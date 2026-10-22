СХД «Аэродиск Engine AQ 470» включена в реестр Минпромторга России

Компания «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, сообщила о включении системы хранения данных «Аэродиск Engine AQ 470» в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Получение реестровой записи позволяет заказчикам «Аэродиска» использовать Engine AQ 470 в проектах, предусматривающих подтверждение российского происхождения, с выполнением требований к закупкам отечественной продукции.

Система хранения данных «Аэродиск Engine AQ 470» относится к сегменту upper mid-range и ориентирована на высоконагруженные корпоративные системы, включая виртуальные среды, СУБД и ERP. Решение использует архитектуру NVMe end-to-end с поддержкой NVMe-oF (TCP), предусматривает установку до 96 NVMe-накопителей и поддерживает интерфейсы Ethernet до 100 Гбит/с и Fibre Channel 32G. Двухконтроллерная архитектура Active-Active, поддержка репликации и метрокластера обеспечивают возможности для построения отказо- и катастрофоустойчивой инфраструктуры хранения данных.

Включение Engine AQ 470 в реестр продолжает работу «Аэродиска» по последовательному обновлению продуктовых линеек и повышению степени локализации оборудования. В частности, новые решения, запланированные к выводу на рынок в 2027 г., проектируются с учетом возможных корректировок требований к российскому происхождению ИТ-решений.

«Для наших заказчиков реестровая запись Engine AQ 470 — прежде всего, возможность перейти от тестирования и подготовки проектов к закупке и внедрению системы. Интерес к решению сформировался еще до завершения регистрационных процедур, и теперь снято формальное ограничение для его участия в закупках с требованиями к российскому оборудованию. При этом мы уже работаем над следующим поколением продуктов, закладывая в них более высокую степень локализации. Наша задача — не просто соответствовать действующим требованиям, но и заранее готовиться к их дальнейшему развитию», — сказал Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск».

«Включение Engine AQ 470 в реестр Минпромторга России — закономерный этап в реализации нашей стратегии по локализации. Заказчики получают решение, которое сочетает технологическую зрелость и широкие возможности защиты данных с подтвержденным соответствием требованиям к российской промышленной продукции», – отметил Смбат Саакян, директор бизнес-юнита «Системы хранения данных» компании «Аквариус».