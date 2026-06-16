Разделы

ПО Софт Техника
|

«Аэродиск» выпустил обновление ПО «Восток» 6.1 для СХД «Аэродиск Engine AQ 460»

Компания «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представила новую версию программного обеспечения «Восток» 6.1 для систем хранения данных «Аэродиск Engine AQ 460». Обновление направлено на повышение отказоустойчивости, стабильности и управляемости системы, а также расширяет возможности мониторинга производительности и работы с крупными инфраструктурными конфигурациями. Об этом CNews сообщили представитеди компании «Аэродиск».

Одним из ключевых изменений релиза стал новый модуль управления задачами. В системе реализована единая очередь задач для двух контроллеров и асинхронная обработка пользовательских операций. Все действия фиксируются в журнале с временными отметками и с указанием учетной записи пользователя, поддерживается ручная отмена незавершенных задач. Дополнительно реализована система уведомлений и журналирования событий.

В новой версии расширены возможности работы с пулами DDP. Система поддерживает до 1000 LUN в режиме Multipath iSCSI, что позволяет эффективнее использовать СХД в масштабных инфраструктурных сценариях.

Обновлен блок мониторинга производительности. В ПО интегрирован модуль Grafana с преднастроенными дашбордами для визуализации ключевых показателей. Пользователи могут отслеживать производительность на уровне дисков, портов и контроллеров, хранить данные мониторинга до 12 месяцев, а также экспортировать статистику в формате CSV.

Также доступна для использования новая версия драйвера OpenStack Cinder 1.5. В драйвер добавлена поддержка механизма обновления, реализована работа с протоколами Fibre Channel и iSCSI, включая режим Multipath. Поддерживаются обязательные функции драйвера в соответствии с матрицей OpenStack для модуля Cinder.

В релизе расширены возможности системы уведомлений и интеграции с Zabbix. Выполнена адаптация шаблонов Zabbix 6/7 под SNMP trap, добавлена расшифровка SNMP walk, SNMP trap и системных OID, включая отображение текстов ошибок. Реализована отправка уведомлений при превышении пороговых значений метрик производительности. Также в разделе Fibre Channel появился сбор и отображение данных об ошибках на портах в режиме реального времени.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Отдельное внимание разработчики уделили работе с большим количеством подключенных хостов. В новой версии поддерживается до 64 таргетов и до 2000 томов с маппингом, при этом сохраняется стабильный уровень производительности при операциях с LUN и изменениях конфигурации инфраструктуры.

Дополнительно в системе появилась отказоустойчивая подсистема логирования. Журналы разделены на системные и пользовательские, а для их просмотра реализована панель быстрого доступа.

«Новая версия «Восток» 6.1 ориентирована на сценарии эксплуатации СХД в нагруженных корпоративных инфраструктурах. В обновлении мы сделали акцент на масштабируемости, прозрачности работы системы и развитии инструментов мониторинга и диагностики», — отметил Роман Козлов, руководитель управления системной архитектуры и развития продуктов компании «Аэродиск».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее

В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще