

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На корпусе располагаются клавиши регулировки громкости, воспроизведения и остановки звука, включения питания, выбора режима сопряжения, отключения микрофона и клавиша ответа на звонок.

Аккумулятор на 1050 мАч гарантирует до 45 часов беспрерывной работы гарнитуры. Заряжаются наушники быстро: всего 15 минут хватит на три часа воспроизведения, а для восполнения батареи до 100% достаточно двух часов.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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