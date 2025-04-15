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Smart Technologies Aquarius Aerodisk Engine AQ


Компания «Аэродиск», производитель систем хранения данных и виртуализации, сообщил в 2024 году о выпуске нового продукта - системы хранения данных начального уровня ENGINE AQ Лайт на базе аппаратной платформы «Аквариус». ENGINE AQ Лайт имеет четыре базовые конфигурации: две гибридные (AQL08 /AQL18) и две all-flash (AQL19/AQL38), с четырьмя опциями расширения для гибридных и двумя для all-flash конфигураций СХД.


15.04.2025 «Аэродиск» улучшил масштабируемость СХД начального уровня «Engine AQ Лайт» 1
26.11.2024 Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» и системы виртуализации zVirt 3
12.09.2024 СХД Aerodisk Engine AQ440 вошел в реестр доверенных решений Минпромторга 2
08.08.2024 «Аэродиск» представила первую версию ролевой модели в ПО для управления СХД 1
31.07.2024 Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux 1
11.06.2024 «Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт» 1
28.03.2024 «Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise 5
26.03.2024 «Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса» 5

Публикаций - 8, упоминаний - 19

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 4
Orion soft - Орион софт - 131 2
SAS Institute 982 2
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 9 1
Broadcom - VMware 2396 1
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Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 947 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
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