Московская школа программистов стала частью «Т-Образования»

Группа «Т-Технологии» (материнская компания «Т-Банка») в интересах «Т-Образования» приобрела Московскую школу программистов (МШП). Она стала частью образовательной структуры компании и дополнит деятельность платформы «Т-Образование». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Цель объединения двух лидеров школьного ИТ-образования — масштабировать готовую образовательную инфраструктуру МШП при помощи ресурсов группы «Т-Технологии». Глубокая интеграция дает «Т-Образованию» опытную команду, возможность применять уникальную методику и выстроенную ИТ-платформу школы, на создание которых с нуля потребовалось бы более пяти лет и значительные ресурсы. При этом преподавательский и экспертный состав школы останется неизменным и будет полностью сохранен.

Совместная деятельность «Т-Образования» и МШП даст школьниками по всей России и за рубежом больше возможностей для получения высококачественного системного образования в области искусственного интеллекта (ИИ), информационной безопасности, олимпиадной математики и алгоритмов.

«Т-Образование» и Московская школа программистов планируют расширять образовательную деятельность за счет планомерного открытия новых очных учебных центров в крупнейших городах России, где находятся ИТ-хабы группы «Т-Технологии», а именно: в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

МШП укрепит ключевое стратегическое направление деятельности «Т-Образования» по взращиванию талантов и подготовке нового поколения технологических лидеров. Объединение позволит расширить возрастной диапазон программ «Т-Образования». Обучение станет доступным для школьников уже со второго класса, обеспечивая более глубокое погружение в предмет и формируя систему фундаментальных знаний.

Образовательные программы Московской школы программистов будут усилены за счет привлечения штатных сотрудников группы «Т-Технологии». Это позволит выстроить обучение на базе реальных задач и даст школьникам возможность осваивать программирование на практике и изучать принципы работы внутри крупных технологических компаний. Такой подход обеспечит прямую связь образования с будущей профессиональной деятельностью.

Интеграцию МШП в образовательную структуру группы «Т-Технологии» и ее дальнейшее развитие возглавит Алексей Бучнев, руководитель стратегических образовательных продуктов «Т-Банка». Алексей обладает значительным опытом развития образовательных учреждений, включая создание Школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ), ставшей лидером по числу дипломов заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Также он является действующим преподавателем Центрального университета, олимпиадных кружков «Т-Поколение» по математике и «Яндекс Практикума».

В команду МШП входят высококвалифицированные специалисты, которые являются членами Центральной предметно-методической комиссии (ЦПМК) Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по искусственному интеллекту и членами жюри ВсОШ по техническим направлениям.

Варвара Смирнова, директор «Т-Образования»: «Присоединение Московской школы программистов к экосистеме группы «Т-Технологии» — это стратегический шаг по развитию ИТ-образования в стране, основанный на глубоком признании уникальной экспертизы и методологии, которые команда школы совершенствовала на протяжении 25 лет. Результаты, достигнутые МШП, являются для нас источником большого профессионального вдохновения. Этот союз объединяет восьмилетний опыт «Т-Образования» в реализации масштабных образовательных проектов и проверенный временем системный подход МШП. Наша общая задача — масштабирование образовательных инициатив и подготовка настоящих программистов, которые умеют мыслить алгоритмически и решать продуктовые задачи».

Дмитрий Коняев, директор Московской школы программистов: «Вместе мы дадим каждому школьнику страны доступ к системному подходу в сфере ИТ. Образование такого уровня — это инвестиция в будущее, которая обеспечит прочный фундамент для поступления в ведущие технические вузы и успешной карьеры в крупнейших бигтехах».