Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тинькофф ГК
TCS Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 107
Тинькофф ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тиньков Олег 38 6
|Худавердян Тигран 66 3
|Волож Аркадий 181 2
|Финкельштейн Евгений 4 2
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
|Путин Владимир 1828 1
|Miles Robert - Роберт Майлз 1 1
|Прозоровский Никита 2 1
|Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 2 1
|Толстой Лев 15 1
|Борзова Ася 1 1
|Каренина Анна 8 1
|Лях Валерий 2 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
|Генс Филипп 29 1
|Делицын Леонид 94 1
|Усманов Алишер 241 1
|Черепенников Антон 52 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Баронов Андрей 8 1
|Тимашев Ратмир 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768121, в очереди разбора - 671805.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768121, в очереди разбора - 671805.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru