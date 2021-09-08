Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP HANA
High-Performance Analytic Appliance
Резидентная реляционная СУБД
SAP In-Memory Appliance
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 408, упоминаний - 1209
SAP HANA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шепелявый Дмитрий 50 23
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 15
|Парменова Наталия 62 14
|Юрьев Илья 45 10
|Дергилёв Никита 40 9
|Горяйнов Андрей 44 8
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 7
|Гонтарев Павел 69 6
|Богачев Игорь 172 5
|Гоц Роман 24 5
|White Keith - Уайт Кит 5 5
|Яхина Ирина 40 4
|Гимранов Ринат 56 4
|Филатов Андрей 99 4
|Plattner Hasso - Платтнер Хассо 4 3
|Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 3
|Главчев Владимир 17 3
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 3
|Армяков Дмитрий 10 3
|Биветски Андрей 14 3
|Смирнова Людмила 9 3
|Бондарь Юрий 11 3
|Орехов Вячеслав 41 3
|Скоробогатов Александр 5 3
|Шарак Андрей 42 3
|Андреев Максим 29 3
|Красюков Дмитрий 43 3
|Ханин Александр 42 3
|Поляков Александр 47 3
|Леонтович Алексей 31 3
|Постолатий Виталий 20 3
|Чимиричкина Мария 30 3
|Кравченко Константин 65 2
|Блинов Михаил 73 2
|Скачков Юрий 50 2
|Шеховцов Юрий 33 2
|Сергеев Сергей 63 2
|Богданов Кирилл 91 2
|Мартынов Алексей 7 2
|Савельев Виталий 36 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758298, в очереди разбора - 661988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758298, в очереди разбора - 661988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru