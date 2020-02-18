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Sonera



18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 2
31.10.2017 Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов 3
03.10.2017 Совладелец «Мегафона» продал его акции на 22 миллиарда 3
14.06.2017 Совладелец «Мегафона» избавится от его акций на $500 млн 3
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 1
17.09.2015 TeliaSonera прощается с СНГ после коррупционного скандала 2
05.06.2013 Янне Тимонен назначен гендиректором финской «дочки» MTT 1
01.02.2013 Президент TeliaSonera ушел в отставку из-за связей с узбекской принцессой 1
20.07.2010 Чистая прибыль TeliaSonera во втором квартале 2010 г. увеличилась на 17% 1
29.05.2008 В Tele2 новый исполнительный директор 1
16.04.2008 France Telecom рассматривает возможность приобретения TeliaSonera 1
10.03.2008 Скандинавы нечаянно помогли турецким планам «Альфы» 1
24.01.2008 «Билайн» идет во Вьетнам без частот и людей 1
30.08.2007 «Квазар-Микро» стал партнером CosmoCom 1
13.06.2007 Президента TeliaSonera уволили за незнание русского 1
29.05.2006 История связи: как государство потеряло "Мегафон" 2
16.05.2006 Digita и Nokia подписали контракт на использование DVB-H 1
31.03.2006 Русские натравили шведов на TeliaSonera? 2
06.03.2006 "Мегафон" остался без главного финансиста 1
18.05.2005 "Брошенный" питерскими топ-менеджер оказался в "Альфе" 1
09.03.2005 Nokia запустила "живое" ТВ в мобильнике 1
09.12.2004 Правительство Финляндии продаст акции TeliaSonera на $1,8 млрд. 1
25.10.2004 Число абонентов "МегаФон-Москва" достигло 1,5 млн. 1
15.10.2004 "МегаФон" выплатил дивиденды по 1-му купону облигаций серии 02 1
16.09.2004 "МегаФон" ввел первый тариф с федеральной нумерацией 1
16.09.2004 Гендиректор "Мобиком-Центра" сложил полномочия 1
02.09.2004 "МегаФон Центр" начал тестирование конвергентного биллинга 1
01.09.2004 "Мегафон" открыл MMS-обмен с МТС на Северо-западе 1
25.08.2004 Siemens поставит "Мегафону" оборудование на €60 млн. 1
16.08.2004 "Мегафон" увеличил полугодовую выручку на $284 млн. 1
05.04.2004 В TeliaSonera назначен новый председатель совета директоров 2
29.03.2004 Председатель совета директоров TeliaSonera ушел в отставку 2
18.04.2003 Германия перепродаст 3G-лицензии 1
26.03.2003 "МегаФон" снижает тарифы на некоторые внутрисетевые звонки 1
18.03.2003 Voxtel требует пересмотреть лицензию "Молдтелекома" 1
14.03.2003 "МегаФон" подключил новые базовые станции 1
07.03.2003 "Молдтелеком" получил третью GSM-лицензию в Молдавии 1
03.03.2003 "МегаФон" открыл MMS-роуминг между московским и северо-западным регионами 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1

Публикаций - 49, упоминаний - 62

Sonera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5706 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6823 4
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 85 3
Telia Company 557 2
Turkcell 284 2
Fintur 46 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 196 2
Питерская группа связистов 153 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7785 2
Azercell Telekom 15 1
Квазар-Микро 126 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 91 1
Azerfon-Vodafone 3 1
Apple Inc - Эппл Рус 8896 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7308 1
Nokia Networks 65 1
AzInTelecom - Azerbaijan International Telecom 1 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 48 1
Cenay Group 2 1
Orange S.A. 645 1
Huawei 2946 1
Газпромбанк - ГПБ 742 1
3G - Стандарт мобильной связи 4400 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 417 1
Каримова Гульнара 89 2
Каримов Ислам 86 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Алиев Ильхам 7 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
Рейман Леонид 872 1
Швеция - Королевство 1142 8
Евразия 189 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10132 7
Россия - Российская федерация - РФ 70413 7
Финляндия - Финляндская Республика 1115 6
Непал - Федеративная Демократическая Республика 107 6
Таджикистан - Республика 555 6
Узбекистан - Республика 1048 5
Грузия 823 5
Казахстан - Республика 3407 4
Прибалтика - Балтия 871 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 601 4
Молдавия - Республика Молдова 562 4
Европа Северная - Скандинавия 345 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20588 3
Турция - Турецкая республика 1180 3
Латвия - Латвийская Республика 551 2
Эстония - Эстонская Республика 546 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22457 2
Нидерланды 1306 2
Финляндия - Оулу 16 1
Австрия - Вена 77 1
Камбоджа - Королевство 98 1
Великобритания - Виргинские Острова 157 1
Швейцария - Цюрих 143 1
Финляндия - Хельсинки 181 1
Люксембург Великое Герцогство 279 1
Финляндия - Тампере 17 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 613 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 997 1
Норвегия - Королевство 591 1
Дания - Королевство 555 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9857 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1137 1
Россия - СФО - Кемеровская область 590 1
Россия - СФО - Омская область 443 1
Испания - Королевство 1715 1
Украина 4610 1
Беларусь - Белоруссия 2603 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7992 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 892 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 6359 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2493 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961454, в очереди разбора - 864183.
Создано именных указателей - 47286.
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