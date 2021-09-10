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Тинькофф ГК
TCS Group


10.09.2021 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 1
11.05.2021 Финансовые результаты группы «Тинькофф» за первый квартал 2021 1
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г. 1
30.12.2020 Тиньков раскрыл причину срыва сделки по продаже банка «Яндексу». Ему недоплатили $200 млн 4
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 12
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 3
29.11.2019 Экс-руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса 1
01.07.2019 В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд 2
13.06.2019 «Тинькофф» выпустил «первого в России» голосового финтех-ассистента Олега. Видео 1
16.07.2018 «Тинькофф» приобрел долю в «Кассир.ру» 1
29.06.2018 В Тинькофф банке крупный сбой: Пользователи «не могут провести ни одной операции» 2
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн 7
22.08.2017 Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов 2
09.06.2017 Commvault поставит для Randstad решения для облачного резервного копирования и восстановления 1
04.04.2017 Трамп закрывает США от иностранных программистов 1
28.07.2015 Luxoft и Maykor вошли в топ аутсорсинговых компаний Европы 1
15.01.2015 «Тинькофф Банк» переехал на новый сайт www.tinkoff.ru 1
17.12.2013 Первая «настоящая ERP» «1С» получила крупного заказчика 1
30.09.2013 Причины неудач в сложных и длительных проектах банков 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
24.04.2012 ИТ в банках: от поддержки бизнеса к венчурному инвестированию 1
24.02.2012 Oracle: компании из самых разных отраслей расширяют использование серверов SPARC T4 1
06.10.2011 Вышла новая версия АБС TCS BaNCS 1
19.09.2011 Цены на ИТ-аутсорсеров в России будут расти 1
28.02.2011 Вышел 53-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
02.11.2010 Tata Consultancy Services заработает в 2010 г. $8 млрд 7
19.10.2010 Банки США «подсели» на аутсорсинг бэк-офисных операций 1
14.10.2010 Gartner: Гиганты "традиционного" аутсорсинга подстроятся под бум облачных вычислений 1
04.10.2010 Tata Consultancy Services будет управлять инфраструктурой энергетической компании 1
04.02.2010 Возрождение рынка ИТ-аутсорсинга подтверждается 1
02.02.2010 Рынок ИТ-аутсорсинга пережил худшие времена, считают индусы 5
27.01.2010 «Аскейт» автоматизировал мониторинг телекоммуникационных сетей «Ростелекома» 3
16.12.2009 Tandberg Content Server оснащен поддержкой Flash 5
11.12.2009 ИКТ-услуги впервые за 2 года пошли вверх 1
29.10.2009 Индийским аутсорсерам повысят налоги 1
03.09.2009 По стопам ВР: аутсорсинг ExxonMobil уйдет в Индию? 1
02.07.2009 UBS ведет переговоры о продаже своих BPO и KPO подразделений с Infosys и Wipro 1
23.06.2009 Tata Consultancy Services: спрос на аутсорсинг возвращается 2
19.06.2009 Citibank начал переговоры о продаже своих ИТ-активов 1

Публикаций - 51, упоминаний - 107

Тинькофф ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
SAP SE 3220 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
Twitter 2204 2
Accenture - Аксенчер 533 2
IBM 3557 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Wipro Limited 44 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
NTT Data 11 1
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 1
Элвис-Плюс 69 1
Infosys 54 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Microsoft Corporation 11168 1
Микротест 177 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Capgemini 38 1
ВестКолл - WestCall 34 1
DartIT - Dart Information Technologies - ДартИТ 4 1
Optima - Оптима 50 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Veeam Software 250 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Ланит ГК 1160 1
Информзащита 423 1
Acronis - Акронис 365 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Код Безопасности 365 1
АФК Система ПАО 998 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 5
Тинькофф страхование 19 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
Кассир.ру - Kassir.ru 12 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
Тинькофф ипотека 4 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
PMI - Петербургская музыкальная индустрия 1 1
Планета Плюс 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Flash 480 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Яндекс.Маркет 439 2
Тинькофф Инвестиции 28 2
MoneyTalk 10 2
Штрафы ГИБДД 16 2
Тинькофф Бизнес 25 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Тинькофф Путешествия 4 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Android 10751 1
Тинькофф Олег - Голосовой помощник 2 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Apple iOS 5742 1
Тиньков Олег 38 6
Худавердян Тигран 66 3
Волож Аркадий 181 2
Финкельштейн Евгений 4 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Путин Владимир 1828 1
Miles Robert - Роберт Майлз 1 1
Прозоровский Никита 2 1
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 2 1
Толстой Лев 15 1
Борзова Ася 1 1
Каренина Анна 8 1
Лях Валерий 2 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
Генс Филипп 29 1
Делицын Леонид 94 1
Усманов Алишер 241 1
Черепенников Антон 52 1
Оганесян Ашот 58 1
Баронов Андрей 8 1
Тимашев Ратмир 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Индия - Республика 2181 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 11
Европа 3788 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Украина 3398 3
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Нидерланды 981 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Узбекистан - Республика 827 1
Великобритания - Лондон 828 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
The Bell - Издание 34 2
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Bloomberg 786 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Тинькофф Журнал 4 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 5
Forrester Research 388 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Forrester Wave 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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