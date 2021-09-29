Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aerodisk
Аэродиск НИЦ
Научно-исследовательский центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 103
Aerodisk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 3
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|Володкович Вячеслав 30 16
|Матвеева Татьяна 83 2
|Бартенева Мария 23 2
|Истомин Владимир 2 2
|Минаков Артем 2 2
|Клейменова Елена 3 2
|Климов Иван 10 2
|Соловьев Сергей 25 2
|Изумрудов Олег 16 2
|Буланов Константин 3 2
|Степнов Александр 2 2
|Печенин Алексей 12 2
|Аникин Леонид 45 2
|Иванов Борис 49 2
|Гревцев Александр 28 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Рудычева Наталья 81 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Дьяков Петр 9 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Инютин Николай 1 1
|Шмид Александр 18 1
|Зубков Александр 6 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Калюжный Игорь 24 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Александров Николай 2 1
|Чулапов Александр 1 1
|Гуреев Сергей 1 1
|Лебедев Михаил 38 1
|Козырев Алексей 270 1
|Козлов Александр 54 1
|Колмыков Александр 8 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770265, в очереди разбора - 673947.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770265, в очереди разбора - 673947.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru