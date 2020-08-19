Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Siemens Communications
Публикаций - 42, упоминаний - 61
Siemens Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 1
|HeadHunter Group - HH Group 368 1
|Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 1
|СПАРК-Интерфакс 108 1
|Исмаилов Рашид 47 4
|Никифоров Николай 1127 3
|Носков Константин 203 3
|Кисляков Евгений 83 2
|Медведев Дмитрий 1476 2
|Козырев Алексей 271 2
|Калугин Сергей 165 2
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 32 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Бирюков Виктор 5 1
|Никитин Павел 1 1
|Бабенко Олег 1 1
|Крупнов Александр 19 1
|Алхазов Дмитрий 14 1
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 1
|Приходько Сергей 25 1
|Слободин Михаил 55 1
|Усманов Алишер 247 1
|Паршин Максим 147 1
|Черепенников Антон 52 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Войтенко Олег 24 1
|Торбахов Александр 54 1
|Иванов Олег 124 1
|Лацанич Василь 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898244, в очереди разбора - 801400.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 898244, в очереди разбора - 801400.
Создано именных указателей - 46932.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru