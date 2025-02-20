Nvidia DGX SuperPOD
Nvidia DGX SuperPOD и организации, системы, технологии, персоны:
|BMW Group 448 2
|Lockheed Martin 759 2
|Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
|AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
|Siemens Energy 4 1
|Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 3
|Ханин Александр 49 1
|Buck Ian - Бак Йэн 11 1
|Blackwell David - Блэквелл Дэвид 1 1
|Свидерский Евгений 27 1
|Tom’s Hardware 402 1
|The Verge - Издание 560 1
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