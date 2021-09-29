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Aerodisk
Аэродиск НИЦ
Научно-исследовательский центр


29.09.2021 СХД Aerodisk Engine интегрированы со средствами доверенной загрузки «Аккорд» 1
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 2
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 3
05.08.2021 Новые критерии «российскости» сказались на продажах СХД Huawei в России 1
16.07.2021 «Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК 3
14.07.2021 Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска» 2
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
17.06.2021 «Аэродиск» и «Тринити» помогли развернуть ИТ-инфраструктуру в Детской поликлинике города Пушкина 3
09.06.2021 «Аэродиск» импортозаместил хранение данных в «Дорогах России» 1
04.06.2021 «Аэродиск» предоставляет бесплатный доступ к системе виртуализации «Аэродиск АИСТ» 1
27.04.2021 «Аэродиск» импортозаместил свою почту с помощью российского решения CommuniGate Pro 3
26.04.2021 «Аэродиск» научит работать с отечественным гипервизором 3
23.03.2021 «Аэродиск» запускает бесплатное обучение работе с российскими технологиями 5
05.03.2021 «Рикор» выпустила СХД с активными бэкплейнами на чипах Broadcom 1
16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте 3
03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции 4
15.01.2021 Решения «Аэродиска» включены в реестр отечественного ПО 1
13.01.2021 «Аэродиск» получила лицензию ФСТЭК 2
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1
22.12.2020 Итоги года «Аэродиск»: двукратный рост и 44 центра поддержки по всей России 3
27.11.2020 «Аэродиск» представила новую версию гиперконвергентной системы vAIR и гипервизора «АИСТ» 5
13.10.2020 «Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений 2
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
01.10.2020 ГКМП и «Аэродиск» будут развивать российские технологии в военно-космической отрасли 3
28.09.2020 Тестирование СХД на Intel и на «Эльбрусах» выявило неожиданные плюсы российских процессоров 4
04.09.2020 ПО Aerodisk vAIR зарегистрировано в «Роспатенте» 4
02.09.2020 «Аэродиск» представила две типовые конфигурации СХД Engine N2 1
12.08.2020 RRC анонсирует RRC Innovation Lab 1
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП» 3
14.05.2020 «НИЦ Аэродиск» стал резидентом «Сколково» 7
20.04.2020 СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП» 1
13.04.2020 «Аэродиск» усилил сервисную поддержку на всей территории России 4
07.04.2020 «Аэродиск» и «Рестрком» оптимизировали ИТ-инфраструктуру института «Гидропроект» 4
01.04.2020 «Аэродиск» и «Рикор» создают новую систему хранения данных 2
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
19.03.2020 «Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных 5
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 2
19.02.2020 Российские производители технологий для СХД объединились в консорциум 1
23.10.2019 Представлен отчет IDC по российскому рынку гиперконвергентной инфраструктуры 1

Публикаций - 44, упоминаний - 103

Aerodisk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базальт СПО 206 6
Норси-Транс (НТ) 49 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Intel Corporation 4204 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Элемент ГК - Elementec 49 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
IBM 3557 2
RRC 67 2
Samsung Electronics 5730 2
Т8 НТЦ 58 2
Ланит ГК 1160 2
Рестрком 2 2
AMD - Advanced Micro Devices 1686 2
Diasoft - Диасофт 354 2
HP Inc. 2937 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 90 2
Телеком-защита 48 2
Cisco Systems 2056 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Teradata 166 1
Rus.Support - Рус.Саппорт 2 1
ICL ГК 69 1
Extreme Networks 37 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
АйТи 753 1
Рикор ИМТ 5 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Itelon - Ителон 4 1
Brocade Communications Systems 143 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Netris - Нетрис 46 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ 11 1
Baum - Баум НПО 7 1
IBS Platformix - СИЛА 6 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Роснефть РН-информ 32 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РусГидро ПАО 129 2
Сухой - Авиационный холдинг 65 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
ЕС-лизинг 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 3
Правительство РФ 2208 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 5
DDR - Double data rate 1077 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 215 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
BMC - Baseboard Management Controller 46 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
FBP - Filtered Back Projection - в компьютерной томографии преобразование Радона - интегральное преобразование функции 1 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
Big Data - Большие данные 1136 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 11
Aerodisk vAIR 15 9
Aerodisk АИСТ 14 7
Aerodisk Восток СХД 17 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 4
АПК БГ - Безопасный город 42 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 3
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 3
Linux OS 4276 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Microsoft Exchange 684 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Microsoft Lync 272 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Diasoft Legacy Renovation 4 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 3 1
Netris CCTV 2 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Dell EMC VNX 32 1
Brocade ADX 1 1
Apple iOS 5742 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 856 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Skype 1477 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
Microsoft SQL Server 798 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Володкович Вячеслав 30 16
Матвеева Татьяна 83 2
Бартенева Мария 23 2
Истомин Владимир 2 2
Минаков Артем 2 2
Клейменова Елена 3 2
Климов Иван 10 2
Соловьев Сергей 25 2
Изумрудов Олег 16 2
Буланов Константин 3 2
Степнов Александр 2 2
Печенин Алексей 12 2
Аникин Леонид 45 2
Иванов Борис 49 2
Гревцев Александр 28 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Новодворский Алексей 95 2
Рудычева Наталья 81 1
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 17 1
Сиваков Руслан 4 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Инютин Николай 1 1
Шмид Александр 18 1
Зубков Александр 6 1
Арлазаров Владимир 118 1
Калюжный Игорь 24 1
Четвернин Алексей 651 1
Щербаков Сергей 14 1
Александров Николай 2 1
Чулапов Александр 1 1
Гуреев Сергей 1 1
Лебедев Михаил 38 1
Козырев Алексей 270 1
Козлов Александр 54 1
Колмыков Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Арктика 141 1
Россия - Арзамас 57 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
CNews Analytics 1991 1
РАН - Российская академия наук 317 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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