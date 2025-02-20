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Nvidia DGX SuperPOD



20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 1
19.11.2024 ITGlobal.com запускает услугу аренды суперкомпьютера на базе Nvidia SuperPOD 1
19.03.2024 Nvidia выпустила революционный ИИ-суперчип для моделей машинного обучения с триллионами параметров 1
16.11.2022 Два студента «на коленке» собрали суперкомпьютер размерами с ПК 2
25.01.2022 Meta сотрудничает с Nvidia в области создании мощного суперкомпьютера для ИИ 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 2
28.06.2021 МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 2
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 2
13.04.2021 Nvidia анонсировала проекты в сфере здравоохранения 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 2

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Nvidia DGX SuperPOD и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3510 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 3
Amazon Inc - Amazon.com 3011 3
Microsoft Corporation 24667 3
Supermicro 109 3
Broadcom - VMware 2374 2
Dell EMC 5036 2
Alibaba Group 425 2
Lenovo Group 2297 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 2
Fujitsu 2042 2
HP - Hewlett-Packard 3625 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 2
Google LLC 11825 2
Ampere Computing 50 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 94 2
Cisco Systems 5122 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
Intel Corporation 12218 1
HP Inc. 5692 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Sharp Corporation 1041 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 62 1
Gigabyte Technology 367 1
Equinix 44 1
МТС Центр искусственного интеллекта 6 1
Meta Platforms 64 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Tencent 159 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
Oracle Corporation 6707 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 1
OpenAI 232 1
BMW Group 448 2
Lockheed Martin 759 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Siemens Energy 4 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1628 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 5
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3063 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 677 3
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2192 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1040 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 2
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
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