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KVM
Kernel-based Virtual Machine
Программное решение виртуализации в Linux


16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой 1
20.07.2021 «Сбклауд» запустила управление облаком через Telegram 1
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение 1
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 1
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1
01.06.2021 Почему цифровые двойники становятся мэйнстримом в энергетике 1
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
17.03.2021 «Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
25.12.2020 СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия 1
09.12.2020 AOC представила сверхширокий монитор Agon AG493UCX. Цена. Фото 2
28.10.2020 HostVM запустила демоцентр для ознакомления с решениями виртуализации 1
30.09.2020 Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.09.2020 В облаке MakeCloud появились новые возможности для управления ресурсами и финансами 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 2
04.09.2020 ПО Aerodisk vAIR зарегистрировано в «Роспатенте» 1
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 1
05.08.2020 «Сила» и «Тионикс» завершили тестирование совместного программно-аппаратного комплекса 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
23.07.2020 Облачные решения российского разработчика Tionix Holding будут поддерживать cервера на базе процессора KunPeng компании Huawei 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0 1
07.07.2020 Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами 8
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами 6
23.06.2020 AOC назвали мировым лидером в сегменте игровых мониторов по итогам первого квартала 2020 года 1
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi 4
26.05.2020 AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены 1
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены 46
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 5
09.04.2020 Виртуализация Hyper-V: что это такое, цены, сравнение. Подробный обзор 5

Публикаций - 156, упоминаний - 282

KVM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 32
VMware 1829 25
Cisco Systems 2040 13
IBM 3539 10
Red Hat 665 9
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 9
Dell EMC 2400 8
Nvidia Corp 2019 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 8
SAP SE 3212 7
Крок 1219 6
iTeco - Ай-Теко 717 6
Acronis - Акронис 364 6
Huawei 2730 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
3738 5
SBCloud - СБКлауд 31 5
Citrix Systems 571 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Google LLC 7148 5
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 4
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет 45 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Lenovo Group 1636 4
Nutanix 70 4
Samsung Electronics 5666 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
G-Core Labs 64 3
AOC 67 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Tionix - Тионикс 48 3
Сервионика - Servionica 164 3
Oracle Corporation 3344 3
Philips 711 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Selectel - Селектел 137 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Сбербанк страхование 47 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
eBay Inc 529 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
DST Global 165 1
РесурсТранс 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Правительство РФ 2203 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве - Московское УФАС 7 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Linux Foundation 157 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
OpenStack 347 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 17
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 11
Kubernetes 307 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 4
USB Type-C - USB-C 901 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 4
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 26 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 4
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 3
Linux OS 4257 41
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 32
Microsoft Windows 10 6635 26
Microsoft Azure 1171 14
AWS - Amazon Web Services 568 13
Docker - Платформа распределённых приложений 146 13
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 9
VMware vSphere 281 8
Intel x86 - Архитектура процессора 992 8
Nvidia GeForce GTX 2062 8
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 8
VMware ESXi 142 7
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 7
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 6
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 6
Microsoft Exchange 681 5
Google Cloud Platform - GCP 194 5
Red Hat Virtualization Suite - RHV 12 5
Apple macOS 925 5
Java - Язык программирования 1176 5
OpenNebula 12 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 4
Virtuozzo Storage 9 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 4
Linux - Debian GNU 272 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 4
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 4
Microsoft SQL Server 793 4
Microsoft Windows 853 4
VMware VeloCloud 10 3
Inoventica invGUARD 14 3
SQL - Язык программирования 433 3
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 3
Citrix XenServer 86 3
Karidis George - Каридис Джордж 10 3
Путин Владимир 1824 2
Хала Илья 21 2
Коробов Максим 5 2
Наумов Евгений 25 2
Коробов Евгений 22 2
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 2
Смирнов Павел 35 2
Щепилов Евгений 35 2
Кобец Алексей 4 2
Королюк Алексей 86 2
Гришанова Ирина 25 2
Грин Диана 9 1
Колесников Юрий 9 1
Комышов Сергей 1 1
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 1
Ходюков Игорь 2 1
Wolf Chris - Вульф Крис 1 1
Андрюхин Олег 1 1
Theis Christoph - Тис Кристоф 1 1
Носенко Артем 3 1
Степанов Антон 56 1
Коновалов Олег 11 1
Бородин Геннадий 4 1
Железнов Видия 4 1
Чижиков Михаил 7 1
Gillis Tom - Джиллис Том 4 1
Пальников Павел 2 1
Безруков Валерий 10 1
Барашов Андрей 3 1
Ерин Сергей 14 1
Антонов Андрей 16 1
Маляревский Павел 3 1
Поздняков Павел 19 1
Козьмин Алексей 1 1
Октавиан Танас 1 1
Кушнир Леонид 16 1
Рейман Леонид 411 1
Самойлов Юрий 55 1
Володкович Вячеслав 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Европа 3752 4
Россия - Смоленск 234 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Великобритания - Кембридж 69 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Восточная Европа 1678 2
Армения - Республика 688 2
Франция - Париж 370 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Новороссийск 140 1
США - Сан-Хосе 109 1
Швеция - Стокгольм 160 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Тверская область 248 1
Куба - Республика 75 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - Ярославль 404 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Украина 3365 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Севастополь 420 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Польша - Варшава 36 1
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Америка 460 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Whitebox 3 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Пиратство - Авторское право 206 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
VMworld 27 1
IBM Systems Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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