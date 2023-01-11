Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки Rapid Charge Speed Charge Fast Wireless Charging
Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 23470 34
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 674 6
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 3
|Merlion - Мерлион 508 2
|Citrix Systems 783 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 1
|Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 165 94
|Microsoft Cortana 149 4
|Microsoft Teams 365 2
|Sony Bravia 247 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 80
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 24
|Украина 7258 2
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