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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТРС ФГУП
Российская телевизионная и радиовещательная сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 207, упоминаний - 556
РТРС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 12
|Иванов Олег 124 9
|Волин Алексей 113 6
|Ротенберг Аркадий 42 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Акимов Максим 167 5
|Дворкович Аркадий 169 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Дворкович Александр 5 4
|Жаров Александр 165 4
|Голомолзин Анатолий 52 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Носков Константин 201 3
|Широких Александр 4 3
|Левин Леонид 83 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Борисов Александр 30 2
|Сидоренко Александр 5 2
|Бельская Яна 9 2
|Махновский Кирилл 18 2
|Никитина Татьяна 2 1
|Федулов Андрей 1 1
|Нагиев Дмитрий 3 1
|Ежов Сергей 12 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Пчельников Олег 3 1
|Гребнева Ольга 1 1
|Толстой Петр 1 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Зорин Игорь 4 1
|Апполонова Светлана 4 1
|Найговзин Игорь 1 1
|Андреева Валерия 2 1
|Заева Елена 4 1
|Исинбаева Елена 1 1
|Кусков Денис 150 1
|Сун Вадим 1 1
|Сун-чи-ми Вадим 25 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Кучин Сергей 22 1
|CNews Analytics 1988 9
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755140, в очереди разбора - 658830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755140, в очереди разбора - 658830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru