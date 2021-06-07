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Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки)


07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 1
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО 1
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
12.05.2020 Zyxel Networks выпустила обновление SD-WAN OS 2
02.04.2020 Процессоры AMD EPYC второго поколения используются в серверах IBM Cloud 2
01.04.2020 «Инфосистемы Джет» представили технологии для работы с гибридными облаками 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
13.03.2019 ADVA представила новую открытую SDN-платформу FSP3000 OLS 1
24.10.2018 2Test поставила коммутаторы транспортной серии для системы мониторинга на водном транспорте «Мортеха» 1
19.10.2018 SD-WAN: интеллектуальная сеть и безопасность для облачных приложений 1
25.06.2018 «Армо-Системы» представила новые промышленные управляемые коммутаторы с пропускной способностью 128 Гбит/с 1
20.06.2018 2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier 1
19.04.2018 Solar Security выпустила новую версию inCode с расширенной поддержкой безопасной разработки приложений 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
29.11.2017 Zyxel представила гигабитный коммутатор Layer-3 с оптическими портами 2
25.10.2017 2TEST помогла внедрить видеонаблюдение в новом грузовом терминале аэропорта Шереметьево 1
21.03.2017 В 300 продуктах Cisco подтвердились критические уязвимости, о которых написал WikiLeaks 1
24.11.2016 Coriant представил платформу Groove G30 для транспортных сетей в ЦОДах и облаках 1
20.09.2016 Реализация современных центров обработки данных с помощью гипермасштабируемых сетей 1
11.06.2016 Brocade vEPC 1
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред 1
16.10.2015 VMware оптимизировала свою платформу управления гибридными «облаками» 1
12.10.2015 Lantech выпустил управляемый промышленный коммутатор с 16 HiPoE-портами и поддержкой стандарта ITU G.8032 1
16.07.2014 Ericsson: Операторы не хотят ждать запуска новых услуг годами 1
18.03.2014 TP-Link выпустил Smart-коммутатор с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 комбинированными разъемами SFP 1
28.10.2013 Решение Inline Technologies для энергетики рекомендовано к массовому использованию 1
03.04.2013 Netgear представил новую серию управляемых коммутаторов для СМБ 1
30.01.2013 Вышла новая версия Oracle VM 1
28.11.2012 Обзор стационарного телефона iDECT Eclipse by Voxtel 1
27.07.2012 Westermo выпустила компактный высокоскоростной удлинитель Ethernet 1
13.07.2012 Эксперт: покупка Watch4Net позволит EMC предложить комплексное моновендорное решение по управлению ИТ-ресурсами 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1
18.05.2012 D-Link расширил линейку управляемых коммутаторов серии DES-3200-xx 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 1
30.11.2010 TP-Link представила управляемый коммутатор TL-SL5428E с поддержкой Gigabit Ethernet 1
06.07.2010 WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса 1
28.10.2009 Allied Telesis представила новый гигабитный коммутатор с поддержкой PoE 1
26.03.2007 Storus представил платформу интеллектуальных сервисов хранения данных 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

CLI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 190 5
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 3
TP-Link 158 2
VMware 1830 2
Cisco Systems 2056 2
Microsoft Corporation 11168 2
Dell EMC 2419 2
Google LLC 7177 2
OLS - Original Live Systems 6 2
Brocade Communications Systems 143 2
ZyXEL Communications 169 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Lantech Communications Global 4 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Westermo 4 1
Riverbed Technology 103 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Tionix - Тионикс 48 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Comptek - Комптек 53 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Netgear 165 1
Citrix Systems 571 1
Zyxel Networks Intelligence Cloud Center 1 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 4 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
Allied Telesis 76 1
Morpheus Data 2 1
ПрофиМодуль 2 1
Coriant 12 1
Rainbow Security 56 1
WatchGuard Technologies 36 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
IBM 3557 1
Telegram Group 702 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Selectel - Селектел 137 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 12
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 9
PoE - Power over Ethernet 278 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 7
Web Interface - Веб-интерфейс 178 7
Gigabit Ethernet 362 6
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 6
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 5
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 4
IPv4 - Internet Protocol version 4 134 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 4
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 20 4
RMON - Remote Network MONitoring - протокол дистанционного мониторинга компьютерных сетей 19 4
Port Security - функция коммутатора 15 4
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 212 3
DevOps - Development и Operations 297 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 3
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 32 3
MLD Snooping - Multicast Listener Query 10 3
ERPS - Ethernet Ring Protection Switching 10 3
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
OpenStack 347 2
Microsoft Windows 10 6676 5
D-Link LBD - Loopback Detection 21 5
Linux OS 4276 4
Microsoft Azure 1171 4
AWS - Amazon Web Services 569 4
Microsoft Skype 1477 3
Apple macOS 934 3
D-Link ISM VLAN 7 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 3
Red Hat Ansible 57 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync 21 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Ред ОС 239 2
Google Go - Golang - Язык программирования 20 1
Tionix Cloud Platform 10 1
Cisco IE - Cisco Industrial Ethernet - серия коммутаторов 1 1
Tionix VDI Security 5 1
VMware vCenter 87 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 1
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 1
VMware vRealize Operations 25 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 119 1
Cisco Discovery Protocol - CDP 1 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
VMware vCloud Suite 24 1
VMware vRealize Suite 28 1
Microsoft Azure Resource Manager 4 1
VMware vRealize Automation 19 1
Zyxel SD-WAN Pack License 2 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
IBM Cloud Infrastructure Services 2 1
VMware vCloud Air Network 34 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 1
Brocade VCM - Brocade Virtual Core for Mobile 2 1
Бургов Владимир 9 2
Morkel Paul - Моркель Пол 1 1
Голованов Леонид 5 1
Марова Юлия 10 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 2 1
Lin Inchen - Лин Инчен 3 1
Langbridge Johnathan - Лэнгбридж Джонатан 1 1
Тяпаев Денис 9 1
Медведев Вячеслав 16 1
Kennelly Jerry M. - Кеннелли Джерри М. 5 1
Тришина Мария 2 1
Чаплинская Светлана 6 1
Петров Антон 11 1
Акиндинов Дмитрий 5 1
Мельников Александр 63 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Иванов Сергей 173 1
Чернов Даниил 49 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Канада 1311 2
Европа 3788 2
Северная Америка 1416 1
Канада - Монреаль 30 1
Европа Западная 618 1
США - Кремниевая долина 399 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Япония 2811 1
Южная Африка 159 1
Россия - Рязань 356 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Индия - Республика 2181 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Человеческий фактор 127 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 12 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Русский язык 1000 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
WikiLeaks 106 1
Gartner 2197 3
IDC - International Data Corporation 2729 1
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
iF Design Awards 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770320, в очереди разбора - 674002.
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