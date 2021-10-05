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05.10.2021 «Ростелеком-ЦОД» открыла новый дата-центр Tier III в Москве 3
17.08.2021 Dataline объявила о запуске облачных сервисов в Сибири 1
10.08.2021 Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCI DSS 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 2
03.08.2021 «Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг ЦОД по версии CNews 1
02.08.2021 CNews Analytics: провайдеры услуг ЦОД обещают удвоение 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
22.06.2021 Новая сервисная компания объединит команды «Ростелеком-ЦОД» и «ДатаЛайн» для развития крупнейшей сети дата-центров в России 3
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 2
07.06.2021 Почему бизнес отказывается от западных VDI-решений в пользу российских 1
11.05.2021 «Ростелеком-ЦОД» начал тестирование решений для энергоэффективного охлаждения 2
26.04.2021 «Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов 1
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
10.02.2021 Axoft и «Тионикс» будут строить частные и гибридные облачные инфраструктуры 1
09.02.2021 Облако DataLine запустилось на базе «Ростелеком-ЦОД» в Санкт-Петербурге 1
25.01.2021 «Ростелеком-ЦОД» запустил в Новосибирске дата-центр на 300 стоек 2
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 3
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
08.12.2020 «Ростелеком-ЦОД» открывает в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоек 2
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 2
17.11.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр Tier III на 600 стоек в Москве 4
19.10.2020 TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
01.09.2020 «Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных» 1
26.08.2020 «Ростелеком-ЦОД» запустил дата-центр на 100 стоек в Москве 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
29.07.2020 «Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2000 стоек 1
27.04.2020 «Ростелеком» купил за миллиард землю под собственным ЦОДом 1
09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 1
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге 2
27.11.2019 «Ростелеком» запустил региональный опорный ЦОД в Екатеринбурге 1
21.11.2019 «Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов 4
01.11.2019 Huawei разворачивает в России производство серверов 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
04.10.2019 После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд 1
02.10.2019 Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы 1
20.09.2019 «Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan 1

Публикаций - 63, упоминаний - 91

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 45
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 12
Tionix - Тионикс 48 8
Крок 1221 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Huawei 2732 6
Ngenix 42 5
Microsoft Corporation 11127 4
Ланит ГК 1159 4
Softline - Софтлайн 1474 4
SafeData - Центр Хранения Данных 51 3
Онланта 75 3
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 3
iTeco - Ай-Теко 718 3
Selectel - Селектел 137 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
Red Hat 667 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Uptime Institute 159 2
Сервионика - Servionica 164 2
IBM 3551 2
3data - 3дата 32 2
SUSE 167 2
Ланит Интеграция 101 2
Базальт СПО 206 2
Авантаж 48 2
VMware 1829 2
Telegram Group 702 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
DataLine - ДатаЛайн 30 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Intel Corporation 4192 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Банк 1127 2
X5 Group 599 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Qlean 6 1
En+ Group 17 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Aldo Coppola 2 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Транснефть 159 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Газпром нефть 382 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Росгосстрах 182 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 3
Президент Российской Федерации 1441 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
Правительство РФ 2207 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Правительство Иркутской области 2 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Gen-Z Consortium 11 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 12
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 8
OpenStack 347 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ARM64 - Архитектура процессора 1019 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
DDR - Double data rate 1071 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 22 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Умное ЖКХ 12 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 5
DataLine Nord ЦОД 15 4
Microsoft Azure 1171 4
Ростелеком ЦОД Москва-I и Москва-II 7 4
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 4
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Linxdatacenter ЦОД 14 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
Huawei Connect 11 2
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 5 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Linux OS 4267 2
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Caravan Aero 9 1
Яндекс.Дзен 66 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
Ростелеком Электронный доктор 4 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Каплунов Павел 27 9
Самойлов Юрий 55 4
Обухов Александр 17 4
Березин Максим 60 4
Путин Владимир 1828 3
Коновалов Олег 11 3
Чумаченко Константин 10 3
Новиков Юрий 6 2
Суслин Андрей 4 2
Солдатов Алексей 77 2
Емельченков Сергей 83 2
Овчинников Сергей 24 2
Зубов Евгений 12 2
Еременко Алексей 3 2
Мотовилов Олег 58 2
Фолин Михаил 1 1
Кадыков Роман 15 1
Флорентьева Мария 17 1
Гущин Юрий 9 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Великожон Дмитрий 5 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Петров Антон 11 1
Цуканов Николай 7 1
Бараблин Михаил 3 1
Царьков Петр 4 1
Марголин Михаил 2 1
Матосов Максим 2 1
Анохин Константин 1 1
Пачикин Андрей 4 1
Севастьянов Алексей 23 1
Солодовников Алексей 15 1
Гурвич Александр 1 1
Михайлик Алексей 2 1
Коровко Вадим 17 1
Кудрявцев Евгений 3 1
Басистый Дмитрий 4 1
Чирков Тарас 5 1
Железнов Видия 4 1
Кравченко Кирилл 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 20
Россия - СФО - Новосибирск 1975 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Иркутск 468 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - Адлер 43 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Чита 200 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Иркутская область 547 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Средний Урал 39 1
Россия - Ярославль 406 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Сочи 913 1
Северная Америка 1413 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
N+1 - Издание 94 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
CNews Analytics 1991 13
Gartner 2194 3
IDC - International Data Corporation 2724 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
Forrester Research 386 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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