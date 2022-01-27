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NTA Network traffic analysis Системы анализа трафика Мониторинг трафика



27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете 1
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS 1
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies 1
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции 2
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
10.03.2021 Positive Technologies: в каждой компании обнаружено вредоносное ПО и нарушения регламентов кибербезопасности 2
29.01.2021 Выручка Positive Technologies по итогам 2020 года выросла на 55% 2
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 3
17.12.2020 «Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите 1
26.11.2020 Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак 1
13.11.2020 Вышла новая версия системы глубокого анализа трафика технологических сетей PT ISIM 1
11.11.2020 Positive Technologies: Более 60% специалистов по ИБ против шифрования трафика в ущерб прозрачности сети 4
20.10.2020 Как выстроить процесс управления уязвимостями 1
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика 2
08.09.2020 Кибергруппировка Winnti атаковала разработчиков софта по всему миру 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
06.08.2020 Positive Technologies и Oreol Security представили совместное решение для защиты АСУ ТП 1
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 1
30.06.2020 Фонд Минкомсвязи выбрал 12 ИТ-проектов, чтобы раздать им 720 миллионов 1
23.06.2020 Positive Technologies назвала главные технологические тренды развития SIEM-систем в ближайшие три года 1
30.04.2020 Positive Technologies: 80% сотрудников российских компаний используют домашние ПК для удаленной работы 1
02.04.2020 Алексей Данилин, Positive Technologies: Хакеры больше сфокусированы на продаже киберуслуг, чем на быстром выводе денег 1
26.03.2020 Как адаптировать ИБ-системы компании к удаленной работе сотрудников 3
18.03.2020 Positive Technologies: в 2019 году 60% кибератак имели целенаправленный характер 1
04.03.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на интернет вещей 1
13.02.2020 «Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
10.02.2020 Positive Technologies: сети 97% компаний содержат следы возможной компрометации 2
20.01.2020 Positive Technologies вошла в число участников программы Microsoft Active Protections 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак 1
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры 5
27.11.2019 Состав идеального SOC 4
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 3
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 3
16.10.2019 Fujitsu запускает новую платформу для ускорения использования больших данных в автомобилестроении 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 1
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 1

Публикаций - 80, упоминаний - 105

NTA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 572 13
Microsoft Corporation 22329 4
Гарда Технологии 50 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 393 3
Cisco Systems 4706 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 195 2
Check Point Software Technologies 692 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 55 2
Equinix 39 1
Winnti - Хакерская группировка 9 1
TaskMasters - Хакерская группировка 3 1
Код Безопасности 426 1
ESG - Enterprise Strategy Group 136 1
Nortel Networks 1287 1
Газинформсервис - ГИС 58 1
Специальные технологии 57 1
Trend Micro 566 1
Palo Alto Networks 111 1
TeamViewer 84 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1164 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 23 1
RedSys - РедСис 70 1
Ponemon Institute 81 1
Splunk 40 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3859 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 321 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2324 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8264 1
Intel Corporation 11167 1
Dell Technologies - Dell Computer 930 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 152 1
Mitsubishi Electric 300 1
Telegram Group 750 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 705 1
АТАК - сеть магазинов 2277 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5131 1
Уралкалий ПАО 84 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
Абсолют Банк 115 1
Ростовводоканал 1 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 124 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2201 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1746 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2315 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2673 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 560 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3297 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 331 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9969 49
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3315 25
Сервер - Серверные платформы 7909 22
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3171 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 24123 15
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2120 14
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1563 10
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 191 9
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 251 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4503 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2502 7
Website - Вебсайт 6975 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3073 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7133 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1839 6
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 317 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1911 5
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 282 5
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 167 4
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 190 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9564 4
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 49 4
Threat Hunting - Охота за угрозами 24 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1850 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2059 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2087 4
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 537 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 162 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1768 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4878 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39884 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 270 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9632 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2065 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 195 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4615 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6132 2
Фишинг - Phishing 486 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 126 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1541 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 30 8
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1039 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 45 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 169 4
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 109 3
Microsoft PowerView 12 3
Гарда Монитор - Система сетевой безопасности 12 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 80 3
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 30 2
Microsoft Windows 10 11385 2
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 26 2
Microsoft Exchange 1199 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 38 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 33 2
Гарда БД 30 2
Depositphotos - фотобанк 316 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 193 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 88 1
ЭОС Дело СЭД 2996 1
Ростелеком - Национальный Киберполигон 14 1
DCSync 1 1
Cisco VPN 8 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 30 1
InfoTeCS - ViPNet IDS 16 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - KUMA 1 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 16 1
OpenVPN 42 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 52 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 124 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2626 1
Google Cloud Platform - GCP 235 1
AWS - Amazon Web Services 638 1
Microsoft Azure 1257 1
Гарда Предприятие - DLP-система 18 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 138 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1213 1
Казанькова Наталия 4 3
Данилин Алексей 17 2
Осипов Сергей 27 1
Павлов Алексей 10 1
Кулаков Павел 14 1
Александров Антон 10 1
Сухов Алексей 8 1
Нашивочников Николай 2 1
Мурашов Николай 9 1
Симис Борис 14 1
Филиппов Максим 41 1
Зиненко Ольга 10 1
Ляпунов Игорь 65 1
Андреев Алексей 17 1
Гончаров Павел 1 1
Фефелов Владислав 11 1
Кувшинов Денис 4 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Лунгу Максим 1 1
Тархов Андрей 6 1
Булгаков Алексей 3 1
Лукацкий Алексей 89 1
Касперский Евгений 290 1
Россия - Российская федерация - РФ 105725 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45227 3
Европа Восточная 2904 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13057 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12437 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1294 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 989 1
Того - Тоголезская Республика 26874 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
Монголия 259 1
Европа Западная 1326 1
Италия - Рим 195 1
Россия - УФО - Свердловская область 1094 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13267 1
Великобритания - Лондон 2014 1
Азия - Азиатский регион 3735 1
Европа 11283 1
Южная Корея - Республика 4105 1
Бразилия - Федеративная Республика 1933 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1338 1
Германия - Федеративная Республика 8599 1
Индия - Республика 4222 1
Беларусь - Белоруссия 3445 1
Япония 9779 1
Слепые зоны 20 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3581 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 13446 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 139 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 307 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2413 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 217 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 315 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5673 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 67 1
Мошенничество - Махинации 1546 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13776 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3842 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9891 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2591 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1977 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 2
Forbes - Форбс 585 1
Gartner 3291 5
SANS Institute 81 3
OWASP Top - Open Web Application Security Project 48 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
IDC - International Data Corporation 4624 1
Forrester Research 802 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 1
Defcon 39 1
Kaspersky ON AIR 1 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 25 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 561 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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