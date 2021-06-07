Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CLI
Command Line Interface
Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 43
CLI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gartner 2197 3
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru