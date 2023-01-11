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Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки Rapid Charge Speed Charge Fast Wireless Charging

Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки - Rapid Charge - Speed Charge - Fast Wireless Charging


11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
28.12.2022 Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 1
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
21.12.2022 Изучаем новые планшеты от российского бренда: что внутри? 1
19.12.2022 Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1 1
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена» 1
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 1
02.12.2022 DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
22.11.2022 Irbis представил новые бизнес-устройства 1
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 2
15.11.2022 10 главных мифов об электромобилях 1
10.11.2022 Опасный конкурент Xiaomi захватывает Россию. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 2
01.11.2022 Infinix ZERO 20 с 60 МП фронтальной камерой с OIS представлена на российском рынке 1
31.10.2022 Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря 1
26.10.2022 Легендарный бренд привез в Россию супердешевый смартфон на Android 1
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 2
27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 2
27.09.2022 На рынок выходит ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G. Китай и Корея ни при чем 1
22.09.2022 Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 1
21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором 1
20.09.2022 Недорогой Tecno Pova Neo 2 с аккумулятором 7000 мАч анонсирован в России 1
15.09.2022 Oppo представила Reno7: смартфон с уникальными возможностями камеры 1
14.09.2022 Infinix представила смартфоны Note 12 Pro и Hot 12 Pro в России 1
08.09.2022 «Почте Россия» тестирует электрический минивэн Solius 1
24.08.2022 Представлены защищенные смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12 000 мАч и быстрой зарядкой 65 Вт 1
23.08.2022 Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором 1
15.08.2022 В России вышел новый смартфон POVA 3 от Tecno 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 1
05.08.2022 Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO 1
20.07.2022 Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 2

Публикаций - 714, упоминаний - 774

Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23470 34
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 674 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 3
Merlion - Мерлион 508 2
Citrix Systems 783 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 2
РЖД - Российские железные дороги 1617 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13201 154
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5988 54
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10899 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7935 4
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 537 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2381 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 997 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 165 94
Microsoft Cortana 149 4
Microsoft Teams 365 2
Sony Bravia 247 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 24
Украина 7258 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3932 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4516 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215579, в очереди разбора - 887084.
Создано именных указателей - 108786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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