Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NTA Network traffic analysis Системы анализа трафика Мониторинг трафика
Публикаций - 80, упоминаний - 105
NTA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казанькова Наталия 4 3
|Данилин Алексей 17 2
|Осипов Сергей 27 1
|Павлов Алексей 10 1
|Кулаков Павел 14 1
|Александров Антон 10 1
|Сухов Алексей 8 1
|Нашивочников Николай 2 1
|Мурашов Николай 9 1
|Симис Борис 14 1
|Филиппов Максим 41 1
|Зиненко Ольга 10 1
|Ляпунов Игорь 65 1
|Андреев Алексей 17 1
|Гончаров Павел 1 1
|Фефелов Владислав 11 1
|Кувшинов Денис 4 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 1
|Талеб Нассим Николас 1 1
|Лунгу Максим 1 1
|Тархов Андрей 6 1
|Булгаков Алексей 3 1
|Лукацкий Алексей 89 1
|Касперский Евгений 290 1
|NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178751, в очереди разбора - 979792.
Создано именных указателей - 72667.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178751, в очереди разбора - 979792.
Создано именных указателей - 72667.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru