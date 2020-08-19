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Siemens Communications



19.08.2020 Президентом «Билайна» стал бывший замминистра связи 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
31.08.2018 Экс-замглавы Минкомсвязи возглавил Nokia в России 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1
14.01.2013 В Минкомсвязи назначен директор департамента, владеющий 7 иностранными языками 1
14.01.2013 Рашид Исмаилов назначен директором департамента международного сотрудничества Минкомсвязи России 1
21.04.2008 УЦ «Эврика» обновляет предложение по обучению Microsoft Windows Vista и Microsoft Exchange 2007 1
15.03.2007 Скандал не нарушил планов Nokia и Siemens 1
03.10.2006 Сеть четвертого поколения будет называться NGMN 1
22.09.2006 Siemens представляет новую версию HiPath 3000 1
22.09.2006 Siemens представил новую версию IP-системы реального времени 1
29.08.2006 Объявлены руководители структурных подразделений Nokia Siemens Networks 9
21.08.2006 Siemens выпускает на рынок два новых беспроводных модуля 1
05.07.2006 Siemens построит NGN-сеть для "Волга-Телекома" 2
03.07.2006 Siemens построит в Литве сеть 3G 1
23.06.2006 Nokia и Siemens представили руководителей Nokia Siemens Networks 1
19.06.2006 Nokia и Siemens объединились 1
02.06.2006 Siemens представил новую версию решения операторского центра HiPath ProCenter 1
01.06.2006 VON 2006: IP-телефонии пора повзрослеть 1
23.05.2006 Siemens вложит $172 млн. в развитие китайских операторов 1
19.04.2006 Siemens покончит с телекомом 1
27.03.2006 Siemens присоединяется к SAP Global Security 1
15.03.2006 Siemens расширяет линейку HiPath SIcurity DirX 1
10.03.2006 Siemens создаст драйвера для Windows Mobile 2
09.03.2006 CeBIT: Siemens представил новые решения в области связи 2
02.03.2006 Siemens представила новую версию IP-системы реального времени HiPath 4000 1
27.02.2006 Siemens и "Сибирьтелеком" запустят первую в Сибири коммерческую сеть NGN 1
20.09.2005 Siemens верит в телевизор больше, чем в ПК 2
07.06.2005 Siemens представил новые решения для операторских центров 1
03.06.2005 Siemens открыл центр разработки в Питере 1
03.06.2005 Siemens открывает центр по разработке ПО в Санкт-Петербурге 2
03.06.2005 Siemens C75: недорогой телефон с камерой 1
18.05.2005 Siemens построит 3G-сеть для венгерской Vodafone 2
13.05.2005 Siemens и "Скай Линк" продемонстрировали мультимедийные услуги 1
03.05.2005 Российские налоги – фактор риска "голубых фишек" 1
29.04.2005 Siemens поставит МТС оборудование на $265 млн. 2
08.04.2005 Siemens приобретает разработчика ПО Myrio 1
06.04.2005 "МегаФон" увеличил контракт с Siemens до €200 млн. 2
04.04.2005 Темп музыки в телефоне можно регулировать с помощью шага 1
25.03.2005 Ericsson и Siemens успешно протестировали взаимодействие оборудования push-to-talk 2

Публикаций - 42, упоминаний - 61

Siemens Communications упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Networks 60 6
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 69 5
Huawei 2860 4
Nokia Siemens Network Russia 4 4
Nokia Corporation 3232 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6352 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7182 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7287 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 2
CBOSS 58 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Шторм Технологии 6 1
Siemens AG - Сименс Россия 1039 1
Nokia Siemens Networks 200 1
Мотив - Екатеринбург-2000 118 1
МФИ Софт 114 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 291 1
Telegram Group 706 1
Ericsson 1055 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 597 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5291 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4439 1
HeadHunter Group - HH Group 368 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6301 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1779 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 110 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 16 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 244 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1040 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 81 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8308 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 146 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 96 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 534 1
СПАРК-Интерфакс 108 1
Исмаилов Рашид 47 4
Никифоров Николай 1127 3
Носков Константин 203 3
Кисляков Евгений 83 2
Медведев Дмитрий 1476 2
Козырев Алексей 271 2
Калугин Сергей 165 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 32 1
Шмулевич Марк 79 1
Бирюков Виктор 5 1
Никитин Павел 1 1
Бабенко Олег 1 1
Крупнов Александр 19 1
Алхазов Дмитрий 14 1
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 1
Приходько Сергей 25 1
Слободин Михаил 55 1
Усманов Алишер 247 1
Паршин Максим 147 1
Черепенников Антон 52 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Войтенко Олег 24 1
Торбахов Александр 54 1
Иванов Олег 124 1
Лацанич Василь 92 1
Прибалтика - Балтия 786 8
Армения - Республика 784 6
Беларусь - Белоруссия 2430 6
Россия - Российская федерация - РФ 66331 6
Европа Северная - Скандинавия 315 6
Украина 4221 6
Турция - Турецкая республика 1102 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9449 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20846 3
Финляндия - Финляндская Республика 989 3
Германия - Федеративная Республика 4606 2
Франция - Французская Республика 2691 2
Испания - Королевство 1539 2
Эстония - Эстонская Республика 505 1
Германия - Берлин 402 1
Германия - Бавария - Мюнхен 207 1
Австрия - Австрийская Республика 638 1
Латинская Америка 844 1
Венгрия 384 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 705 1
Латвия - Латвийская Республика 525 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 873 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9211 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5360 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 158 1
Азербайджан - Баку 87 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 909 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 564 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1369 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2414 1
Европа Восточная 2091 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1741 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 95 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4840 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 4
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 41 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 898244, в очереди разбора - 801400.
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