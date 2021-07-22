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РТРС ФГУП
Российская телевизионная и радиовещательная сеть


22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 5
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 4
18.05.2021 Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС 3
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
27.01.2021 Российскому ТВ и радио разрешили отключить стереозвук из-за коронавируса 4
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 2
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 6
10.09.2020 Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ 4
26.08.2020 «Ростелекому» дадут 2,7 млрд руб., чтобы раздавать с телевышек специнтернет для школ и чиновников 5
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России 3
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
31.03.2020 Власти потратят 1,85 миллиарда, чтобы в России хорошо работало телевидение 4K 3
08.01.2020 Власти требуют подключать к интернету чиновников и силовиков с помощью российского «железа» и кабелей 2
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 2
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 2
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 3
02.12.2019 «Ростелеком» предоставил телеканалу ОТР возможность удаленно управлять региональными вставками в эфир 3
18.11.2019 Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке 3
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете 3
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 2
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 4
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 2
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 2
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 2
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов 1
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 2
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
03.06.2019 Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты 1
29.04.2019 В России построят колоссальную систему оповещения о ЧС. Придется переделать таксофоны и цифровое ТВ 2
25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков 3
25.04.2019 «Росэлектроника» создала оборудование для контроля качества цифрового телевещания 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 5
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей 6
28.02.2019 На подключение к интернету Росгвардии, пожарных и военкоматов потратят 12,4 миллиарда 2
12.02.2019 В России появится мегаоператор интернета для чиновников, МВД и МЧС за 73 миллиарда 1
11.01.2019 «Ростелеком» подключил к интернету 63 лечебных учреждения Астраханской области 1

Публикаций - 207, упоминаний - 556

РТРС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
Ростех - Ростехнологии 2230 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 8
Миранда-Медиа 20 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 6
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 6
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 6
ГЛОНАСС АО 82 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 5
Скай Линк - Skylink 496 4
Синтерра - Synterra 562 4
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
ОТР 133 3
Воентелеком 134 3
Вайнах Телеком 42 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
Freshtel 49 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
Таттелеком 102 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
Центр мониторинга сетей связи 5 1
Академия криптографии РФ 4 1
Бизон 8 1
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Почта России ПАО 1570 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 1
РТС - Фондовая биржа 164 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
РАВИС 9 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Перспектива НПО 1 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Сад-Ком НПФ - Научно-производственная организация 5 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Газпром нефть 380 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Visa International 1343 1
Hyundai Motor 144 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
eBay Inc 526 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 43
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 21
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 17
Президент Российской Федерации 1439 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
Правительство РФ 2198 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Правительство Москвы 649 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Счётная палата РФ 459 2
Правительство Республики Башкортостан 17 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 44
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 23
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 4
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 3
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 445 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 3
FM-радиовещание - FM-тюнер 457 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 3
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 2
QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 10 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 280 2
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 126 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
Carrier Ethernet 23 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
ЭОС Дело СЭД 619 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Telegram - Мессенджер 80 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
LG Stylus - смартфон 5 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МТС SIM-карты 35 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Путин Владимир 1820 12
Иванов Олег 124 9
Волин Алексей 113 6
Ротенберг Аркадий 42 5
Ротенберг Игорь 35 5
Акимов Максим 167 5
Дворкович Аркадий 169 4
Никифоров Николай 1126 4
Дворкович Александр 5 4
Жаров Александр 165 4
Голомолзин Анатолий 52 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Носков Константин 201 3
Широких Александр 4 3
Левин Леонид 83 2
Щеголев Игорь 676 2
Борисов Александр 30 2
Сидоренко Александр 5 2
Бельская Яна 9 2
Махновский Кирилл 18 2
Никитина Татьяна 2 1
Федулов Андрей 1 1
Нагиев Дмитрий 3 1
Ежов Сергей 12 1
Ревенко Евгений 1 1
Пчельников Олег 3 1
Гребнева Ольга 1 1
Толстой Петр 1 1
Юсуфов Виталий 24 1
Зорин Игорь 4 1
Апполонова Светлана 4 1
Найговзин Игорь 1 1
Андреева Валерия 2 1
Заева Елена 4 1
Исинбаева Елена 1 1
Кусков Денис 150 1
Сун Вадим 1 1
Сун-чи-ми Вадим 25 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Кучин Сергей 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 15
Россия - Севастополь 419 13
Россия - Республика Крым 625 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 6
Россия - ПФО - Казань 1507 6
Россия - Краснодарский край 913 5
Россия - Красноярский край 657 5
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 220 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 3
Германия - Федеративная Республика 3606 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 3
Россия - Ненецкий автономный округ 101 3
Украина 3344 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Россия - Новгородская область 281 3
Россия - Псковская область 298 3
Европа 3725 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Япония 2752 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Бельгия - Королевство 395 2
Италия - Итальянская Республика 1363 2
Франция - Французская Республика 2109 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Россия - Омская область 382 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Тверская область 246 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 7
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 3
Резерв универсального обслуживания 37 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Человеческий фактор 126 2
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 32 1
Антитеррор 62 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ящик Пандоры 31 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 200 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Вторая мировая война 254 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 8
НТВ - Телекомпания 163 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 5
Россия 24 - телеканал 86 5
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 4
Пятый канал - Телеканал 38 4
Коммерсантъ - Издательский дом 480 4
Рен ТВ - телеканал 47 3
ТВ-3 - телеканал 48 3
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
ТНТ - Телеканал 94 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
Россия-1 - телеканал 20 2
Россия К - телеканал 9 2
Пятница - Телеканал 20 2
Муз-ТВ - телеканал 25 2
Радио России - радиостанция 30 2
Юность - радиостанция 14 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Ведомости 259 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
CNews Analytics 1988 9
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Ростех Росэлектроника - НИИ Телевидения 20 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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