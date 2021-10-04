Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RGB
red, green, blue
Аддитивная цветовая модель
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Публикаций - 146, упоминаний - 207
RGB упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 12
|Tom’s Hardware 86 1
|WCCFTech - Издание 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760558, в очереди разбора - 664248.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760558, в очереди разбора - 664248.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru