Коняев Дмитрий
СОБЫТИЯ
|10.02.2026
|Московская школа программистов стала частью «Т-Образования» 1
|25.05.2018
|«Уралхим» и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 660 1
|Нуралиев Борис 295 1
|Чекалова Светлана 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158279 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18791 1
|HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3258 1
|Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
