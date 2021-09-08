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SAP HANA
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Резидентная реляционная СУБД
SAP In-Memory Appliance


08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP 3
22.06.2021 HPE расширяет возможности HPE GreenLake 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
20.05.2021 Облачный провайдер «Т1 Cloud» предоставил хостинг SAP HANA для Тele2 3
13.04.2021 Lenovo предлагает возможности для преобразования ЦОДа в рамках концепции «от периферии к облаку» 3
24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком 1
16.03.2021 Amcor объединил бизнес-приложения с облаком Orange Business Services 3
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 1
04.02.2021 Atos объявлена официальным партнером RISE with SAP 2
04.02.2021 SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений 4
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 3
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 2
24.12.2020 Центр корпоративных решений реализует комплексную стратегию роста с помощью HPE GreenLake 1
10.12.2020 SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform 2
07.12.2020 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP 1
01.12.2020 HPE объявила о начале продаж сервера HPE Superdome Flex 280 в России 1
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 3
23.11.2020 HPE и Wipro предоставят сервисы «ИТ как услуга» на базе HPE GreenLake 1
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 2
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
27.10.2020 Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake 1
25.10.2020 HPE обновляет тренды: от «облаков» к EaaS/ХaaS 1
25.10.2020 Как превратить собственные данные в клиентские сервисы 1
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 1
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака 2
09.10.2020 «Металлоинвест» и JSA Group реализовали проект по обеспечению дополнительной отказоустойчивости своей цифровой платформы 1
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур 3
14.09.2020 Как уменьшить сроки развертывания и сократить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC 1
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов 1
06.08.2020 Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч 2
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA 4
27.07.2020 SUSE планирует 3-кратный рост бизнеса за три года 1
13.07.2020 Андрей Солуковцев, IBM: Многие российские компании цифровизировались за считанные недели 1
01.07.2020 Linux из облака: для чего нужен и как использовать 1
30.06.2020 Можно ли снизить затраты на ЦОД, управляя им удаленно 1
26.06.2020 В России появилась демо-площадка для тестирования решений Cisco 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1

Публикаций - 408, упоминаний - 1209

SAP HANA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3208 320
SAP CIS - САП СНГ 753 96
Oracle Corporation 3333 51
IBM 3530 37
VMware 1829 34
Microsoft Corporation 11039 28
Hitachi 466 28
Intel Corporation 4158 27
Fujitsu 740 27
HDS - Hitachi Data Systems 288 25
Dell EMC 2393 17
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
Huawei 2727 16
HP Inc. 2901 15
3728 15
Инфосистемы Джет 675 14
SUSE 167 14
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 14
Cisco Systems 2037 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
Google LLC 7135 11
Amazon Inc - Amazon.com 1469 10
Red Hat 665 9
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 9
Facebook 3765 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 8
Крок 1219 8
NetApp 485 7
Teradata 166 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
OpenText 160 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 6
HEC 20 6
Lenovo Group 1636 6
Veeam Software 250 6
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 15
Северсталь ПАО 204 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 7
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Аэрофлот 492 6
X5 Group 599 4
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 4
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 4
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 4
Алроса АК 81 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Норникель - Норильский никель 177 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 3
Почта Банк 289 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 3
Газпром нефть 380 3
РусГидро ПАО 129 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
ВТБ24 583 3
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
Почта России ПАО 1570 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
BMW 248 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Черкизово ГК 73 2
Uber Technologies 258 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Открытие ФК 538 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 71 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Федеральное казначейство России 766 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Счётная палата РФ 460 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Правительство Нижегородской области 28 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 109
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 39
Big Data - Большие данные 1136 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 25
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 22
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 11
Kubernetes 307 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 9
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 8
ИТ-аутсорсинг 670 8
OpenStack 347 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 5
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 5
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 5
DevOps - Development и Operations 296 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
High-End - высочайший («элитный») класс техники 165 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 61
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 45
Microsoft SQL Server 790 29
SAP Business Suite 65 25
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 23
Apache Hadoop 339 20
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 20
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 20
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 19
SAP SuccessFactors 110 17
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 17
SAP Fiori 40 17
Intel x86 - Архитектура процессора 991 16
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 15
SAP Business One - SAP B1 57 14
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 14
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 14
Linux OS 4249 14
Microsoft Azure 1171 13
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 32 13
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 13
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 12
AWS - Amazon Web Services 568 12
SAP Ariba 71 12
IBM DB2 148 12
Hitachi UCP HC - Hitachi Unified Compute Platform HC 24 12
Hitachi UCP Advisor - Hitachi Unified Compute Platform Advisor 18 11
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 10
HPE GreenLake 41 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 9
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 64 9
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 9
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 8 8
IBM Power Systems - Серия серверов 130 8
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 8
Microsoft Office 1926 8
Java - Язык программирования 1169 7
SAP Mobile Platform 28 7
SAP NetWeaver 62 7
Шепелявый Дмитрий 50 23
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 15
Парменова Наталия 62 14
Юрьев Илья 45 10
Дергилёв Никита 40 9
Горяйнов Андрей 44 8
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 7
Гонтарев Павел 69 6
Богачев Игорь 172 5
Гоц Роман 24 5
White Keith - Уайт Кит 5 5
Яхина Ирина 40 4
Гимранов Ринат 56 4
Филатов Андрей 99 4
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 3
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
Главчев Владимир 17 3
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
Армяков Дмитрий 10 3
Биветски Андрей 14 3
Смирнова Людмила 9 3
Бондарь Юрий 11 3
Орехов Вячеслав 41 3
Скоробогатов Александр 5 3
Шарак Андрей 42 3
Андреев Максим 29 3
Красюков Дмитрий 43 3
Ханин Александр 42 3
Поляков Александр 47 3
Леонтович Алексей 31 3
Постолатий Виталий 20 3
Чимиричкина Мария 30 3
Кравченко Константин 65 2
Блинов Михаил 73 2
Скачков Юрий 50 2
Шеховцов Юрий 33 2
Сергеев Сергей 63 2
Богданов Кирилл 91 2
Мартынов Алексей 7 2
Савельев Виталий 36 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 163
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 24
Германия - Федеративная Республика 3618 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 14
Восточная Европа 1674 12
Европа 3736 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 6
Ближний Восток 1471 6
Нидерланды 971 5
Казахстан - Республика 2622 5
Австралия - Австралийский Союз 1121 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Австрия - Австрийская Республика 525 5
Индия - Республика 2165 5
Япония 2771 5
Северная Америка 1407 5
Финляндия - Финляндская Республика 815 4
Земля - планета Солнечной системы 858 4
Африка 1486 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Россия - Калининград 659 3
США - Нью-Йорк 1088 3
Россия - Владивосток 864 3
Канада 1295 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Испания - Королевство 1250 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 3
Азия - Азиатский регион 1512 3
Испания - Барселона 533 3
Польша - Республика 824 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
США - Калифорния 972 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 95 1
Бизнес-акселератор 31 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
Сборная Германии по футболу 6 1
ящик Пандоры 31 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
MOOCs - Massive Open Online Courses - Массовые открытые онлайн-курсы 7 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Русский язык 976 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Forbes - Форбс 441 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
Business Insider 182 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
IDG - International Data Group 20 1
Fortune 94 1
IDC - International Data Corporation 2711 25
Gartner 2189 20
Fortune Global 500 160 6
CNews Analytics 1988 5
Forrester Research 385 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Constellation Research 5 1
ActualTech Media 1 1
Allied Market Research 13 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
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SAP Sports and Entertainment 1 1
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