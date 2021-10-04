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RGB
red, green, blue
Аддитивная цветовая модель


04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 1
22.09.2021 Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
26.07.2021 Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото 1
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
02.06.2021 Huawei анонсирует серию мониторов MateView 1
02.06.2021 ViewSonic представляет новые игровые мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex 1
02.06.2021 XPG выпустит в продажу новые модули оперативной памяти DDR5 в III квартале 2021 года 1
20.05.2021 HP представила новый игровой бренд и обновленное портфолио геймерских решений. Цены 1
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 1
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото 1
20.02.2021 Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь? 1
22.01.2021 Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу 1
13.01.2021 Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото 2
27.12.2020 Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки 2
19.11.2020 Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM 1
03.11.2020 Новая линейка игровой периферии и комплектующих от Adata XPG приходит в Россию в октябре 1
03.11.2020 Asus представляет видеокарты серий ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 1
02.11.2020 HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast 1
30.10.2020 Inno3D: новые видеокарты серии Inno3D GeForce RTX 3070 2
28.10.2020 HyperX выпускает ультралегкую геймерскую мышь Pulsefire Haste 2
23.10.2020 Acer выпустила новые игровые мониторы серий Predator и Nitro. Цены. Фото 1
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 1
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black 4
28.09.2020 Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion 1
21.09.2020 В России стартовали продажи новых игровых смартфонов nubia Red Magic 5Gs. Цены 1
20.08.2020 Новые киберспортивные мыши A4 Bloody X5 Pro и A4 Bloody X5 Max 1
10.08.2020 Acer представила в России новые ноутбуки для геймеров Nitro 5 1
27.07.2020 ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию 1
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen 1
04.06.2020 В Китае начались продажи полностью отечественной памяти DDR4 1
03.06.2020 HP представила новые игровые устройства 1
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 1
14.01.2020 Viewsonic представил новые игровые мониторы линейки Elite с поддержкой G-Sync 4
25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM 2
24.12.2019 Лучшие ноутбуки для игр и продуктивной работы: выбор ZOOM 1
28.11.2019 Acer представила в России механизированное геймерское кресло Predator Thronos. Цена 5

Публикаций - 146, упоминаний - 207

RGB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2019 37
Acer Group 1363 14
Samsung Electronics 5666 9
Intel Corporation 4175 8
AMD - Advanced Micro Devices 1670 8
Apple Inc - Эппл Рус 7701 7
Lenovo Group 1636 6
Google LLC 7148 6
Xiaomi 904 4
Bang&Olufsen 81 3
HP Inc. 2909 3
Kingston Technology 91 2
Harman Kardon 165 2
Viewsonic 128 2
Lenovo Motorola 1004 2
Adata Technology 52 2
Omron 22 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 2
Microsoft Corporation 11077 2
Nikon 258 1
Thermaltake 7 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
Konica Minolta Business Solutions Russia 36 1
Blur Busters 1 1
Inno3D 2 1
AOC 67 1
ASBIS - АСБИС 59 1
Apacer Technology Inc 13 1
Loongson Technology 17 1
Prology 39 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
Zhaoxin 9 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Western Digital Corporation - WDC 311 1
Qualcomm Technologies 1002 1
LG Electronics 1847 1
Razer 45 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Ак Барс Банк 173 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
СКБ-банк 86 1
EPIC Telecom Invest 69 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 56
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 42
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 41
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 22
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 15
DDR - Double data rate 1068 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 11
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 10
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 7
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 7
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 5
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 211 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 4
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 3
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 3
USB Type-C - USB-C 901 3
USB Type-A - USB-A 148 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 3
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 92 2
Nvidia GeForce GTX 2062 41
Nvidia G-Sync 96 22
Google Android 10751 18
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 18
Microsoft Windows 10 6635 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 13
Acer PredatorSense 17 11
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 10
Corning Gorilla Glass 496 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 9
Acer Predator 60 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 7
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 6
Intel Core - Семейство процессоров 863 6
Dell Alienware 69 5
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 18 5
Acer Predator Orion - серия игровых ПК 13 5
HP Omen - Серия ноутбков 22 5
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 5
Acer CoolBoost 17 5
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 15 5
Acer Predator X - Серия мониторов 14 5
Adata XPG SPECTRIX D - модули памяти 4 4
Acer Killer Doubleshot Pro - Сетевой адаптер 11 4
Apple iOS 5742 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Acer AeroBlade 3D 17 4
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 3
Acer TrueHarmony 22 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Huawei P - Серия смартфонов 72 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 3
Adata XPG SPECTRIX - модули памяти 19 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
Apple macOS 925 3
ViewSonic XG - серия игровых мониторов 5 3
Acer Nitro - Серия ноутбуков 35 3
Lin James - Лин Джеймс 14 2
Фролов Александр 26 2
Rejhon Mark - Рейхон Марк 1 1
Минасян Карине 91 1
Пазин Александр 1 1
Дремин Александр 2 1
Анохина Полина 3 1
Галямов Эдуард 5 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Соловьева Мария 4 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 5 1
Царева Екатерина 8 1
Ванькевич Андрей 2 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Япония 2780 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Европа 3752 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Северная Америка 1411 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 404 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Китай - Пекин 319 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Русский язык 982 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 12
Tom’s Hardware 86 1
WCCFTech - Издание 32 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760558, в очереди разбора - 664248.
Создано именных указателей - 46354.
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