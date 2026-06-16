«Аэродиск» выпустил обновление ПО «Восток» 6.1 для СХД «Аэродиск Engine AQ 460»

Компания «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус»), российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представила новую версию программного обеспечения «Восток» 6.1 для систем хранения данных «Аэродиск Engine AQ 460». Обновление направлено на повышение отказоустойчивости, стабильности и управляемости системы, а также расширяет возможности мониторинга производительности и работы с крупными инфраструктурными конфигурациями. Об этом CNews сообщили представитеди компании «Аэродиск».

Одним из ключевых изменений релиза стал новый модуль управления задачами. В системе реализована единая очередь задач для двух контроллеров и асинхронная обработка пользовательских операций. Все действия фиксируются в журнале с временными отметками и с указанием учетной записи пользователя, поддерживается ручная отмена незавершенных задач. Дополнительно реализована система уведомлений и журналирования событий.

В новой версии расширены возможности работы с пулами DDP. Система поддерживает до 1000 LUN в режиме Multipath iSCSI, что позволяет эффективнее использовать СХД в масштабных инфраструктурных сценариях.

Обновлен блок мониторинга производительности. В ПО интегрирован модуль Grafana с преднастроенными дашбордами для визуализации ключевых показателей. Пользователи могут отслеживать производительность на уровне дисков, портов и контроллеров, хранить данные мониторинга до 12 месяцев, а также экспортировать статистику в формате CSV.

Также доступна для использования новая версия драйвера OpenStack Cinder 1.5. В драйвер добавлена поддержка механизма обновления, реализована работа с протоколами Fibre Channel и iSCSI, включая режим Multipath. Поддерживаются обязательные функции драйвера в соответствии с матрицей OpenStack для модуля Cinder.

В релизе расширены возможности системы уведомлений и интеграции с Zabbix. Выполнена адаптация шаблонов Zabbix 6/7 под SNMP trap, добавлена расшифровка SNMP walk, SNMP trap и системных OID, включая отображение текстов ошибок. Реализована отправка уведомлений при превышении пороговых значений метрик производительности. Также в разделе Fibre Channel появился сбор и отображение данных об ошибках на портах в режиме реального времени.

Отдельное внимание разработчики уделили работе с большим количеством подключенных хостов. В новой версии поддерживается до 64 таргетов и до 2000 томов с маппингом, при этом сохраняется стабильный уровень производительности при операциях с LUN и изменениях конфигурации инфраструктуры.

Дополнительно в системе появилась отказоустойчивая подсистема логирования. Журналы разделены на системные и пользовательские, а для их просмотра реализована панель быстрого доступа.

«Новая версия «Восток» 6.1 ориентирована на сценарии эксплуатации СХД в нагруженных корпоративных инфраструктурах. В обновлении мы сделали акцент на масштабируемости, прозрачности работы системы и развитии инструментов мониторинга и диагностики», — отметил Роман Козлов, руководитель управления системной архитектуры и развития продуктов компании «Аэродиск».