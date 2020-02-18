Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Sonera
Публикаций - 49, упоминаний - 62
Sonera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 742 1
|3G - Стандарт мобильной связи 4400 1
|CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 417 1
|Каримова Гульнара 89 2
|Каримов Ислам 86 2
|Нигматуллин Тимур 12 2
|Алиев Ильхам 7 1
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 1
|Рейман Леонид 872 1
|EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 892 1
|EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961454, в очереди разбора - 864183.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 961454, в очереди разбора - 864183.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru