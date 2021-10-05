Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Центры обработки данных
Ростелеком-ЦОД
РТК-ЦОД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 91
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каплунов Павел 27 9
|Самойлов Юрий 55 4
|Обухов Александр 17 4
|Березин Максим 60 4
|Путин Владимир 1828 3
|Коновалов Олег 11 3
|Чумаченко Константин 10 3
|Новиков Юрий 6 2
|Суслин Андрей 4 2
|Солдатов Алексей 77 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Овчинников Сергей 24 2
|Зубов Евгений 12 2
|Еременко Алексей 3 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Фолин Михаил 1 1
|Кадыков Роман 15 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Гущин Юрий 9 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Петров Антон 11 1
|Цуканов Николай 7 1
|Бараблин Михаил 3 1
|Царьков Петр 4 1
|Марголин Михаил 2 1
|Матосов Максим 2 1
|Анохин Константин 1 1
|Пачикин Андрей 4 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Солодовников Алексей 15 1
|Гурвич Александр 1 1
|Михайлик Алексей 2 1
|Коровко Вадим 17 1
|Кудрявцев Евгений 3 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Чирков Тарас 5 1
|Железнов Видия 4 1
|Кравченко Кирилл 2 1
|N+1 - Издание 94 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|CNews Analytics 1991 13
|Gartner 2194 3
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|CNews IaaS рейтинг 8 2
|Forrester Research 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766281, в очереди разбора - 669967.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru