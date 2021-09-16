Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KVM
Kernel-based Virtual Machine
Программное решение виртуализации в Linux
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 156, упоминаний - 282
KVM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Karidis George - Каридис Джордж 10 3
|Путин Владимир 1824 2
|Хала Илья 21 2
|Коробов Максим 5 2
|Наумов Евгений 25 2
|Коробов Евгений 22 2
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 2
|Смирнов Павел 35 2
|Щепилов Евгений 35 2
|Кобец Алексей 4 2
|Королюк Алексей 86 2
|Гришанова Ирина 25 2
|Грин Диана 9 1
|Колесников Юрий 9 1
|Комышов Сергей 1 1
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 1
|Ходюков Игорь 2 1
|Wolf Chris - Вульф Крис 1 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Theis Christoph - Тис Кристоф 1 1
|Носенко Артем 3 1
|Степанов Антон 56 1
|Коновалов Олег 11 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Железнов Видия 4 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Gillis Tom - Джиллис Том 4 1
|Пальников Павел 2 1
|Безруков Валерий 10 1
|Барашов Андрей 3 1
|Ерин Сергей 14 1
|Антонов Андрей 16 1
|Маляревский Павел 3 1
|Поздняков Павел 19 1
|Козьмин Алексей 1 1
|Октавиан Танас 1 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Рейман Леонид 411 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Володкович Вячеслав 30 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
|VMworld 27 1
|IBM Systems Forum 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru