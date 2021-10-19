Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чёрная пятница (распродажи)
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Публикаций - 69, упоминаний - 98
Чёрная пятница (распродажи) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Check Point Research 47 1
|ResearchMe 11 1
|RiskIQ 8 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766603, в очереди разбора - 670288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766603, в очереди разбора - 670288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru