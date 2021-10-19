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Чёрная пятница (распродажи)


19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
12.05.2021 Lamoda ускорила рост бизнеса в 1 квартале 2021 года 1
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 1
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace 1
15.12.2020 «Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику 1
30.11.2020 «Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы» 5
25.11.2020 Легендарный бренд Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с рекордной батареей и объявил о своей независимости. Видео 1
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» 2
23.11.2020 «Яндекс.Маркет» выяснил, какие покупки россияне откладывают на «черную пятницу» 5
20.11.2020 В «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовала «Черная пятница» 4
18.11.2020 «Яндекс.Маркет» снизит комиссию для новых партнеров до 1 рубля 1
18.11.2020 ВТБ предупреждает об активизации мошенников перед «черной пятницей» 1
16.11.2020 «Яндекс.Маркет» снизил комиссию для новых партнеров до 1 рубля 1
10.11.2020 Kubernetes становится доступной технологией даже для небольших компаний 1
16.10.2020 «Яндекс.Маркет» назвал популярные у россиян наушники 1
10.09.2020 «Яндекс.Маркет»: россияне стали больше тратить на приставки и игры для консолей 1
02.09.2020 «Яндекс.Маркет» представил рейтинг самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников 1
10.02.2020 «Лаборатория Касперского»: в предновогодний период доля финансового фишинга по всему миру выросла на 9,5% 1
17.01.2020 «Яндекс.Маркет» назвал самый популярный смартфон 2019 года 1
29.11.2019 Почта России и Itsumo запустили онлайн-магазин для продажи японских товаров 1
29.11.2019 App Annie: во время «Черной пятницы» россияне предпочли приложение Aliexpress 2
29.11.2019 Исследование Mail.ru Group: перед Новым годом рекламодатели на треть увеличивают затраты на продвижение 1
28.11.2019 В России стартуют продажи смартфонов Motorola moto g8 plus 1
28.11.2019 Black Friday в REG.RU: скидки на все базовые продукты 3
28.11.2019 «Лаборатория Касперского»: в преддверии «черной пятницы» фишеры стали в два раза чаще атаковать российские интернет-магазины 1
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле 1
07.11.2019 «Яндекс.Маркет» представил инструменты для выгодных покупок в «чёрную пятницу» 3
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 1
24.04.2019 B2B-телефония растет благодаря интересу со стороны финтеха и digital-индустрии 1
05.03.2019 Продажи мобильных устройств в салонах «Ростелекома» выросли в 15 раз 1
27.12.2018 Исследование Pandao: на какие товары россияне тратили деньги в уходящем году 1
27.12.2018 Исследование Pandao: на какие товары россияне тратили деньги в уходящем году 1
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys 1
07.12.2018 Хакеры нацелились на праздники 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
23.11.2018 Интернет-магазины в «черную пятницу» подняли цены вместо того, чтобы снизить. Опрос 8
20.11.2018 «Лаборатория Касперского»: любители онлайн-шопинга – в зоне риска в преддверии «черной пятницы» 1
06.09.2018 Исследование GfK: глобальные продажи аудиоустройств составили 4,5 миллиарда евро 1
31.07.2018 Samsung объявила о росте операционной прибыли на 6% 1

Публикаций - 69, упоминаний - 98

Чёрная пятница (распродажи) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 8
Apple Inc - Эппл Рус 7724 8
Samsung Electronics 5702 7
Xiaomi 904 7
Lenovo Group 1639 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Microsoft Corporation 11127 2
Ситилинк - Citilink 190 2
OPPO Electronics 222 1
Newegg 11 1
3761 1
IBM 3551 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Voximplant - Фастком 15 1
Samsung System LSI 18 1
Sennheiser 33 1
Canyon 18 1
Polaroid 28 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Acronis - Акронис 364 1
Ланит ГК 1159 1
Ланит Омни 17 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
EA - Electronic Arts 913 1
Google LLC 7161 1
Flant - Флант 1 1
Rockstar Games 201 1
Deppa 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
Huawei 2732 1
Qualcomm Technologies 1003 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 1
AliExpress 275 3
Wildberries 128 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Joom - маркетплейс 13 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Ticketmaster 5 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
Связной ГК 883 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
Pandao 21 1
British Airways - British Midland International 39 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Avito - Авито 171 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Kubernetes 307 1
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 23 1
B2S - Business to service - Бизнес для сервисных компаний 4 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
3D-печать 135 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Google Android 10751 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 4
Яндекс.Маркет 439 3
Apple iPhone 7 246 3
Apple iOS 5742 3
OnePlus - Серия смартфонов 90 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 1
Microsoft Exchange 683 1
Huawei Honor 8 - Серия смартфонов 27 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ASUS TUF Gaming FX - Серия игровых ноутбуков 10 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 3 1
Kubernetes Dashboard 1 1
Cyanogen Mod 48 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 1
Apple iPad Pro 226 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Samsung Galaxy Note 558 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 1
Klijnsma Yonathan - Клинсма Йонатан 1 1
Гальперин Александр 4 1
Слуцкий Александр 7 1
Успенский Александр 7 1
Рощин Алексей 7 1
Малюгин Владимир 24 1
Спиридонов Александр 35 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 3 1
Столяров Дмитрий 4 1
Шурупов Дмитрий 1 1
Баталов Александр 2 1
Bittner Mike - Биттнер Майк 1 1
Коробов Евгений 22 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 1
Лия Левинбук 2 1
Ильин Денис 4 1
Заикина Мария 13 1
Barnes Paul - Барнс Пол 3 1
Замыцкий Михаил 6 1
Романюк Александр 5 1
Захаров Юрий 13 1
Иванова Дагмара 24 1
Алексеева Ирина 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Германия - Федеративная Республика 3657 6
Европа 3774 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Франция - Французская Республика 2136 4
Япония 2802 4
Индия - Республика 2175 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Европа Западная 616 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Казахстан - Республика 2641 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Северный Кавказ 138 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Болгария - Республика 306 1
Испания - Королевство 1257 1
Украина 3378 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Норвегия - Королевство 431 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Check Point Research 47 1
ResearchMe 11 1
RiskIQ 8 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766603, в очереди разбора - 670288.
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