«Аэродиск» представляет новую СХД в сегменте upper mid-range — Engine AQ 470

Компания «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представляет новую систему хранения данных Engine AQ 470. Новая модель расширяет линейку Engine AQ и ориентирована на задачи, требующие повышенной производительности, масштабируемости и гибкости ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Engine AQ 470 развивает архитектурные принципы модели Engine AQ 460, сохраняя единый программный базис и совместимость в рамках экосистемы, предлагая более высокий уровень производительности и расширяемости за счет обновленной аппаратной платформы.

Система относится к классу upper mid-range и закрывает задачи, которые ранее требовали перехода на более дорогие решения. Engine AQ 470 предназначена для крупных корпоративных заказчиков — банков, ритейла, государственных организаций и компаний с высоконагруженными ИТ-системами: виртуальными средами, СУБД, ERP и другими критичными задачами.

Ключевые особенности Engine AQ 470

– Повышенная производительность: использование более производительных процессоров с большим числом ядер и увеличенного объема кэш-памяти (до 4 ТБ) обеспечивает прирост производительности до ~30% по сравнению с предыдущими моделями.

– NVMe end-to-end: использование NVMe накопителей и поддержка NVMe oF (TCP) подключения.

– Расширяемость: до четырех полок и 96 NVMe-накопителей.

– Масштабируемая коммутация: система поддерживает широкий набор интерфейсов подключения, включая Ethernet до 100 Гбит/с и Fibre Channel 32G, а также предоставляет расширенные возможности по наращиванию портовой емкости.

– Отказоустойчивая архитектура: двухконтроллерная схема Active-Active, поддержка репликации, метрокластера и механизмов защиты данных обеспечивают непрерывность работы критичных систем.

– Интеллектуальная работа с данными: встроенные механизмы дедупликации и компрессии позволяют оптимизировать использование ресурсов хранения.

– Гибкость интеграции: поддержка блочных и файловых протоколов (iSCSI, FC, NVMe-oF, NFS, SMB), интеграция с популярными ОС, гипервизорами и системами мониторинга.

Отличительная особенность Engine AQ 470 — архитектура с выделенными контроллерами без встроенной дисковой корзины. Это повышает производительность и эффективность охлаждения, а также позволяет масштабировать емкость через внешние полки, не меняя контроллеры.

Заказчикам уже доступно тестирование решения как на собственной инфраструктуре, так и с использованием демонстрационного фонда оборудования.

«В Engine AQ 470 мы усилили все ключевые характеристики, что позволяет закрывать более широкий спектр задач, близкий к уровню high-end сегмента. На решение имеет смысл обратить внимание заказчикам с высокими требованиями к непрерывности бизнеса и объему рабочих нагрузок, в том числе в перспективе появления high-end продуктов. Адаптация upper mid-range системы даст полное представление об особенностях интерфейса, возможностях и паттернах работы с нашими СХД на перспективу интеграции в свой ландшафт следующих, более продвинутых моделей», — отметил Роман Козлов, руководитель управления системной архитектуры и развития продуктов компании «Аэродиск».

«В Engine AQ 470 мы сделали акцент на архитектуре и возможностях масштабирования. Разделение контроллеров и дисковой подсистемы, расширенные опции по подключению и поддержка современных типов накопителей позволяют гибко наращивать производительность системы по мере роста нагрузки и адаптировать ее под разные сценарии. В результате заказчики получают инструмент, который можно точно настроить под свои задачи и эффективно использовать в долгосрочной перспективе», — отметил Роман Харыбин, директор департамента по развитию систем хранения данных компании «Аквариус».