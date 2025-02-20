Nvidia DGX SuperPOD

Meta сотрудничает с Nvidia в области создании мощного суперкомпьютера для ИИ 1

МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 2

Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 1

Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 2